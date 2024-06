Românul care a ajuns la 111 ani. Ce aliment neobișnuit mănâncă cel mai în bătrân veteran de război din lume VIDEO

Cel mai bătrân român a împlinit, la finele lunii mai a acestui an, pe 28.05.2025, uluitoarea vârstă de 111 ani. Provine din Galicea - Vâlcea și este recordmen la mai multe categorii, dintre care una mondială.

Ilie Ciocan este totodată și cel mai în vârstă balcanic, dar și cel mai bătrân veteran de război din lume, și tot la nivel mondial se află în topul celor mai longevivi oameni de pe planetă, în viață, fiind pe locul patru, conform datelor Grupului de Cercetare în Gerontologie cu sediul în Los Angeles.

Nepotul, cel căruia i-a fost lăsată cu limbă de moarte de către tatăl său (fiul lui Ilie Ciocan) datoria de a avea grijă de veteran, Cătălin Ciocan a povestit în premieră pentru „Adevărul” că bătrânul suferă de Alzheimer, dar și alte secrete, bine păzite până acum, legate de incredibila longevitate a bunicului său.

În ciuda vârstei și a bolii, „supercentenarianul” Ilie Ciocan, termen folosit de gerontologii americani pentru cei care depășesc vârsta de 110 ani, este deseori conștient că nu se mai află în casa lui, de mai bine de un an și jumătate, și cere cu insistență să fie dus acasă. Doar că...

→ Imaginea 1/10: Ilie Ciocan cel mai în bătrân român și longeviv veteran de război din lume trăiește în Galicea Vâlcea Colaj

„A făcut fractură de bazin, în urmă cu mai bine de o lună, a căzut din pat”

„N-am avut încotro, a trebuit să-l luăm la noi pentru că l-am găsit sub pat, între sobă și perete. Puteam să-l găsim ars”, a povestit Cătălin Ciocan, nepotul veteranului, despre motivul care l-a determinat să-l țină pe bătrân non-stop sub observație.

Cu toate acestea, isprava s-a repetat din nou, în urmă cu mai bine de o lună, când a căzut iar din pat și s-a ales cu o fractură de bazin.

„Totul a durat doar câteva secunde. Era mama mea cu el, s-a dus doar să-i golească plosca și să i-o clătească. N-a durat mai mult de un minut, că avem toaletă în casă. A făcut fractură de bazin, acum o lună și ceva”.

La spital, cadrele medicale mai mult au făcut cărare până la salonul acestuia, ca să descopere probabil secretul „vieții fără de moarte”, decât să-i acorde îngrijirile necesare, convinse că medicina este depășită în cazul lui, au mai povestit rudele: „L-am dus la spital și mai mult l-au ținut să-l plimbe și să se minuneze de câți ani are! Nu i-au făcut nimic, îi băgau doar ser fiziologic. Le-a și spus sora mea că dacă este cazul va cumpara ce este nevoie, dacă spitalul nu are în dotare... Am avut noroc cu un băiat din spital care i-a pus branulă la picior, că cea de la mână și-a tras-o imediat. I-au făcut glucoză, ser fiziologic, vitamine și s-a pus pe picioare din nou. Dar acum iar vrea să plece din pat, dacă nu ești lângă el... zboară! Se visează aviator, cred!”.

O minune medicală: „viața fără de moarte”

Nu este pentru prima dată când supercentenarianul român are probleme de sănătate, deși ele au început destul de târziu. Poate acesta este și motivul pentru care se recuperează cu atâta rapiditate, spre uimirea tuturor.

Pe când avea mai bine de 70 de ani a trecut fără probleme prin trei intervenții chirurgicale într-o singură zi - prostată, apendicită și hernie de disc - potrivit apropiaților.

Mai apoi, pe la 93 de ani a alunecat pe zăpadă și și-a rupt piciorul. A stat multă vreme în frig, ar fi putut să fie găsit înghețat, dar a scăpat. A preferat să nu i se pună gips, de teamă că ar putea rămâne fără picior, după cum l-au avertizat medicii, care nici nu i-au mai dat multe zile de trăit.

Sigurul regret al lui Ilie Ciocan, în urma accidentului de la 93 de ani, a fost că nu mai poate să meargă pe bicicletă, așa cum făcuse o viață întreagă. Pe timpul când încă se mai afla în câmpul muncii pedala câte 20 de kilometri pe zi, ca să ajungă la serviciu. Localnicii și-l amintesc și la 90 de ani tot pe bicicletă.

Mai în glumă mai în serios, când a auzit prognosticul medicilor, bătrânul a spus familiei că la 150 de ani se va duce din nou la spital ca să le demonstreze cât de mult s-au înșelat în privința lui. Și s-a întors, ce-i drept nu la 150, ci la 111 ani.

De altfel, mulți oameni au tot spus familiei, de-a lungul timpului, că Ilie Ciocan nu va mai trăi mult. Timpul a dovedit tuturor și fiecăruia în parte că nu au avut dreptate: „Dacă ai grijă de cineva cu adevărat... va trăi. Drept dovadă că a ajuns la 111 ani”.

