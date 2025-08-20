Video Stațiunea încremenită în timp, cu telescaun vechi de cinci decenii: „Scârțâia continuu și se tot opintea”

Unul dintre cele mai vechi telescaune din România funcționează în stațiunea montană Parâng. Are peste cinci decenii de existență și oferă turiștilor atât senzații tari, cât și imaginea unei „embleme” a stagnării turismului din zonă.

Stațiunea Parâng este punctul de plecare al drumețiilor pe unele dintre cele mai spectaculoase trasee montane din masiv. De aici pornesc poteci spre cel mai înalt vârf, Parângul Mare (2.519 metri), spre culmile Gemănarea, Stoinița și Cârja, toate de peste 2.400 de metri, dar și spre Parângul Mic (2.074 metri), mai accesibil, dar la fel de apreciat.

Telescaunul de cinci decenii

Un drum modernizat recent pe ultimii cinci kilometri urcă de la marginea municipiului Petroșani până la cota 1.740 de metri, locul uneia dintre cele mai vechi cabane din stațiune, IEFS, ridicată în anii ‘70 pentru sportivi. Cabana a fost construită pentru studenții și profesorii institutului, ca bază pentru practică sportivă și tabere de antrenament în munții Parâng.

Tot la începutul anilor ‘70 a fost construit și cel mai vechi telescaun din stațiune, care funcționează și în prezent, în ciuda vechimii sale de peste cinci decenii. Telescaunul are circa 2,2 kilometri și urcă abrupt, de la poalele stațiunii, până la pârtiile de schi. Pentru cei care îl folosesc pentru prima dată, instalația este o sursă de îngrijorare.

„Am avut ceva emoții pentru că scârțâia continuu și se tot opintea la fiecare câteva zeci de secunde. Urcă pe deasupra unei păduri, apropiindu-se foarte mult de crengile copacilor. Vechimea sa ne-a îngrijorat cel mai mult. La întoarcere am preferat să cobor cu telescaunul mai nou (n.r. inaugurat în 2014), care are un traseu mai scurt, dar este mai confortabil și ne-am simțit mai în siguranță”, a relatat o turistă venită, la sfârșit de săptămână, în stațiunea Parâng.

Problemele telescaunului din Parâng

Localnicii s-au obișnuit cu vechiul telescaun, deși unii povestesc că a avut numeroase probleme, mai ales în perioada iernii, dar și vara. În iulie 2024, instalația de cablu s-a rupt în timpul unei revizii, iar doi muncitori care se aflau în telescaun au fost răniți grav, după ce s-au prăbușit de la înălțime.

Atunci, cedase o moletă (roata care pune cablurile în mișcare). În trecut, alți oameni au fost răniți, iar unul a decedat, căzând din telescaun după ce au ridicat bara de protecție în timp ce instalația se afla în mișcare. Iarna, blocajele frecvente cauzate de îngheț și de penele de curent i-au făcut pe mulți turiști să privească instalația cu suspiciune.

Vara, telescaunul este folosit extrem de rar, stațiunea nefiind la fel de populară ca în trecut, când era una dintre destinațiile favorite ale numeroșilor mineri care munceau în minele de cărbune din Valea Jiului. Șoseaua este preferată telescaunului, însă, din cauza pantei abrupte și a zonelor expuse viscolului și înghețului pe care le traversează, nu poate fi folosită în timpul iernii.

„Am revenit aici după 15 ani. Drumul de acces a fost complet modernizat, cu câteva subtraversări de tip tunel. Accesul este facil chiar și cu un autoturism de oraș. Au apărut câteva hoteluri noi, construite după standarde mai moderne. Există posibilități pentru câteva trasee montane, iar panorama peste munți este foarte frumoasă”, observă un alt turist, într-o recenzie pe Google.

Stațiunea se află sub Vârful Parângul Mic (2.074 metri) și este punct de plecare către numeroase trasee montane. Vara se poate ajunge cu mașina pe asfalt, drumul fiind într-o stare foarte bună, remarcă un alt turist.

„Drumul nu este foarte lung, dar are niște declivități mai ceva ca Transalpina. Cred că doar Transvâlcanul îl întrece. Eu am urcat doar pentru șosea, până la aproape 1.800 de metri. Sunt porțiuni unde poți urca doar în treapta întâi”, adaugă acesta.

În ultimii ani, autoritățile din Petroșani, care administrează stațiunea Parâng, le-au promis localnicilor că vechiul telescaun va fi „pensionat”, urmând să fie înlocuit de o telegondolă modernă.

„Am căutat să găsim soluții de finanțare pentru două din proiectele administrației locale de la Petroșani pentru care am făcut deja unele demersuri inițiale. Este vorba despre proiectul înlocuirii vechiului telescaun din Parâng cu o instalație modernă de transport pe cablu de tip telegondolă, pentru a crește gradul de confort al acestui tip de acces în zona montană și de proiectul construirii unei sănii pe șine în Parâng, pentru a crește gradul de atractivitate al zonei turistice Parâng pe timp de vară”, informa, în urmă cu un an, primarul municipiului Tiberiu Iacob Ridzi.

În lipsa fondurilor, planurile au rămas nerealizate, iar stațiunea se bazează încă pe vechiul telescaun, folosit de peste cinci decenii.

Povestea telescaunului vechi din anii '70

În Valea Jiului, planurile de construcție a primelor două telescaune – unul în Munții Parâng și celălalt la Straja, în Munții Vâlcan – au fost elaborate de autoritățile regimului comunist la sfârșitul anilor ‘60. Construcția celor două instalații de transport pe cablu a fost anevoioasă și a durat mai mulți ani.

Lucrările la telescaunul din Parâng au început în 1970. „În scopul uşurării accesului spre cabane şi pârtiile de schi, în masivul Parâng a început amenajarea unui telescaun al cărui traseu, în lungime de 2.184 metri, va face legătura între oraşul Petroşani şi viitorul complex sportiv studenţesc aflat în construcţie. S-au făcut pregătirile necesare pentru executarea unui alt mijloc similar de transport, în lungime de aproape trei kilometri, până la cabana Straja, situată în masivul Vâlcan, la 1.400 metri altitudine”, informa Agerpres în 1971.

Telescaunul din Parâng a fost inaugurat în decembrie 1973, odată cu cabana turistică IEFS. Instalația transporta turiștii din zona Maleia, de la marginea Petroșaniului, până la cota 1.680 metri din Parângul Mic, prezentând o diferență de nivel de peste 600 de metri între stațiile de pornire și sosire.

Construcția telescaunului spre stațiunea Straja a fost și mai dificilă, deși instalația de transport pe cablu de circa 2,5 kilometri avea caracteristici asemănătoare cu cea din Parâng. Plănuit încă din anii ‘60, telescaunul care urca de la marginea municipiului Lupeni la cabana Straja din Munții Vâlcan a fost inaugurat abia în decembrie 1981. După două decenii, în 2012, telescaunul din Straja a fost înlocuit de o telegondolă. Noua instalație de transport a schimbat soarta stațiunii, devenită tot mai populară în ultimii ani.