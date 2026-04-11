Sâmbătă, 11 Aprilie 2026
Cine a fost Sfântul Calinic de la Cernica, sărbătorit pe 11 aprilie, și de ce a fost canonizat

Sfântul Calinic de la Cernica este unul dintre cei mai respectați sfinți ai Bisericii Ortodoxe Române, cunoscut pentru viața sa plină de smerenie, fapte bune și minuni. Este sărbătorit anual pe 11 aprilie, zi în care credincioșii îi aduc omagii și îi cer mijlocirea în fața lui Dumnezeu.

Sf. Calinic de la Cernica
Sf. Calinic de la Cernica este sărbătorit pe 11 aprilie. Foto arhivă

Canonizarea sa a fost rezultatul vieții sale exemplare și al minunilor atribuite mijlocirii sale, fiind un model de credință și dedicare pentru întreaga comunitate ortodoxă.

Viața Sf. Calinic de la Cernica

Sf. Calinic s-a născut în anul 1787 în așezarea Gălbinași, județul Brăila, într-o familie modestă și credincioasă. Încă din tinerețe a simțit chemarea către viața monahală și a intrat la mănăstire, unde și-a dedicat întreaga viață rugăciunii și slujirii lui Dumnezeu.

A devenit cunoscut pentru spiritualitatea sa profundă, smerenie și pentru modul în care oferea sprijin celor nevoiași. Ca stareț al Mănăstirii Cernica, a reorganizat viața mănăstirii, a restaurat chiliile și biserica și a transformat locul într-un centru spiritual important pentru credincioși. De asemenea, Sf. Calinic a fost implicat în educația tinerilor monahi, promovând studii religioase și culturale în comunitate.

Viața sa a fost marcată de o devotare totală față de Dumnezeu și aproapele, ceea ce i-a adus respectul și dragostea monahilor și a oamenilor din împrejurimi.

Unde se afla mormântul Lui

Mormântul Sf. Calinic de la Cernica se află în incinta Mănăstirii Cernica, județul Ilfov, și este un loc de pelerinaj important pentru credincioșii ortodocși. Fiecare an, pe 11 aprilie, sute de pelerini vin să aprindă lumânări, să se roage și să ceară ajutorul Sfântului.

Moaștele sale sunt considerate încărcate de har, iar credincioșii relatează experiențe de vindecare, protecție și alinare spirituală în urma rugăciunilor făcute aici. Locul este și o atracție pentru cei care doresc să afle mai multe despre istoria monahismului românesc și despre viața exemplară a Sf. Calinic.

Minunile pentru care a fost canonizat

Sf. Calinic de la Cernica a fost canonizat pentru minunile săvârșite prin rugăciunile și mijlocirea sa. Credincioșii au raportat vindecări miraculoase, protecție în situații dificile și ajutor în rezolvarea problemelor personale și familiale.

Potrivit mărturiilor, rugăciunile Sfântului au adus alinare bolnavilor, mângâiere sufletească celor aflați în suferință și sprijin celor aflați în nevoie materială. Canonizarea sa a fost recunoașterea oficială a Bisericii Ortodoxe pentru viața sa sfântă și pentru influența pozitivă pe care a avut-o asupra credincioșilor și comunității monahale.

Astăzi, Sf. Calinic de la Cernica rămâne un model de credință, smerenie și altruism, iar exemplul său continuă să inspire generații întregi de români.

Tradițiile de 11 aprilie și obiceiurile pelerinilor

În fiecare an, pe 11 aprilie, credincioșii din întreaga țară vin la Mănăstirea Cernica pentru a-l sărbători pe Sf. Calinic. Printre obiceiurile respectate se numără:

  • Aprinderea lumânărilor și rugăciunea la moaște – pelerinii vin cu intenții personale, cerând ajutor în sănătate, familie sau viața profesională.
  • Împărțirea de colivă și alimente – ca gest de pomenire și mulțumire pentru binefacerile primite.
  • Procesiuni și slujbe speciale – preoții oficiază Liturghii și parastase pentru cei care au invocat ajutorul Sfântului.
  • Vizite la chilii și biserica mănăstirii – pentru a cunoaște istoria vieții Sf. Calinic și a învăța lecții de spiritualitate și smerenie.

Pelerinajul nu este doar un moment religios, ci și o experiență spirituală profundă, care întărește comunitatea și legătura credincioșilor cu tradițiile ortodoxe românești.

