 O bucată dintr-o rachetă SpaceX s-ar fi prăbușit pe Lună. Efectele impactului necontrolat | adevarul.ro
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O bucată dintr-o rachetă SpaceX s-ar fi prăbușit pe Lună. Efectele impactului necontrolat

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O bucată masivă dintr-o rachetă SpaceX, care plutea necontrolat în spațiu încă de anul trecut, s-ar fi prăbușit accidental pe Lună, unde ar fi format un nou crater. Impactul nu reprezintă niciun pericol pentru Pământ.

Falcon 9/FOTO: Wikipedia
Falcon 9/FOTO: Wikipedia

The Guardian scrie că obiectul, de dimensiunea unei clădiri, face parte din racheta Falcon 9 a companiei SpaceX, care a lansat în ianuarie 2025 spre Lună un modul de aselenizare al companiei americane Firefly Aerospace.

Treapta rachetei urma să lovească Luna cu aproximativ 8.690 km/h, impactul fiind estimat să formeze un crater de circa 18 metri în diametru. NASA intenționează să analizeze zona pentru a studia efectele impacturilor artificiale, însă astronomii nu au reușit deocamdată să confirme coliziunea.

„Impactul nu reprezintă niciun pericol pentru Pământ, iar oamenii de știință ai NASA intenționează să colecteze date despre Lună în urma acestui eveniment și să îmbunătățească metodele de monitorizare a obiectelor din spațiu”, a asigurat purtătorul de cuvânt al NASA, Jimi Russell.

În mod normal, astfel de componente ale rachetelor, numite trepte, reintră în atmosfera Pământului după lansare și fie ard complet, fie cad în ocean, după ce își îndeplinesc rolul de a plasa încărcătura pe orbită.

În cazul misiunii din ianuarie 2025, a fost nevoie de o cantitate mai mare de energie decât pentru misiunile aflate pe orbite apropiate de Pământ. Din acest motiv, treapta a doua a rachetei a rămas în spațiu, plutind necontrolat alături de alte mii de deșeuri spațiale, pe care sateliții activi trebuie să le evite.

Abia în acest an astronomii au stabilit că treapta rachetei, care și-a consumat tot combustibilul și nu mai poate fi controlată, urma o traiectorie orbitală ce avea să se încheie prin impactul cu Luna.

Julianna Scheiman, directoarea programelor NASA Science și Dragon din cadrul SpaceX, a declarat luni jurnaliștilor că „ceea ce s-a întâmplat este, în esență, rezultatul unei combinații între activitatea solară și forțele gravitaționale, care au deviat obiectul pe o traiectorie către Lună.”

Bill Gray, creatorul unui software astronomic utilizat pe scară largă și autorul unui raport publicat în aprilie despre impact, a spus că „acest eveniment ar putea avea un interes științific, probabil unul redus, și este posibil să aflăm câteva lucruri noi din el.”

„Nu reprezintă niciun pericol pentru nimeni, însă evidențiază o anumită neglijență în modul în care sunt gestionate și eliminate resturile de echipamente spațiale.”

Astfel de incidente sunt rare. În trecut, pe Lună s-au mai prăbușit o treaptă a unei rachete chinezești și mai multe vehicule spațiale care au eșuat la aselenizare. NASA și SpaceX analizează acum soluții pentru evitarea unor impacturi similare.

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