Cătălin Ciocan a recunoscut că la un moment s-a pus problema să fie dus la azil: „La început a vrut bunicul, dar s-a răzgândit, iar mai apoi fiul său cel mic a vrut să-l ducă, dar restul familiei s-a opus. Dacă-l trimiteam la azil, era mort încă de atunci”.

Familia îl supraveghează prin rotație

Astăzi, însă, din cauza bolii, are deseori crize, în timpul cărora nu se mai poate înțelege cu nimeni: „L-am tot scos și afară, avem un fotoliu mai vechi, că în căruciorul pe care l-a primit (când a împlinit 109 ani) și l-a tot folosit o perioadă bună, acum nu mai poate să stea, din cauza fracturii de bazin. După o jumătate de oră, urlă de durere. Și de ziua lui, când i-a venit copilul cel mai mic – fratele tatălui meu -, i-a adus un tort, am stat de vorbă, și, deși nici nu-l scosesem bine afară, ne-a cerut insistent să-l ducem din nou în casă. «Du-mă în casă, mi-e frig, du-mă la mine, mă lași să mor de frig!», ne-a tot strigat... Când îl apucă, când face crize din cauza Alzheimerului, nu te mai poți înțelege cu el. Nu are deloc stare. Și nu doarme zile în șir. Dă din mâini, din picioare, se dezvelește, când îi este cald, când îi este frig... Ultima dată, nu a dormit două nopți la rând, iar dimineața când am vrut să-i dăm să mănânce, deja adormise”.

Din aceste motive, trebuie supravegheat în permanență: „Stăm cel puțin opt ore pe zi lângă el, plus nopțile în continuu... Dar cum mergem cu toții la muncă, facem cu rândul. Ce să facem asta e! Când îți iei un angajament să faci ceva, nu poți să mai dai înapoi!”.

Alimentul neobișnuit pe care-l primește în lupta cu Alzheimerul

Nu doar că a ajuns până la această vârstă reprezintă un miracol în sine, ci și faptul că și-a pierdut și dantura, și auzul, și vederea abia după 100 de ani. Și pentru că nu mai are dinți, mâncarea sa nu mai este atât de variată.

Cu toate acestea, rudele ne-au dezvăluit câteva dintre ingredientele care l-au ajutat și reprezintă o parte dintre secretele longevității sale incredibile, pe lângă mișcare: „Mănâncă și brânză. Îi place însă rulada vânătorească. I-o dăm și așa crudă, dar mai nou am văzut că o mănâncă tăiată feliuțe, prăjită. Mănâncă singur, în perioadele sale de liniște. Sora mea îi tot cumpără niște unt de cocos, fiindcă a aflat că este bun pentru creier. Îl unge pe pâine. Mănâncă și ou fiert singur, că prăjit trebuie să i-l dai ca la copiii mici. Mănâncă și lapte, dar nu dulce, ci chefir, sana, iaurt. În general, însă, mănâncă singur”.

În urmă cu doi ani când am vorbit și cu cealaltă nepoată care are grijă de el, sora lui Cătălin - Maria - ne-a povestit că preferă și supele, și fructele zemoase, ori dulciurile moi, dar nu se dă îndărăt nici de la un țol (păhărel) de țuică din prună sau corcodușă, băut ocazional.

„Bine că mănâncă, problema este că aparatul digestiv nu-i mai funcționează, și trebuie să-i facem clismă la două zile... Chinuri...”, a mai povestit nepotul.

„Nu putem decât să ne mândrim! Doamne ajută să ne auzim cu bine și la anul”

De ziua lui, deși este cel mai bătrân român în viață, autoritățile de la București l-au uitat, chiar dacă țin să se împăuneze mai mereu în prezența vreunui veteran de război pe care-l cheamă la diverse manifestări doar ca să dea bine în poze. Niciunul nu i-a trecut pragul casei: „Anul trecut l-au vizitat și cei de la Comandamentul Militar. A primit atunci și Ordinul «Virtutea Militară»... Anul acesta, cei de la Armată au venit doar de «Ziua Veteranilor», ca să-i aducă un pachet așa cum procedează cu toți veteranii... Le-am explicat că sunt bineveniți, dar că starea lui de sănătatea s-a deteriorat de anul trecut încoace, după ce a făcut fractura de bazin, și nu pot să-l ridic din pat. Probabil că cei care i-au adus pachetul au explicat celor de la Comandament că era bolnav și s-or fi gândit să nu-l mai deranjeze și de ziua lui... Anul trecut a fost în vizită și președintele Consiliului Județean Vâlcea, anul acesta nu știu ce s-a întâmplat, probabil cu campania sau o fi uitat, nu știu, fiecare este cu problemele lui”.

A fost prezent doar primarul din localitate care i-a urat de sănătate și pe pagina sa de socializare.

„I-au trimis cei de la nu știu ce Institut de Gerontologie că este în lume al patrulea cel mai bătrân om, din Balcani este cel mai bătrân, al doilea din Europa și cel mai bătrân veteran de război din lume. Acum, ce să vă mai spun, să fie sănătos! Noi nu putem decât să ne mândrim! Doamne ajută să ne auzim cu bine și la anul!”, ne-a mai spus nepotul Cătălin Ciocan.