Cât te costă să petreci Crăciunul sau Revelionul la munte. Prețuri mari, locuri puține

Crăciunul și Revelionul sunt două sărbători pentru care românii rezervă un buget suplimentar. Pentru destinațiile de top din țară se poate ajunge la costuri și de 3.000 euro/sejur, în timp ce pensiunile mici, cu o clientelă fidelă, au epuizat locurile de multă vreme.

Obiceiurile românilor sunt în schimbare, iar sărbătorile în familie încep să fie înlocuite cu plecările în vacanță. În funcție de destinație și de serviciile oferite, vacanța în România te poate costa chiar mai scump decât una peste hotare, de Crăciun sau Revelion. Românii caută însă pentru aceste sărbători nu doar relaxare, ci și meniu tradițional, colinde, plimbări cu sania, petreceri până după miezul nopții, or asta nu prea pot găsi în străinătate.

„Există interes crescut pentru rezervările vacanței de iarnă, Crăciun, Revelion și chiar după Revelion, când mai scad puțin prețurile pentru vacanța de la schi”, a precizat Adrian Voican, vicepreședintele Asociației Naționale a a Agențiilor de Turism (ANAT) din România

Prețurile actuale se situează între 1.400 – 1.500 lei în Sinaia, Bușteni, Azuga, Predeal, la hotelurile de trei stele, pentru 3 sau 4 nopți cu mic dejun, dar pot să ajungă până la 3.000 – 4.000 – 5.000 lei/cameră la patru stele și chiar 10.000 -15.000 lei la 5 stele, cu program complet.

„Toată lumea caută experiențe, venirea lui Moș Crăciun, mesele festive, plimbare cu sania și spectacol, muzică live. Sau, în zonele balneare, pe Valea Oltului - Călimănești, Căciulata, sau Herculane, sau Băile Felix, sau Govora și Băile Tușnad, Balvanyos - oamenii caută zonele cu spa, ape termale, răsfăț, relaxare, masaj, chiar și în aceste perioade de iarnă, de Crăciun, combinate cu speranța că va fi și zăpadă, afară la munte, și se va putea schia, vor putea fi practicate sporturi de iarnă”, a completat Voican.

Revelionul pe litoral, cu 20% mai ieftin decât la munte

În perioada sărbătorilor de iarnă, 35 de hoteluri de pe litoralul românesc își așteaptă turiștii, a precizat Voican, din oferta acestora făcând parte, pe lângă mesele tradiționale și muzica live, serviciile de relaxare și înfrumusețare. Pe litoral prețurile pornesc tot de la 1.500 – 2.000 lei și pot ajunge la 3.000 – 4.000 lei, cu 20% mai mici decât în stațiunile-vedetă Sinaia și Poiana Brașov.

Foarte greu de găsit sunt acum locurile din zonele tradiționale – Maramureș, Bucovina, Mărginimea Sibiului - și chiar și anumite unități de cazare de pe Valea Prahovei, care s-au ocupat prin înscrierile timpurii.

„Nu uităm că suntem într-o perioadă de înscrieri timpurii, unele unități de cazare și agenții oferă reduceri de 20% până pe 20 octombrie, altele până pe 31 octombrie, și sunt reduceri și pentru vacanțe care durează ceva mai mult, în loc de trei nopți, a patra noapte poate să fie cu reducere de 20%”, a mai precizat vicepreședintele ANAT.

Focul de tabără, pomana porcului și sosirea lui Moș Crăciun cresc simțitor prețul

De menționat că ofertele care se situează în jurul valorii de 1.500 lei/3 nopți pot să fie doar pentru cazare, fără servicii de masă. Cu cât sunt mai multe servicii incluse, cu atât prețul crește, putând ajunge chiar și la peste 3.000 euro/pachet, tot pentru trei nopți și cu demipensiune.

Prețurile pentru Crăciun sunt ceva mai mici decât cele pentru Revelion în anumite stațiuni.

Regăsiți mai jos câteva prețuri orientative/stațiuni, din portofoliul agenției Bibi Touring.

