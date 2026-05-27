NASA vrea bază permanentă pe Lună până în 2032. Blue Origin și SpaceX, implicate în proiect

NASA a prezentat marți, 26 mai, noi detalii despre planul Statelor Unite de a construi o bază permanentă pe Lună. Compania spațială a lui Jeff Bezos, Blue Origin, este una dintre firmele selectate pentru a construi vehiculele care vor fi trimise pe Lună.

Statele Unite vor să trimită din nou americani pe Lună înainte ca președintele Donald Trump să își încheie mandatul, în 2029, scrie BBC.

În același timp, NASA concurează cu China pentru a readuce oamenii pe Lună, ceea ce pune presiune pe agenția spațială americană să arate că domină noua cursă spațială.

China își continuă propriile planuri de a trimite oameni pe Lună până în 2030. Luni, țara a lansat nava spațială Shenzhou-23, trimițând un echipaj de astronauți către stația spațială Tiangong.

În martie, NASA a anunțat un program de 20 de miliarde de dolari pentru construirea unei baze permanente alimentate cu energie nucleară și solară la polul sudic al Lunii până în 2032.

Administratorul NASA, Jared Isaacman, a declarat marți că aceste anunțuri înseamnă că SUA „nu vor mai abandona niciodată Luna”.

O bază lunară ar permite SUA să realizeze experimente științifice, să exploateze resurse valoroase și să călătorească mai ușor spre Marte.

Totuși, majoritatea experților consideră că termenul stabilit de NASA este nerealist.

În ciuda succesului SUA de a trimite patru astronauți în jurul Lunii în cadrul misiunii Artemis II din aprilie, unii oameni de știință cred că China ar putea deveni următoarea țară care va trimite oameni pe suprafața lunară.

„Nu m-ar surprinde deloc dacă China ajunge prima”, a declarat pentru BBC News doctorul Simeon Barber, menționând dificultățile NASA în dezvoltarea unei nave capabile să aselenizeze cu oameni la bord.

NASA spune că programul „Ignition Moon Base” va începe cu trimiterea de landere robotice, drone și vehicule pentru explorarea și cartografierea Lunii. Companii precum Blue Origin, Intuitive Machines și Astrobotic au primit deja contracte pentru construirea acestor vehicule.

Etapa robotică ar urma să dureze până în 2029 și să includă 25 de lansări și transportul a patru tone de echipamente pe Lună. După această fază, NASA vrea să construiască pe Lună infrastructură alimentată cu energie nucleară și solară.

Până în 2032, agenția speră ca oamenii să poată locui pe Lună în habitate „semi-permanente”. Roverele ar urma să permită astronauților să călătorească pe distanțe mari pe suprafața stâncoasă a Lunii.

Polul sudic lunar este considerat foarte important deoarece apa înghețată de acolo ar putea fi folosită pentru apă potabilă sau pentru producerea de oxigen.

Totuși, planurile NASA depind de existența unei nave capabile să transporte în siguranță oameni pe Lună.

Compania lui Elon Musk, SpaceX, are contract pentru construirea navei Starship Human Landing System, însă proiectul s-a confruntat cu numeroase probleme și întârzieri.