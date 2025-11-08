search
Video Straja, stațiunea montană din vestul României care concurează atracțiile populare de iarnă de pe Valea Prahovei

0
0
Publicat:

Înființată pentru minerii din Valea Jiului, stațiunea montană Straja a devenit populară în ultimele două decenii, după modernizarea infrastructurii sale și a instalațiilor de schi. Investițiile recente ar putea să o transforme într-o concurentă pentru stațiunile de pe Valea Prahovei.

Stațiunea montană Straja. Foto: Ski Straja.
Stațiunea montană Straja. Foto: Ski Straja.

Aproape o treime din suprafața României este acoperită de munți, iar numărul stațiunilor montane înșirate de-a lungul lanțului carpatic se apropie de 50. Cele mai populare rămân stațiunile Poiana Brașov și cele de pe Valea Prahovei, însă adesea prețurile sejururilor de iarnă îi nemulțumesc pe turiști.

Oferte de sărbători în stațiunile montane

Pregătirile pentru deschiderea sezonului de schi au început în unele stațiuni, iar rezervările sunt în toi, chiar dacă zăpada acoperă doar câteva dintre zonele alpine ale României.

Costurile pentru o mini-vacanță în Sinaia, Bușteni, Azuga, Predeal și Poiana Brașov încep de la 1.400 de lei, la hotelurile de trei stele, pentru 3 sau 4 nopți cu mic dejun, dar ajung și la 3.000 – 4.000 – 5.000 de lei/cameră la patru stele și chiar 10.000 – 15.000 de lei la cinci stele, cu program complet. Aflată deasupra Văii Jiului, în Munții Vâlcan, stațiunea montană Straja a încercat în ultimii ani să concureze cu zonele de agrement montane tradiționale din centrul României, în urma unor investiții ample în infrastructură și în calitatea pârtiilor de schi.

Pentru acest sezon, prețurile sejururilor în Straja au rămas mai mici cu câteva sute de lei față de cele de pe Valea Prahovei. Ofertele de cazare în cabanele și pensiunile din stațiune încep de la 130 de lei pe noapte, pentru o persoană, și ajung la aproximativ 500 de lei, de Crăciun și Revelion, în unele vile.

Roller coaster nou în Straja

La deschiderea sezonului de schi, așteptată la mijlocul lunii decembrie, o nouă investiție ar putea face zona turistică a Văii Jiului mai atractivă pentru oaspeții stațiunii. O instalație de sanie pe șine este construită în prezent în stațiune, după ce o companie locală a obținut fonduri europene pentru un proiect de 2,6 milioane de euro, prin Programul pentru Tranziție Justă.

„Este un roller coaster, un alpin coaster, care va oferi distracție și adrenalină la cote înalte. Lungimea instalației este de un kilometru și 300 de metri, iar traseul are o coborâre spectaculoasă, cu spirale și poduri peste pârtia pe care oamenii vor putea schia”, afirmă Alin Părău, administrator al societății, potrivit publicației Cronica Văii Jiului.

Tot cu o finanțare europeană, la poalele stațiunii, în zona stației de urcare a telegondolei, va începe construcția unui hotel de lux, printr-o investiție estimată la 11 milioane de euro, potrivit primarului din Lupeni, Lucian Resmeriță.

Povestea stațiunii Straja a început după Primul Război Mondial, odată cu construirea primei cabane din Munții Vâlcan, numită Straja, în vecinătatea căreia culmile domoale ale Platoului Soarelui puteau fi folosite iarna ca pârtii.

Stațiunea minerilor, animată după 1990

Din anii ’50 până în anii ’90, la poalele Vârfului Straja, călătorii găseau vechea cabană cu 50 de locuri de cazare, înconjurată de păduri și pajiști alpine, administrată de întreprinderea minieră din Lupeni și folosită în special ca loc de agrement al minerilor din Valea Jiului. Vechiul telescaun al stațiunii a fost inaugurat în 1981, iar în următorii ani câteva cabane modeste au fost ridicate pentru a-i găzdui pe puținii oaspeți veniți în anii ’80 pe munte.

Citește și: Stațiunea montană dependentă de un telescaun vechi de cinci decenii. A rămas pustie de când instalația este pe butuci

În ultimele două decenii, în jurul cabanei Straja s-a dezvoltat un sat de vacanță, în mijlocul căruia schitul ridicat în 1999 a devenit o atracție turistică și un loc de pelerinaj în Vinerea Mare, dinaintea Paștelui. Deasupra bisericii de lemn și a chiliilor din jurul ei a fost înălțată Crucea Eroilor, în memoria ostașilor români care au luptat aici în Primul Război Mondial, iar în curtea schitului turiștii ajung printr-un tunel pe pereții căruia au fost pictați 365 de sfinți, în ordinea în care sunt sărbătoriți în câte o zi din an.

Din anii 2000, investițiile în stațiune au făcut-o tot mai populară. Stațiunea montană Straja a devenit accesibilă din municipiul Lupeni pe un drum montan de circa 10 kilometri, modernizat, și cu o nouă telegondolă, iar în zona alpină sunt aproape 200 de pensiuni și cabane, dar și mai multe locuri de schi și săniuș.

„Stațiunea Straja însumează aproximativ 26 de kilometri de domeniu schiabil. 20 de kilometri pot fi acoperiți cu zăpadă artificială. Cele 11 instalații de transport pe cablu asigură accesul facil la toate pârtiile din stațiune. Sunt amenajate 12 pârtii de schi, fiecare fiind echipată cu instalație de transport pe cablu. Cinci dintre acestea beneficiază și de instalație de nocturnă, făcând astfel posibilă utilizarea pârtiilor până seara târziu”, arată administratorii zonei de agrement.

De cealaltă parte a Vârfului Straja (1.868 metri), care dă numele stațiunii, se află Pasul Vâlcan – o zonă turistică accesibilă pe o șosea de munte de opt kilometri, care urcă din municipiul Vulcan până la peste 1.600 de metri, dar și cu telegondola.

Aflată și ea în apropiere, stațiunea montană Parâng (video), înființată la începutul anilor ’70 și dotată încă de atunci cu un telescaun, este accesibilă din Petroșani și Petrila, pe șoseaua modernizată în ultimii ani, pe ultimii săi kilometri.

Ultimul tronson al drumului, în lungime de 800 de metri, pornește din centrul stațiunii aflate la cota 1.600 de metri și urcă, printre cabane și pensiuni, până la cota 1.740 de metri.

