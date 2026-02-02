Orașul cu prima stradă pavată cu aur din lume: un simbol al opulenței și al ambițiilor arhitecturale

Opulență fără precedent: un oraș din Orientul Mijlociu se pregătește să inaugureze prima stradă pavate cu aur, transformând zona într-o destinație de lux la nivel global.

Este vorba despre Dubai, care va include proiectul în cadrul noului Dubai Gold District, menit să transforme zona într-o destinație exclusivistă pentru turiști și investitori pasionați de bijuterii și produse de designer.

Zona va găzdui peste 1.000 de magazine care vor comercializa bijuterii din aur, parfumuri, cosmetice și articole de lux. Printre brandurile internaționale confirmate se numără Joyalukkas, care deține două filiale în Londra și va deschide un magazin emblematic în acest district. În plus, sunt planificate șase hoteluri noi, cu un total de 1.000 de camere, pentru a atrage turiști și investitori, scrie express.

Orașul Dubai este renumit și pentru proiectele sale arhitecturale record. Recent, a fost anunțat un plan de 730 de milioane de lire sterline pentru construirea celei mai înalte clădiri din lume, care va depăși Burj Khalifa.

„Proiectul fusese inițial amânat din cauza pandemiei, iar acum designul clădirii a fost revizuit, urmând ca licitația pentru construcție să fie lansată în trei luni”, a declarat Mohamed Ali Alabbar, fondatorul Emaar Properties.

Competiția pentru titlul de cea mai înaltă clădire continuă și în Arabia Saudită, cu Jeddah Tower, proiectată să atingă un kilometru în înălțime, parte a complexului de peste 20 de miliarde de lire sterline, Kingdom City.