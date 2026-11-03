 Sonda spațială Voyager 1, lansată cu aproape 50 de ani în urmă, va ajunge la o distanță de o zi-lumină față de Pământ | adevarul.ro
search
Marți, 3 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Sonda spațială Voyager 1, lansată cu aproape 50 de ani în urmă, va ajunge la o distanță de o zi-lumină față de Pământ

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Voyager 1, lansată de NASA în 1977, va ajunge, pe 18 noiembrie, la o distanță de o zi-lumină față de Pământ. Astfel, chiar și cea mai simplă comunicare dus-întors cu sonda va dura 48 de ore.

Voyager 1
Voyager 1 Foto: NASA

NASA explică că lumina se deplasează cu aproximativ 300.000 de kilometri pe secundă, fiind cel mai rapid lucru cunoscut din Univers. Această viteză se aplică tuturor formelor de radiație electromagnetică, inclusiv undelor radio, razelor X și luminii vizibile.

O zi-lumină reprezintă distanța parcursă de lumină în 24 de ore: aproximativ 25,9 miliarde de kilometri. Voyager 1 se deplasează cu o viteză de aproximativ 61.155 km/h

Potrivit Science Daily, inginerii NASA au obținut recent două rezultate importante în eforturile de prelungire a misiunii.

La începutul lunii septembrie, echipa Voyager a reușit să înlocuiască trei dispozitive de la bordul sondei Voyager 1 cu alternative care consumă mai puțină energie electrică.

Operațiunea, atent coordonată și pregătită timp de mai multe luni, a fost supranumită „Big Bang” și a fost finalizată la aproximativ șase săptămâni după ce inginerii au realizat o procedură identică la bordul sondei Voyager 2.

Cum rezistă sondele în spațiu

Se estimează că această modernizare va prelungi durata de funcționare a instrumentelor științifice rămase la bordul Voyager 1, permițând sondei să continue să colecteze informații valoroase din spațiul interstelar mai mult decât se anticipase anterior.

Sondele Voyager folosesc generatoare care transformă în energie electrică căldura produsă de dezintegrarea radioactivă a plutoniului.

Fiecare pierde anual aproximativ patru wați din capacitatea de generare a energiei, iar după aproape 50 de ani, resursele disponibile sunt tot mai limitate. Pentru a prelungi misiunile, NASA a dezactivat treptat echipamentele care nu mai sunt esențiale.

Operațiunea „Big Bang” a reprezentat o provocare inginerească deosebită, deoarece toate cele trei înlocuiri au trebuit efectuate simultan.

Cele șase dispozitive implicate contribuie la menținerea temperaturilor corespunzătoare în interiorul sondei, în ciuda frigului extrem din spațiu. Înlocuirea simultană a celor trei dispozitive originale a fost necesară pentru a reduce consumul de energie electrică, menținând totodată distribuția corespunzătoare a căldurii în interiorul Voyager 1.

„Este prima dată când vedem sonda comportându-se astfel”

În plus, NASA a pierdut temporar contactul cu Voyager 1 pe 18 și 19 octombrie.

Comunicațiile au fost restabilite pe 20 octombrie, iar inginerii au descoperit că un set de propulsoare se oprise, sonda activându-le automat pe cele de rezervă. Cauza exactă a incidentului este încă investigată.

„Este prima dată când vedem sonda comportându-se astfel, dar am ajuns și într-un punct al misiunii în care trebuie să ne așteptăm la neprevăzut”, a declarat Kareem Badaruddin, managerul misiunii Voyager din cadrul Laboratorului de Propulsie cu Reacție (JPL) al NASA, din sudul Californiei.

„Suntem ușurați că am restabilit contactul cu Voyager 1 și vrem să înțelegem ce s-a întâmplat”.

În timp ce NASA continuă să investigheze întreruperea comunicațiilor, Voyager 1 se îndreaptă spre o altă realizare remarcabilă.

Această bornă, de o zi-lumină, evidențiază și provocările extraordinare ale comunicării cu o sondă aflată la o asemenea distanță. Undele radio călătoresc cu viteza luminii, astfel că comenzile transmise de pe Pământ vor avea nevoie de o zi întreagă pentru a ajunge la Voyager 1.

Orice răspuns trimis înapoi va necesita alte 24 de ore, ceea ce înseamnă o întârziere totală de 48 de ore în comunicare.

„Dacă vrei să-i spui «bună» sondei Voyager, îi trimiți mesajul, apoi te duci acasă și aștepți două zile până când primești în sfârșit un răspuns”, a declarat Suzanne Dodd, managerul proiectului Voyager din cadrul JPL.

Depășirea pragului de o zi-lumină nu va schimba nimic pentru Voyager 1, care își va continua călătoria prin spațiul interstelar.