„Prețurile variază semnificativ, de la cele mai accesibile, fără servicii de masă și facilități incluse, până la pachetele premium cu diferite servicii tematice incluse, în funcție de zonă, tipul de cazare și facilitățile incluse. În prezent, majoritatea ofertelor disponibile vizează apartamente, camerele duble simple sau superioare fiind deja epuizate în multe unități de cazare”, precizează reprezentanții agenției.

Sinaia

Cel mai ieftin pachet - Hotel 3*, fără servicii de masă - 1.496 lei/ cameră dublă / 3 nopți;

Cel mai scump pachet - Hotel 4*, cu demipensiune, pomana porcului cu foc de tabără pe 24.12; cină festivă în prima zi de Crăciun, brunch pe 26 decembrie, muzică live, primirea lui Moș Crăciun, surprize, acces la zona SPA și piscina interioară. - tarif 6.821/ apartament / 3 nopți;

Predeal

Cel mai ieftin pachet - Hotel 3*, fără servicii de masă – 1.700 lei/ cameră dublă / 3 nopți;

Cel mai scump pachet - Hotel 4*, cu demipensiune, pomana porcului cu foc de tabără pe 24 decembrie, cină festivă pe 25,12, brunch pe 26 decembrie, primire cu șampanie și fursecuri, muzică live, primirea lui Moș Crăciun, surprize, acces la zona SPA și piscina interioară, reducere masaj. - tarif 7.898/ apartament / 3 nopți. Discount 20% pentru a 4-a noapte de cazare;

Poiana Brasov

Cel mai ieftin pachet - Hotel 4*, cu mic dejun inclus – 1.999 lei/ apartament / 3 nopți;

Cel mai scump pachet - Hotel 4*, cu mic dejun inclus - tarif 10.521/ suită family / 3 nopți;

Băile Felix

Cel mai ieftin pachet - Hotel 4*, cu mic dejun inclus – 1.428 lei/ cameră triplă / 3 nopți;

Cel mai scump pachet - Hotel 4*, cu pensiune completă. Cină festivă cu băuturi incluse, colinde, tăierea porcului, etc. - tarif 5.689/ apartament / 3 nopți;

Băile Herculane

Cel mai ieftin pachet - Hotel 3*, cu demipensiune și cină festivă de Crăciun, colinde, incluse băuturile alcoolice și nealcoolice pe timpul meselor, poll-party, acces spa etc – 3.258 lei/ apartament / 2 nopți, reducere 10% până pe 31.10;

Cel mai scump pachet - Hotel 4*, cu demipensiune, cină festivă, acces la SPA, muzică live, primirea Moșului, tăiatul porcului, activități copii, etc. - tarif 3.583 / apartament/ 2 nopți. Reducere 10% până pe 31.10;

Litoral - Mamaia

Cel mai ieftin pachet - Hotel 4*, cu mic dejun - 1.902 lei/ cameră dublă / 3 nopți;

Cel mai scump pachet - Hotel 4*, cu demipensiune. Cină festivă, acces la SPA cu masaj inclus (câte o procedură), etc. - tarif 4.492/ camera / 3 nopți, cu reducere 10% până pe 30.11;

Delta Dunării

Cel mai ieftin pachet - Apartament Mahmudia 3*, fără servicii de masă - 1.418 lei/ cameră dublă / 3 nopți;

Cel mai scump pachet - Pensiune 4* Sulina, cu mic dejun inclus - tarif 2.199 / apartament / 3 nopți.

Revelion

Sinaia

Cel mai ieftin pachet - Hotel 3*, fără servicii de masă – 3.191 lei/ cameră triplă / 3 nopți;

Cel mai scump pachet - Hotel 4*, cu demipensiune, cină festivă de Revelion, brunch, muzică live, acces la SPA - tarif 10.143/ apartament / 3 nopți;

Predeal

Cel mai ieftin pachet - Hotel 3*, cu mic dejun inclus – 2.889 lei/ apartament / 3 nopți;

Cel mai scump pachet - Hotel 4*, cu demipensiune și Masă festivă de Revelion, Brunch pe 01.01, spectacol muzical, surprize - tarif 15.892 / apartament / 3 nopți;

Poiana Brașov

Cel mai ieftin pachet - Hotel 3*, fără servicii de masă – 5.590 lei/ apartament 2 camere / 3 nopți;

