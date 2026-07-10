De ce frige telefonul la încărcat. Cele mai frecvente motive și ce soluții avem la îndemână

Este firesc ca telefoanele inteligente să se încălzească atunci când sunt folosite intens sau încărcate rapid. Nu același lucru se poate spune atunci când efectiv telefonul frige, în timp ce este la încărcat. Cel mai probabil ]n acest caz este vorba despre o problemă. Dar există remedii.

Mulți utilizatori de telefoane inteligente au observat că, în unele cazuri, dispozitivele lor mobile se supraîncălzesc. În unele situații, spun specialiștii în tehnologie digitală, acest lucru este perfect justificat, mai ales la telefoanele performante utilizate frecvent pe post de consolă de jocuri. Nu același lucru se poate spune despre un telefon lăsat la încărcat și care ajunge să frigă atât de tare încât să nu-l putem atinge sau ține în mână. În acel moment ar trebui să apară semne de întrebare.

De ce frige telefonul la încărcat? Sunt mai multe motive, spun aceiași specialiști, dar și soluții la îndemâna oricui.

De ce frige telefonul când se încarcă

Răspunsul este simplu, dar, în primul rând, trebuie să facem diferența între un telefon care se încălzește firesc, normal, și unul care ridică semne de întrebare. De exemplu, este normal ca telefonul să se încălzească atunci când folosești încărcare rapidă (20 W, 45 W, 65 W sau mai mult), îl folosești în timp ce se încarcă (jocuri, streaming video, navigație GPS), temperatura ambientală este ridicată (peste aproximativ 30–35 °C) sau bateria este aproape goală și începe încărcarea.

Dar motive de îngrijorare pot apărea atunci când telefonul devine atât de fierbinte încât este greu de ținut în mână, apar mesaje de avertizare privind temperatura, încărcarea se oprește singură sau se încălzește excesiv de fiecare dată, chiar și atunci când nu este utilizat.

Printre cauzele frecvente ale supraîncălzirii nefirești a telefonului poate fi bateria, mai ales dacă temperatura foarte ridicată apare în partea din spate a dispozitivului, în special dacă bateria este uzată sau pe cale să se defecteze. Dacă supraîncălzirea apare în partea de jos a telefonului, este posibil ca de vină să fie ori portul de încărcare, ori încărcătorul. Acesta din urmă poate fi nepotrivit pentru modelul telefonului, de calitate slabă sau defect. Dacă telefonul frige în partea superioară, atunci de vină ar putea fi difuzorul.

Cum poți să-ți protejezi dispozitivul

Ca să o luăm cu începutul și cu ce poate fi mai rău, dacă partea din spate a telefonului frige și încărcarea este deficitară, este clar că bateria este problematică. De multe ori, aceasta trebuie înlocuită la un service autorizat.

Sunt însă și situații pe care le putem rezolva lejer acasă. De exemplu, soluția ar putea fi doar înlocuirea cablului sau a încărcătorului cu totul. Un încărcător sau un cablu defect ori de calitate slabă pot supraîncălzi telefonul și, în timp, îl pot defecta. De aceea, dacă vrem o viață mai lungă pentru telefon, nu trebuie să ne zgârcim și trebuie să folosim un încărcător original sau unul de foarte bună calitate, certificat.

Un alt aspect important sesizat de specialiști este utilizarea telefonului în timpul încărcării. Ideal este să-l lăsăm să se încarce, tocmai pentru a nu se supraîncălzi și defecta. Apoi, nu lăsa telefonul la încărcat peste noapte, mai ales pe materiale textile groase, precum pături, pilote sau covoare.

Nu uita să închizi toate aplicațiile, dar și Bluetooth-ul sau datele mobile (dacă nu ai nevoie de ele). Este important să facem curățenie în telefon, adică să nu fie prea încărcată memoria acestuia.

Încarcă telefonul într-un loc răcoros și bine ventilat și nu-l expune la soare sau la alte surse de căldură. Trebuie să verifici și dacă husa nu reprezintă o problemă sau dacă ai aplicații care „forjează” procesorul în fundal.

Dacă și în aceste condiții telefonul se supraîncălzește puternic, atunci trebuie neapărat dus la un service.