Video Orașul european cu cele mai scumpe hoteluri din lume și camere de mărimea unui loc de parcare. „Cererea este uriașă”

Un oraș european extrem de popular printre turiști deține un record surprinzător: aici se plătește cel mai mult pe metru pătrat de cazare din lume. Deși camerele sunt printre cele mai mici, tarifele pe noapte sunt printre cele mai ridicate, potrivit unui studiu realizat de experții de la Deluxe Holiday Homes.

Analiza a comparat prețul mediu al hotelurilor din cele mai vizitate orașe turistice ale lumii și l-a raportat la dimensiunea medie a camerelor. Rezultatul arată că turiștii din Veneția ajung să plătească sume uriașe pentru spații extrem de restrânse, potrivit express.

Potrivit cercetării, Veneția are camere cu o suprafață medie de doar 12 metri pătrați, însă prețul ajunge la 170 de euro pe noapte. Combinația dintre spațiul redus și cererea uriașă împinge această destinație pe primul loc mondial în topul celor mai scumpe orașe în funcție de valoarea pe metru pătrat.

Pe locurile următoare în clasament se află Paris și Londra. În capitala Franței, turiștii plătesc în medie 159 euro pe noapte, adică aproximativ 10 euro pe metru pătrat.

Londra este foarte aproape, diferența fiind de doar 26 de cenți pe metru pătrat, ceea ce face ca cele două orașe să fie aproape identice din punct de vedere al „valorii” spațiului.

„Camerele mici nu sunt întotdeauna o afacere proastă, dar acesta este un exemplu perfect a ceea ce se întâmplă când spațiul este limitat, iar cererea este uriașă. Să stai într-o cameră de 12 metri pătrați este practic ca și cum ai locui într-un loc de parcare, iar să plătești aproape 200 de dolari pentru asta arată cât de mult cresc prețurile din cauza turismului în masă”, a spus un purtător de cuvânt de la Deluxe Holiday Homes.

În orașele istorice, cu clădiri vechi, competiția pentru spațiu este acerbă, susține expertul: „Te lupți cu milioane de alți oameni pentru o bucățică minusculă din oraș, așa că ajungi să plătești un preț premium, indiferent cât de mică este camera.”