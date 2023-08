Fenomene spectaculoase și rare în luna august. Când pot fi observate Superlunile Sturion și cea Albastră

În timp ce majoritatea anilor au 12 Luni pline, anul 2023 are 13. Vor fi două superluni în luna august, inclusiv o lună albastră, care va fi cea mai apropiată Lună de Pământ în acest an, potrivit The Old Farmer's Almanac.

Cea de-a patra și ultima superlună din 2023 va răsări pe 29 septembrie.

Iată care sunt Lunile pline rămase în 2023:

● 1 august: Luna Sturgeon

● 30 august: Luna albastră

● 29 septembrie: Luna recoltei

● 28 octombrie: Luna vânătorului

● 27 noiembrie: Luna castorului

● 26 decembrie: Luna rece

În București, Superluna Sturion va apărea la orizont la 21:31 și va apune la 12:11 a doua zi, conform informațiilor oferite de In the Sky, citată de stirileprotv.ro

După ce Superluna Sturion își va arăta în întregime fața luminată, Luna va începe să scadă în luminozitate, intrând în faza numită "micșorare". Luna în descreștere va apărea la orizont și va răsări cu o oră mai târziu în fiecare zi. Acest lucru va conduce la următoarea lună nouă, care va avea loc pe 16 august 2023.

În timpul Lunii noi, care marchează începutul unui nou ciclu lunar de 29,5 zile, luna va fi complet întunecată și va răsări și apune în jurul orei 6 dimineața, respectiv 6 seara. Asta înseamnă că în timpul Lunii noi, luna va fi complet absentă de pe cerul nopții.

După Luna nouă, partea luminată a Lunii va începe din nou să se îndrepte către Pământ, determinând fața lunară să strălucească progresiv. Astronomii numesc acest fenomen "creștere".

Aceasta va duce la următoarea Superlună, Superluna Albastră de pe 30 august, care din București va răsări la 02:10 și va apune la 13:46 în data de 31 august.

De ce au loc superlunile

„O superlună este atunci când luna apare un pic mai mare pe cerul nostru”, a declarat Dr. Shannon Schmoll, director al Planetariului Abrams de la Universitatea de Stat din Michigan. „Pe măsură ce Luna se deplasează în jurul Pământului, nu este un cerc perfect. Așadar, există puncte pe orbita sa în care este puțin mai aproape sau puțin mai departe de Pământ”.

Atunci când globul ajunge în faza de lună plină într-un punct din traiectoria sa în care este mai aproape de Pământ, acesta pare să fie puțin mai mare și apare o Superlună, a explicat Schmoll. În timp ce diferența de mărime dintre o superlună și o lună plină obișnuită poate să nu fie imediat evidentă cu ochiul liber.

Superlunile au loc din cauza faptului că orbita lunii în jurul Pământului nu este un cerc perfect, ci o elipsă. Acest lucru înseamnă că în timpul celor 27,3 zile ale orbitei sale, există momente în care Luna este mai aproape de Pământ și momente în care este mai departe. Diferența vizibilă de dimensiune a lunii între punctul cel mai apropiat, perigeu, și cel mai îndepărtat, apogeu, este de aproximativ 14%.

O Superlună are loc atunci când Luna se află atât în faza plină a ciclului lunar de 29,5 zile, cât și în perigeu. Acest lucru înseamnă că termenul oficial pentru o superlună este "lună plină perigeeană". Pentru ca o superlună să aibă loc, luna nu trebuie să fie exact în momentul cel mai apropiat de Pământ.

Fenomenul va avea loc, din nou, abia în 2037

Ultima dată când două superluni pline au împodobit cerul în aceeași lună a fost în 2018. Nu se va întâmpla din nou până în 2037, potrivit astronomului italian Gianluca Masi, fondatorul proiectului „Telescopul Virtual”.

Masi va oferi o transmisie web live a superlunii din seara de 1 august, în timp ce aceasta se va ridica deasupra Colosseumului din Roma.

„Superluna ne oferă o mare oportunitate de a privi în sus și de a descoperi cerul”, spune el.

Prima superlună din acest an a fost în iulie. A patra și ultima va fi pe data de 10 septembrie. Cele două, din luna august, vor fi cele mai apropiate.

Cu condiția ca cerul să fie senin, binoclul sau telescoapele din curte pot îmbunătăți experiența, spun specialiștii, dezvăluind caracteristici precum câmpiile întunecate formate de curgerile de lavă vulcanică antică și razele emanate din craterele lunare.