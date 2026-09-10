 Scolioza idiopatică la copii se poate transmite genetic, mai ales de la mamă la fiică. Când e obligatorie purtarea corsetului | adevarul.ro
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Scolioza idiopatică la copii se poate transmite genetic, mai ales de la mamă la fiică. Când e obligatorie purtarea corsetului

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În perioada de creştere accelerată, pe lângă durerile de oase şi articulare de care mulţi copii se plâng, scolioza este o afecţiune care nu dă semne evidente, dar care, dacă nu este observată la timp, poate crea probleme pe termen lung.

Dr. Sergiu Straticiuc, medic ortoped pediatru în Hyperclinica MedLife Iaşi
Dr. Sergiu Straticiuc, medic ortoped pediatru în Hyperclinica MedLife Iaşi Foto: Medlife

De fapt, 80% dintre cazurile de scolioză sunt idiopatice şi devin vizibile mai ales între 6-7 ani şi 10-14 ani, atunci când apar puseele de creştere. Dr. Sergiu Straticiuc, medic ortoped pediatru în Hyperclinica MedLife Iaşi a subliniat că monitorizarea perioadică a copilului de către un medic ortoped pediatru este esenţială pentru diagnosticarea la timp şi tratarea scoliozei idiopatice, iar prelungirea terapiei Schroth fără purtarea corsetului la o curbură a coloanei mai mare de 20 de grade, este o greşeală terapeutică care agravează afecţiunea.   

Scolioza nu doare, dar se agravează în timp

Scolioza idiopatică este o deformare a coloanei vertebrale în trei planuri, cu care pacientul se naşte, fiind definită de o curbare a vertebrelor care modifică postura spatelui şi o rotaţie a coastelor care urmează curbura. Fără a avea o cauză cunoscută, afecţiunea se accentuează în două pusee de creştere, în jurul vârstei de 6-7 ani şi între 10-14 ani, în funcţie de sex, pubertate şi dezvoltarea fiecărui copil în parte.  

“Deşi scolioza idiopatică nu are o cauză anume, studiile arată că se poate transmite genetic, în principiu pe linie maternă, de la mamă la fiică. De altfel s-a observat că la fete curbura evoluează mai rapid şi mai agresiv. De aceea, atunci când există în familie un caz de scolioză, cu atât mai mult părinţii ar trebui să fie atenţi. Scolioza idiopatică este o afecţiune care evoluează progresiv, dar dacă este observată la timp şi atent monitorizată poate fi ţinută în frâu şi chiar corectată. De aceea, recomand părinţilor să meargă la medicul ortoped pediatru iniţial la scurt timp după naşterea copilului, atunci când oricum bebeluşul trebuie consultat pentru a se vedea nu numai coloana, dar si șoldurile, printr-o ecografie de șold, şi forma picioruşelor. În general, este greu de văzut o scolioză idiopatică până în 2 ani, dar este important consultul pentru că putem observa, de exemplu, dacă copilul are vertebre în plus, ceea ce conduce tot la scolioză, dar congenitală. Pe urmă, consultul se repetă la 2, la 6, la 8 şi la 10 ani. În acest fel putem observa la timp o posibilă curbură a coloanei vertebrale şi să intervenim”, a explicat dr. Straticiuc.

Scolioza nu doare, mai spune medicul şi de aceea poate fi trecută uşor cu vederea de către copil şi de către părinţi. În schimb, în perioada pubertăţii, cam după vârsta de 10 ani, dar şi mai devreme în cazul fetelor, încep să se vadă primele semne.

“Modificările pe care le pot observa şi părinţii atunci când copilul stă drept, în picioare, sunt: diferenţa de înălţime a umerilor, înclinarea corpului într-o parte, un omoplat mai proeminent şi apariţia unei cocoaşe, adică gibozitatea costală, care apare pe o parte a spatelui, mai ales când copilul se apleacă în faţă atunci când facem testul Adams. În general părinţii văd un viciu de postură, dar mulţi nu vin la medic cu copilul pentru că încă există această idee greşită, dintr-o societate arhaică, că este ruşinos să ai un copil “strâmb” sau “cocoşat”. Părinţii trebuie să ajungă cu copilul la consultul de specialitate. Noi vom face mai multe teste clinice, dar diagnosticul de scolioză va fi pus și cu ajutorul unei  radiografii de coloană”, a precizat medicul ortoped pediatru.

