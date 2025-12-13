search
Sâmbătă, 13 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Sfântul Spiridon, făcătorul de minuni, sărbătorit pe 12 decembrie. Cine a fost și ce spune tradiția despre el

0
0
Publicat:

Mai multe spitale și biserici vechi îi poartă numele Sfântului Spiridon, ocrotitor și făcător de minuni, potrivit tradiției religioase. Sfântul Spiridon a trăit în Antichitate în insula Cipru și este celebrat de creștinii ortodocși la 12 decembrie.

Sfântul Spiridon. Sursa: Wikipedia.
Sfântul Spiridon. Sursa: Wikipedia.

Vineri, 12 decembrie, creștinii ortodocși îl omagiază pe Sfântul Spiridon, un sfânt al cărui cult este răspândit în lumea ortodoxă, în special în Balcani. Este considerat făcător de minuni, iar numeroase biserici și spitale îi poartă numele.

Episcop al cetății Trimitunda

Sfântul Spiridon s-a născut în jurul anului 270, pe ostrovul Ciprului, în timpul domniei împăratului Constantin cel Mare. În copilărie a fost păstor de oi și s-a remarcat prin bunătate și milostenie.

„Ducea o viață cucernică, asemănătoare aleșilor Vechiului Testament: lui David, prin bunătate, lui Iacob, prin simplitatea inimii, și lui Avraam, prin iubirea de străini. Nu după mult timp i s-a dat și darul tămăduirilor și strălucea prin fapte bune, deoarece făcea din averea sa milostenie săracilor, străinilor și tuturor celor necăjiți. Încă fiind în viața pământească, mult plăcut lui Dumnezeu, vindeca tot felul de boli incurabile și izgonea duhurile rele din oameni, prin puterea Domnului, numai cu cuvântul. Pentru toate vredniciile sale, a fost ales episcop al vestitei cetăți Trimitunda din Cipru”, arăta preotul Bartolomeu Constantinescu.

Ca episcop al cetății Trimitunda, Spiridon a participat la primul Sinod Ecumenic de la Niceea, din anul 325. S-a numărat însă printre creștinii supuși persecuțiilor ordonate de împăratul roman Maximian (Marcus Aurelius Valerius Maximianus), la începutul secolului al IV-lea. A murit în anul 348, la vârsta de 78 de ani, fiind îngropat în Biserica Sfinții Apostoli din Trimitunda. În anul 1453, moaștele sale au fost duse în Serbia, apoi mutate în insula Corfu din Grecia, unde se află și astăzi.

Minunile Sfântului Spiridon

Sfântul Spiridon este unul dintre sfinții importanți din calendarul creștin-ortodox, iar tradiția populară îi atribuie numeroase minuni.

„În timpul unei secete cumplite, care amenința cu foametea și moartea acel ținut, Sfântul Spiridon s-a rugat, asemenea proorocului Ilie, cerând milostivirea lui Dumnezeu, Care a slobozit o ploaie îndelungată și abundentă. Norii care, la început, apăreau doar spre încercarea celor ce se rugau, au adus apoi, la rugăciunile Sfântului, ploaia mult așteptată, iar mai târziu, tot prin rugăciune, ploile s-au oprit și cerul s-a înseninat”, arăta preotul Bartolomeu Constantinescu.

În iconografia Bisericii Ortodoxe, Sfântul Spiridon este înfățișat îmbrăcat în veșminte arhierești, purtând pe cap mitra arhierească. Cu mâna dreaptă binecuvintează, iar cu stânga, ca simbol al faptelor sale, poartă o cutie în formă de cărămidă, prevăzută în partea de sus cu o faclă, simbol al luminii care îi întoarce pe cei cuprinși de întunericul faptelor rele. De asemenea, pe cutie sunt reprezentate spice de grâu, iar din partea inferioară curg picături de ploaie.