Cel mai scump pachet - Hotel 3*, cu demipensiune și masă festivă de Revelion, brunch pe 01.01, muzică live, invitați speciali, tombolă cu premii - tarif 9.712 / deluxe junior suite/ 3 nopți. Reducere 10% până la 20.10;

Băile Felix

Cel mai ieftin pachet - Hotel 3*, cu mic dejun - 1428 lei/ cameră triplă / 3 nopți;

Cel mai scump pachet - Hotel 4*, cu pensiune completă, băuturi incluse la mesele festive, masă festivă de Revelion, carnaval pe 01.01, muzică live, acces SPA - tarif 10.779 / apartament/ 4 nopți;

Băile Herculane

Cel mai ieftin pachet - Hotel 3*, cu demipensiune, cină festivă, brunch, acces spa, etc - 7176 lei/ apartament / 3 nopți;

Cel mai scump pachet - Hotel 4*, cu pensiune completă, băuturi incluse la mesele festive, muzică live, acces SPA - tarif 9.893 / suită/ 3 nopți. Reducere 10% până pe 15.11;

Litoral - Mamaia

Cel mai ieftin pachet - Hotel 3*, fără servicii de masă - 1.452 lei/ apartament / 3 nopți;

Cel mai scump pachet - Hotel 4*, cu mic dejun inclus, prânz și cină festivă pe 31, open bar, foc de artificii, muzică live, acces SPA - tarif 8.284 / dublă superior/ 3 nopți, reducere 15% până pe 20 octombrie;

Delta Dunării

Cel mai ieftin pachet - Apartament 3* Mahmudia, fără servicii de masă - 1.418 lei/ apartament / 3 nopți;

Cel mai scump pachet - Pensiune 4* Sulina , cu mic dejun inclus - tarif 2.199 / apartament / 3 nopți.

Prețuri la vecinii bulgari

Și de Crăciun și Revelion, nu doar pentru vacanța de vară, vecinii bulgari au oferte bune, pe care le găsiți la o simplă căutare pe internet. Pentru trei nopți de cazare la un hotel de patru stele în Nisipurile de Aur, all inclusive, cină festivă de Crăciun și acces la facilitățile hoteliere, costul este de aproape 500 euro/2 persoane.

Pentru Crăciunul într-un hotel de patru stele la Veliko Târnovo, 3 nopți, all inclusive, cină festivă de Crăciun și acces la facilitățile hotelului, există oferte cu 262 euro pentru două persoane.

Revelionul într-un hotel de trei stele, în Nisipurile de Aur, all inclusive, cină festivă de Revelion și acces la facilitățile hotelului, prețul ajunge la aproape 700 euro pentru două persoane. Prețurile nu cresc cu mult, rămânând tot sub 700 euro/două persoane, și la un hotel de patru stele, în aceeași stațiune.

În renumita stațiune montană Bansko, în schimb, Revelionul la un hotel de patru stele, în regim all inclusiv, cu cină festivă de Revelion și acces la spa și piscină interioară, prețul pornește de la 1.923 euro pentru două persoane, fiind o destinație pentru iubitorii de schi și relaxare montană.

Cost mai mare, vacanță mai lungă și alte experiențe în destinații mai îndepărtate

Pentru prețuri între 2.200 - 2.600 euro/2 persoane poți opta în perioada Revelionului și pentru o vacanță în Turcia, 7 nopți, costul incluzând zborul cu avionul și cazare în regim all inclusive, cu petrecere de Revelion.

Dacă îți dorești să bifezi mai multe destinații în 4-5 zile, pentru 1.500-2.000 euro pentru două persoane poți achiziționa o excursie care include Budapesta, Viena și Praga, cu zborul inclus, mic dejun și cină festivă.

Prețul se schimbă dacă vizezi o vacanță în destinații exotice. Pentru Dubai găsești oferte la 700-800 euro/persoană (cazare în hotel de 4–5 stele, mic dejun, transferuri, excursii opționale), pentru 3-4 nopți; în Republica Dominicană prețul ajunge la 2.650 euro/persoană (all-inclusive, zbor, transferuri, excursii locale), dar pentru 13 zile; pentru un sejur de 7 nopți în Maldive poți plăti 3.500 euro/persoană (all inclusive, zbor, cazare, transferuri, cazare în bungalow pe apă) etc..