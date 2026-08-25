 Sfinții Adrian și Natalia, sărbătoare pe 26 august. Cine au fost și ce nume sunt sărbătorite | adevarul.ro
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Sfinții Adrian și Natalia, sărbătoare pe 26 august. Cine au fost și ce nume sunt sărbătorite

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Pe 26 august, Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinții Mucenici Adrian și Natalia, soț și soție care au trăit în cetatea Nicomidiei, în timpul împăratului Maximian Galeriu. Cei doi sunt pomeniți împreună în calendarul ortodox, fiind considerați exemple de credință și devotament.

Icoană cu Sfinții Adrian și Natalia
Sfinții Adrian și Natalia sunt srărbătoriți pe 26 august Foto: Doxologia

Povestea lor este legată de persecuțiile împotriva creștinilor din primele secole ale creștinismului. Adrian era păgân, însă, după ce a văzut curajul creștinilor persecutați, a ales să își mărturisească și el credința. Natalia, soția sa, era deja creștină și l-a sprijinit în timpul suferințelor prin care a trecut.

Cine au fost Sf. Adrian și Natalia

Potrivit tradiției creștine, Adrian și Natalia au trăit în Nicomidia, în vremea împăratului Maximian Galeriu, care a domnit între anii 293 și 311. În timpul persecuțiilor împotriva creștinilor, autoritățile au descoperit un grup de 23 de creștini care se ascundeau în peșteri, unde se rugau și își practicau credința. Aceștia au fost prinși și aduși în fața autorităților, potrivit Basilica.

Adrian era unul dintre oamenii importanți ai cetății și nu era creștin. Văzând credința celor întemnițați și faptul că aceștia acceptau să sufere pentru convingerile lor, Adrian i-a întrebat de ce sunt dispuși să îndure asemenea chinuri. Răspunsurile primite l-au impresionat, iar el a decis să devină creștin.

Adrian le-a cerut celor care consemnau numele creștinilor persecutați să îl treacă și pe el pe listă. A fost arestat și întemnițat alături de ceilalți.

Natalia, soția lui Adrian, era creștină în secret. După ce a aflat că soțul ei fusese întemnițat pentru credința sa, a mers la închisoare și l-a încurajat să rămână statornic. Potrivit tradiției bisericești, Natalia i-a vizitat și pe ceilalți creștini întemnițați și le-a îngrijit rănile.

Adrian a fost supus unor chinuri și, în cele din urmă, autoritățile au poruncit ca lui și celorlalți mucenici să le fie zdrobite picioarele. Lui Adrian i-a fost tăiată și o mână, iar în urma rănilor și-a dat sufletul.

Natalia a rămas alături de soțul său până la sfârșit. Potrivit tradiției, ea a ascuns mâna lui Adrian pentru a o păstra. După ce persecuția s-a încheiat, moaștele mucenicilor au fost duse la Arghiropole, în apropiere de Bizanț.

După moartea lui Adrian, Natalia a refuzat să se recăsătorească. Tradiția spune că un tribun păgân a vrut să o ia de soție, însă Natalia a fugit din Nicomidia la Arghiropole, unde se aflau moaștele soțului său. Acolo și-a găsit sfârșitul și a fost îngropată alături de ceilalți mucenici.

Biserica o pomenește drept Sfânta Muceniță Natalia, soția Sfântului Mucenic Adrian, iar cei doi sunt prăznuiți împreună în fiecare an, pe 26 august.

Pomenirea lor este legată și de ideea de familie și de sprijin reciproc. Adrian a ales să își mărturisească credința după ce a fost impresionat de curajul creștinilor, iar Natalia i-a fost alături în perioada în care acesta a fost întemnițat și torturat.

Ce nume sărbătorim pe 26 august

Ziua Sfinților Adrian și Natalia este prilej de sărbătoare pentru persoanele care poartă numele celor doi sfinți sau forme derivate ale acestora.

Potrivit datelor publicate de Biserica Ortodoxă Română, aproape 498.000 de români poartă nume asociate Sfinților Adrian și Natalia. Dintre aceștia, aproximativ 312.580 sunt bărbați, iar 185.385 sunt femei.

În cazul bărbaților, cel mai răspândit este numele Adrian, purtat de peste 306.000 de persoane. Printre formele asociate se regăsesc și Adi și Adiță.

Pentru femei, unul dintre cele mai frecvente nume este Adriana, purtat de peste 130.000 de persoane.

Numele asociate Sfintei Natalia sunt, de asemenea, răspândite în România. Printre acestea se numără Natalia, Natașa, Nataly și Nati.

Sfinții Adrian și Natalia sunt pomeniți anual la 26 august în calendarul ortodox. Povestea lor, transmisă prin tradiția bisericească, îi prezintă ca pe doi soți care au rămas uniți în credință în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor din Nicomidia.

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