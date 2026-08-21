 Cum încearcă Italia să oprească invazia crabului albastru cu ajutorul caracatițelor. Crustaceele provoacă pagube enorme pescarilor | adevarul.ro
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Cum încearcă Italia să oprească invazia crabului albastru cu ajutorul caracatițelor. Crustaceele provoacă pagube enorme pescarilor

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În încercarea de a combate invazia crabului albastru, care a provocat pagube de aproximativ 200 de milioane de euro industriei pescuitului, cercetătorii italieni cresc și eliberează în Marea Adriatică mii de caracatițe, în speranța că acestea vor deveni prădători naturali ai crabilor.

Caracatiță/FOTO: Pixabay
Caracatiță/FOTO: Pixabay

Potrivit Euronews, cercetătorii eliberează cu grijă mii de caracatițe de mici dimensiuni, în speranța că acestea vor contribui la combaterea speciei invazive de crabi care a devastat pescuitul local.

„Am ales caracatița deoarece, în sălbăticie, este un prădător formidabil al crustaceelor”, a declarat Antonio Casalini, unul dintre cercetători.

Crabii albaștri, originari de pe coasta Atlantică a Americii de Nord, au ajuns în Marea Mediterană acum câteva decenii, cel mai probabil transportați în apa de balast a navelor.

În 2023, populația crabului albastru a explodat în Delta Padului, afectând grav pescuitul. Încălzirea apelor, favorizată de schimbările climatice, le permite crabilor să fie activi și să se reproducă aproape tot anul.

Autoritățile au căutat soluții pentru combaterea invaziei, inclusiv exportarea crabilor în SUA, unde sunt considerați o delicatesă.

Organizația agricolă și de pescuit Coldiretti estimează pagubele la aproximativ 200 de milioane de euro la nivelul întregii Italii, nordul regiunii Veneto fiind, de asemenea, grav afectat.

Despre proiectul „Octo-Blu”

De aceea, o echipă de la Universitatea din Bologna speră că, prin creșterea și eliberarea în mare a caracatițelor, ar putea limita populația de crabi. Lansat anul trecut și finanțat de regiunea Emilia-Romagna, proiectul „Octo-Blu” urmărește creșterea numărului de caracatițe pentru a contracara răspândirea invadatorilor cu carapace dură.

Echipa crește pui de caracatiță în bazine albe cu apă, într-un laborator din orașul-port Cesenatico. Când sunt pregătiți, micile nevertebrate sunt scoase cu miile și introduse într-o pungă mare de plastic, apoi transportate în larg, uneori cu ajutorul ambarcațiunii albastre de pescuit a lui Sanulli.

Puii sunt eliberați apoi în apropierea recifelor submarine, unde echipa a amplasat adăposturi artificiale din ciment și argilă, pentru a le facilita dezvoltarea.

Aproximativ 80.000 de pui de caracatiță au fost eliberați din iunie, iar cercetătorii vor să dubleze numărul până la sfârșitul lunii august, în speranța că o parte dintre ei vor ajunge la maturitate.

„Ideea este să înființăm o mică comunitate în apropierea țărmului, astfel încât aceasta să poată contribui la combaterea răspândirii crabului albastru”, spune Casalini, tehnician în acvacultură.

Proiectul are însă și limite: caracatițele nu trăiesc în mod obișnuit în apele unde crabii provoacă cele mai mari pagube, iar alți experți consideră că bibanul de mare sau anghilele ar putea fi prădători mai eficienți. Cercetătorii speră totuși că proiectul va contribui la limitarea populației de crabi albaștri, care se reproduc extrem de rapid.

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