Momentul marchează însă o bornă istorică, demonstrând cât de departe a ajuns sonda lansată în 1977, în ciuda resurselor energetice tot mai reduse și a problemelor tehnice.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine se afla la bordul avionului privat care s-a prăbușit „ca o rachetă” în Florida
digi24.ro
image
Un bărbat a parcurs 3 milioane de km cu o Tesla Model S și vrea să ajungă la 5 milioane. Câte baterii și motoare a schimbat
stirileprotv.ro
image
Parlamentarii traseiști și-ar putea pierde mandatul dacă demisionează din partidul pe listele căruia au candidat. Culmea, unul dintre inițiatori este o traseistă notorie, momentan aflată în partidul lui Bolojan
gandul.ro
image
Spania introduce concediul medical plătit pentru menopauză. Câte zile libere vor putea primi femeile și când intră în vigoare legea
mediafax.ro
image
Lovitura la care speră Rapidul în ianuarie: transfer de 1,5 milioane de euro
fanatik.ro
image
A0 Nord se deschide miercuri, 4 noiembrie 2026: legătură directă pe autostradă între A3 București - Ploiești și A2 București - Constanța
libertatea.ro
image
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Un nou divorț de răsunet! Miliardarul român fugit din țară a primit vestea: "Îi doresc multă fericire!"
digisport.ro
image
Cum își ține Leonard Doroftei soția aproape după 32 de ani de căsnicie! Obiceiul de la care nu se abat
click.ro
image
„Mi-am luat casă de vacanță în Toscana”. Șeful CJ Călărași închide telefonul când este întrebat despre "La Gabellina Iliuță"
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
Trucul cu un cui care face pomii fructiferi să rodească mai repede. Ce spun specialiştii
observatornews.ro
image
Divorțul secret al unui important lider PSD + primele declarații. Avem toate detaliile rupturii!
cancan.ro
image
Cum a motivat CCR că plafonarea pensiilor militare respectă Constituția? De ce pensia nu crește cu soldele?
newsweek.ro
image
FOTO. „Am căzut din picioare”. Apariția jucătoarei de tenis în costum de baie i-a dat pe spate pe fani
prosport.ro
image
Mesaj surpriză din Istanbul în scandalul blănii partenerei lui Ciolacu. Detaliul de pe Instagram care nu a trecut neobservat
playtech.ro
image
Lovitură pentru cluburile din SuperLiga! CFR Cluj, Petrolul și UTA în pericol: „Modificăm legea insolvenței”
fanatik.ro
image
Cât trebuie să câștige un român pentru a locui singur în 2026. Salariul minim e depășit cu peste 1.700 lei de costul unui trai decent
ziare.com
image
Gigi Becali a dat lovitura: 37.000.000 €! ”Din două telefoane și o semnătură”
digisport.ro
image
Și-a pierdut fetița de 3 ani din cauza gripei. Femeia trage un semnal de alarmă. „Nu avea nicio problemă medicală”
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cine este și ce avere are Elenita, soția lui Alfred Simonis, gazda parangheliei PSD care a imflamat România
romaniatv.net
image
Răsturnare în război! Se reiau negocierile de pace între Rusia și Ucraina săptămâna viitoare. Anunțul lui Steve Witkoff
mediaflux.ro
image
Veste teribilă din Spania: coliziunea petrecută aseară pe teren i-a fost fatală, fotbalistul a murit la spital. Atenție, imagini cu puternic impact emoțional!
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Horoscop miercuri, 4 noiembrie. Zodiile care au parte de tensiuni în dragoste și provocări la bani
click.ro
image
Cum își ține Leonard Doroftei soția aproape după 32 de ani de căsnicie! Obiceiul de la care nu se abat
click.ro
image
Și-a pierdut fetița de 3 ani din cauza gripei. Femeia trage un semnal de alarmă. „Nu avea nicio problemă medicală”
click.ro
Michael Douglas în Instinct primar foto Profimedia jpg
Sexul oral i-a adus cancerul? Michael Douglas a șocat Hollywood-ul cu mărturia sa despre pasiunea pentru femei
okmagazine.ro
Clint Eastwood Profimedia jpg
„Hai să ne facem rost de niște femei!” Legendarul actor nu și-a ascuns niciodată dependența de sex și avea reguli stricte pentru iubitele lui
okmagazine.ro
Castelul de la Hunedoara. Gravură de epocă
„Spaima și zăpăceala nobililor refugiați” în Castelul Corvinilor, în timpul Răscoalei lui Horea, Cloșca și Crișan
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Nicoleta Luciu și Zsolt Csergo, în prag de divorț? Mesajele care au stârnit zvonuri: „N-aș suporta să te văd cu altul!”
image
Horoscop miercuri, 4 noiembrie. Zodiile care au parte de tensiuni în dragoste și provocări la bani

OK! Magazine

image
„Hai să ne facem rost de niște femei!” Legendarul actor nu și-a ascuns niciodată dependența de sex și avea reguli stricte pentru iubitele lui