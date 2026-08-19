 Craterul format pe Lună după prăbușirea unei rachete SpaceX. NASA publică imaginile | adevarul.ro
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Video Craterul format pe Lună după prăbușirea unei rachete SpaceX. NASA publică imaginile

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Agenția spațială americană, NASA, a publicat marți noi imagini cu craterul format în urma prăbușirii pe Lună, la 5 august, a treptei superioare a unei rachete Falcon 9 aparținând companiei SpaceX.

Imagini cu craterul format după prăbuşirea pe Lună a unei rachete SpaceX / Sursa foto: NASA
Craterul format după prăbușirea pe Lună a unei rachete SpaceX FOTO: NASA

Fotografiile, realizate între 11 şi 12 august, nu sunt primele care prezintă locul de impact, agenția spațială coreeană publicând deja imagini asemănătoare, la 6 august.

Imaginile obţinute au evidenţiat, în special, dâre mai deschise şi mai închise la culoare, care radiază în jurul craterului, care are 18 metri lăţime şi mai puţin de 3 metri adâncime, potrivit NASA, scrie Agerpres.

Conform NASA, dârele mai întunecate "sunt compuse din praf şi roci de suprafaţă, modificate de-a lungul timpului de vântul solar, de razele cosmice galactice şi de impactul micrometeoriţilor", aduse la suprafață în urma impactului. Dârele mai deschise la culoare sunt compuse din materie provenită din zone mai adânci din solul selenar.

Aceste imagini au fost capturate de Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), care, pentru a fotografia un punct precis de pe Lună, trebuie să aştepte ca acel loc să treacă prin câmpul său vizual. În acest caz, a durat şase zile, a explicat NASA.

De asemenea, a fost necesară înclinarea sondei cu suficientă precizie, astfel încât camera sa să fie îndreptată spre crater în timpul trecerii la aproximativ 100 de kilometri deasupra acestuia. Apoi, a fost necesară declanşarea camerei la momentul potrivit. "Dacă aparatul ar fi făcut fotografia cu doar 10 secunde mai devreme sau mai târziu, ţinta s-ar fi decalat cu circa 16 kilometri în raport cu centrul imaginii", a explicat agenţia spaţială.

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