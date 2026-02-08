Satul-fantomă cu case noi și frumoase, unde nu locuiește nimeni: de ce a eșuat proiectul susținut de Regele Charles

Un sat idilic, cu case elegante din piatră și străduțe liniștite, ascunde una dintre cele mai ciudate povești din sudul Țării Galilor. Deși a fost vizitat de Regele Charles pe vremea când era Prinț de Wales și promovat drept un model de dezvoltare ecologică pentru viitor, aici nu a locuit niciodată nimeni. Casele și străzile sunt pustii, iar liniștea e întreruptă doar de vânt și ploaie

Așezarea a fost construită în 2013 pe locul unei foste rafinării de petrol BP din Llandarcy, lângă orașul Neath. Proiectul a avut susținere regală: actualul Rege Charles, pe atunci Prinț de Wales, a vizitat locul și l-a promovat drept un exemplu de dezvoltare urbană ecologică, inspirată de celebrul său proiect Poundbury din Dorset, potrivit express.

Planul era ambițios: un sat urban sustenabil, cu 4.000 de locuințe, 10.000 de locuitori și patru școli, într-o investiție estimată la peste 1,2 miliarde de euro.

Primele case au fost construite ca un proiect-pilot, un sat demonstrativ care trebuia să arate cum poate fi transformat un teren industrial puternic poluat într-o zonă locuibilă

Însă dezvoltarea nu a mai continuat. Deși aproximativ 250 de locuințe din cartierul apropiat Coed Darcy sunt astăzi locuite, drumurile și infrastructura care trebuiau să lege satul-pilot de orașele Neath și Swansea nu au fost finalizate. Astfel, fără acces rutier, fără utilități și fără garanții că terenul este complet sigur, nimeni nu s-a mutat în casele elegante.

Localnicii privesc cu suspiciune zona. Unii cred că solul încă elimină reziduuri de petrol.

„Apa din zonă nu e potabilă, iar pământul încă elimină petrol”, a spus o locuitoare din satul vecin, pentru presa britanică.

„Cred că va mai dura mult până să să lase oamenii să locuiască acolo. Vara, însă, arată minunat, frumos și liniștit”, a spus o localnică din Neath.

Între timp, natura a început să recucerească locul, iar clădirile se degradează pe zi ce trece mai mult.

Potrivit publicației citate, la peste un deceniu de la ridicarea lor, casele rămân goale, în ciuda investițiilor uriașe și a susținerii regale.

Recent, imagini surprinse de Jay, un realizator digital, au readus satul în atenția publicului.

„Am văzut lumini aprinse noaptea și mașini care vin și pleacă la ore ciudate. Se întâmplă ceva acolo, dar nimeni nu știe exact ce. Să ai atâta publicitate, o vizită regală, iar apoi să vezi totul lăsat baltă – asta e ciudat. Sunt case mari, scumpe, dar abandonate. Nimeni nu s-a mutat vreodată în ele”, a spus Jay.