Corsetul, tratamentul potrivit pentru scoliozele cu curbură mai mare de 20 de grade

Radiografia va indica unghiul de curbură a coloanei vertebrale, clasificarea severităţii fiind dată de standardul internaţional numit unghiul Cobb. Dacă unghiul este sub 10 grade este vorba de o atitudine scoliotică și o asimetrie posturală, între 10-20 de grade este o scolioză incipientă care trebuie monitorizată şi pentru care se poate interveni cu gimnastică medicală, în special cu terapia Schroth. Între 20 şi 40 de grade se poate vorbi despre o scolioză moderată care necesită purtarea unui corset.

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“Cea mai mare greşeală în tratarea scoliozei idiopatice cu o curbură de peste 20 de grade este continuarea terapiei Schroth (kinetoterapiei) în locul purtării unui corset special care poate corecta real coloana. Mulţi continuă tratamentul cu gimnastică medicală şi pierd timp preţios pentru îndreptarea coloanei. Corsetul este un dispozitiv ortopedic pe care copilul îl menţine pe el aproape toată ziua- 20 de ore din 24 de ore. Maxim 4 ore pe zi, când face duș, terapia Schroth sau alte activităţi care nu pot fi făcute cu corset ar putea să îl dea jos, dar nu mai mult, pentru că de purtarea lui depinde îndreptarea coloanei.

Minim 10 luni copilul va purta acelaşi corset care se face după un mulaj personalizat. După aceste 10 luni se face o nouă radiografie. În 99% din cazuri, dacă acest corset este purtat după indicațiile ortopedului pediatru, rezultatul începe să se vadă. Ulterior, încurajez copiii și părinții să continue tratamentul cu alt corset făcut după noile măsurători, care va împinge şi mai mult coloana spre poziţia corectă. Corsetul nu numai că nu permite evoluţia scoliozei, dar o şi corectează. De la, să zicem, 40 de grade, dacă corsetul e purtat cum trebuie, cel puțin 50% se poate corecta. Am avut cazuri foarte rare care s-au corectat aproape 99%. Dar oricum de la 40 de grade la 20 de grade este un rezultat considerat foarte, foarte bun”, a sublinat dr. Sergiu Straticiuc.

Când este indicată operaţia în scolioză

Atunci când scolioza depăşeşte 60 de grade, nici corsetul nu mai poate ajuta şi este indicată intervenţia chirurgicală de îndreptare a coloanei.

“Cum spuneam, scolioza idiopatică nu doare, nici măcar atunci când are 60 de grade. Dar dincolo de poziţia incorectă a coloanei, o scolioză aşa de mare afectează respiraţia. Plămânul care este pe partea convexă a curburii respiră la jumătate din capacitate. Deci indicaţia de operaţie creşte, pentru că devierea coloanei poate îngreuna un mod normal de viață  şi apar simptome ca  insuficiență respiratorie şi oboseală permanentă. Intervențiile chirurgicale pot rezolva și ele problema, dar prezintă anumite riscuri. După operaţie, copilul va avea coloana dreaptă, dar, în zona care se operează se pierde mobilitatea şi pacientul nu se mai poate mişca la fel ca o persoană sănătoasă. În loc să se poată îndoi din toate segmentele coloanei vertebrale- în față, în spate, pe laterale -, se va îndoi doar din șolduri. Rămâne o rigiditate permanentă”, a precizat medicul.

Cel mai important criteriu în tratarea corectă a scoliozei idiopatice la copii este momentul de depistare a afecţiunii, mai spune medicul ortoped.

“După pubertate, în principiu, scolioza nu mai evoluează. Undeva în jur de 14-15 ani evoluția se oprește şi nu se mai mărește curbura. Succesul tratamentului depinde de vârsta pacientului şi gradul curburii. Dacă ai o scolioză de 60 de grade la vârsta de 15-16 ani și copilul este deja la pubertate de vreo 2 ani, tratamentul ortopedic nu prea mai are eficiență. Dar dacă prinzi aceeaşi curbură de 50-60 de grade la vârsta de 6-10 ani, șansa de a opri evoluția și de a corecta curbura este mult mai mare, cu corset, bineînţeles”, a concis dr. Sergiu Straticiuc.

Copilul diagnosticat cu scolioză idiopatică trebuie monitorizat permanent, indiferent de gradul de curbură a coloanei verterbale, pentru ca tratamentul să fie în permanenţă personalizat, pe parcursul creşterii fiziologice, iar evoluţia bolii să fie oprită la timp.

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