În ziua de Sfântul Spiridon este dezlegare la pește, însă creștinii nu trebuie să consume băuturi alcoolice în exces. Nu se fac munci în gospodărie, pentru ca familia să fie sănătoasă și îndestulată; în case nu se spală, nu se coase și nu se face curățenie. Bărbații nu înjugă vitele, deoarece se crede că acest lucru aduce pagubă și boli.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Intenții necunoscute: întâlnirile secrete dintre FBI și negociatorul ucrainean pentru pace stârnesc îngrijorare în Occident
digi24.ro
image
Transformarea incredibilă a Arianei Grande. Cum arată acum vedeta. Fanii sunt îngrijorați. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Horoscop 13 decembrie 2025. Leii merg la o petrecere mult așteptată
gandul.ro
image
DSP: Al doilea caz de lepră confirmat în Cluj-Napoca
mediafax.ro
image
Aryna Sabalenka refuză să joace împotriva sportivelor transgender: ”Nu sunt de acord cu asta”
fanatik.ro
image
Ce riscă judecătorul Laurențiu Beșu după ce a devoalat cum sunt scoși magistrații incomozi din dosarele de corupție
libertatea.ro
image
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu judecătorii Beșu și Moroșanu
digi24.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Cristi Chivu, în centrul atenției la Milano! Cu cine s-a afișat la petrecerea de Crăciun de la Inter
digisport.ro
image
Documentarul Recorder, armă într-un război nevăzut? Surse: Coldea, Kovesi și jocurile pentru Palatul Victoria
stiripesurse.ro
image
Un criminal obez care va fi executat săptămâna viitoare a făcut o comandă uriașă pentru ultima masă
antena3.ro
image
O bacterie periculoasă a fost descoperită în probele de apă de la Spitalul Sf. Maria din Iaşi. Celulă de criză
observatornews.ro
image
A deschis succesiunea pentru averea Rodicăi Stănoiu?! L-am fotografiat pe 'puișorul' ministresei la notariat!
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
prosport.ro
image
Cea mai recentă prognoza meteo pentru Crăciun. Vin veşti rele de la ANM, oraşele în care vor fi peste 10 grade
playtech.ro
image
Stadionul uriaș care se construiește pe locul unei foste fabrici. Valoarea investiției ajunge la 2,4 miliarde de dolari
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
OFICIAL A doua victorie! UEFA a făcut marele anunț, după FCSB - Feyenoord 4-3
digisport.ro
image
Se introduce limitarea plăților cash: Noile norme vor intra în vigoare în România de la 1 ianuarie 2027
stiripesurse.ro
image
Maseuzele din Cluj, diagnosticate cu lepră, au avut zeci de clienţi. Printre aceștia s-au numărat chiar și artiști de la Untold
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Meteorologii anunță iarna secolului în țara noastră: Unde vor fi- 20 grade Celsius!
romaniatv.net
image
Anunțul ANAF privind plata taxelor. Cine trebuie să achite și câți români au făcut asigurare de sănătate DATE EXCLUSIVE
mediaflux.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
Ce nu știai despre Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat-o pe șefa Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie
actualitate.net
image
Cel mai emoționant moment din semifinalele Vocea României 2025. Tânăra care i-a făcut să plângă pe Horia Brenciu și Theo Rose: „Ești un test pentru noi”
click.ro
image
Horoscop săptămâna 13-19 decembrie. Patru zodii sunt protejate de Dumnezeu, iar un nativ își schimbă destinul cu 180 de grade
click.ro
image
Filmul de Crăciun care face senzație pe Netflix. A ajuns deja în topul preferințelor din România
click.ro
Adriana Abascal și Emanuele Filiberto de Savoia s au despărțit Instagrram jpg
Adio, nuntă regală! Prințul s-a despărțit de iubita pe care tocmai i-o prezentase Prințului Albert de Monaco
okmagazine.ro
craciunite 1 jpg
Trucuri pentru îngrijirea crăciunițelor. Cum pot să rămână superbe toată iarna?
clickpentrufemei.ro
Vedere aeriană a Stalingradului după un atac al Luftwaffe din 2 octombrie 1942 (© Bundesarchiv Bild 183-J17815)
De ce nu a funcţionat podul aerian de la Stalingrad?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A plecat din Kenya în căutarea unui trai mai bun în România, însă salariul l-a dezamăgit. Iată în ce țară vrea acum să se mute acum
image
Cel mai emoționant moment din semifinalele Vocea României 2025. Tânăra care i-a făcut să plângă pe Horia Brenciu și Theo Rose: „Ești un test pentru noi”

OK! Magazine

image
Botez regal la Londra, cu o nașă top, prințesă celebră. Reniunea a dat fiori la Palat, căci și-au făcut apariția repudiații Andrew și Sarah Ferguson

Click! Pentru femei

image
Titlul regal i s-a urcat la cap! Meghan Markle a făcut o schimbare la 180 de grade în ultimii ani!

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani