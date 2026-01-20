Video Localnicii unei comune au aflat că trebuie să plătească taxe și impozite chiar și de 30 de ori mai mari. Reacția primarului: „Nu plătiți”

Localnicii unei comune din județul Galați s-au adunat marți la primărie, revoltați, după ce au aflat că trebuie să plătească taxe și impozite pentru locuințele lor chiar și de 30 de ori mai mari decât în anii anteriori. „De la 600 la 8.000 de lei și chiar 13.000 de lei”, a spus un sătean.

Situația s-a creat deoarece casele lor sunt în extravilanul comunei Vânători și până acum erau considerate anexe gospodărești. Conform noilor prevederi fiscale, proprietățile sunt încadrate ca ferme agricole, care sunt impozitate mult mai mult decât o locuință obișnuită.

„De la 500 la 5.000 de lei, de la 600 la 8.000 de lei și chiar 13.000 de lei”, a spus un localnic afectat.

Oamenii au spus că sumele sunt imposibil de acoperit și cer autorităților să treacă construcțiile în intravilan, așa cum li se promisese la momentul construcției.

„Și eu sunt în această situație, de cinci ani insist pentru trecerea în intravilan, care a fost făcută până la gardul meu… Am de plată 6.900 lei”, a spus un bărbat.

„Când am obținut autorizația pentru extravilan, ni s-a spus că zona este pe rol a fi adăugată la intravilan… De atunci au trecut 5 ani, tot extravilan suntem”, s-a plâns un alt localnic.

„Din punct de vedere legal, problema acestor construcții și transformarea încadrării juridice din<extravilan< în <intravilan? se poate face doar prin aprobarea unor PUZ-uri… întregul proces durează 1-2 ani”, a explicat alt cetățean.

Senatorul USR George Ștefănache a cerut autorităților locale explicații și susține că 274 de locuințe sunt afectate.

„Impozite pe locuință între 2.000 și 13.000 de lei în comuna Vânători, județul Galați. Brambureală fiscală sau combinație imobiliară? 274 de locuințe sunt construite în extravilanul localității cu documente de autorizare pentru...anexe gospodărești ale exploatațiilor agricole. Cum a fost posibil așa ceva? Cine va plăti impozitele astronomice? Cine va plăti în fața legii pentru o lungă serie de nereguli administrative?”, a scris, pe Facebook, senatorul USR, George Ștefănache.

Primarul comunei, Costel Manolachi, le-a transmis oamenilor afectați de creșterea spectaculoasă să nu plătească nimic, deocamdată, și le-a promis că va încerca să găsească o soluție.

„Clarificări privind impozitul Anexelor Gospodărești pentru Exploatații Agricole! Vreau să vă rog, ca începând de mâine, fiecare din dumneavoastră să veniți la primărie cu autorizația de construire, cu devizul general și cu procesul verbal de recepție al clădirii. Am identificat trei posibilități. Vă aștept aici, vă promit, vă asigur că sunt alături de dumneavoastră pentru a găsi cea mai bună soluție. Există posibilitatea trecerii din extravilan în intravilan, dar trebuie să vorbim. Am văzut că un consilier care vă îndemna să plătiți în rate, nu plătiți...aveți încredere în mine că vom găsi o soluție”, a transmis primarul Costel Manolachi prin intermediul unui mesaj video publicat pe FB.