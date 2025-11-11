search
Marți, 11 Noiembrie 2025
Dominic Fritz, despre Oana Gheorghiu: „Este un atu pentru Guvern”. Liderul USR consideră plângerea penală depusă de CSM o „escaladare inutilă”

Publicat:

Preşedintele USR, Dominic Fritz, consideră că vicepremierul Oana Gheorghiu reprezintă „un atu pentru Guvernul României” și că plângerea penală formulată de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) împotriva acesteia, în urma declarațiilor despre pensiile magistraților, este „o escaladare inutilă”.

FOTO: Facebook

„Oana Gheorghiu, din punctul meu de vedere, este un atu pentru Guvernul României. O femeie care ştie foarte bine şi de suferinţele românilor, dar şi de forţa incredibilă, mobilizatoare a românilor. Este, cred, exact în locul potrivit”, a declarat liderul USR.

Fritz a adăugat că salută prezența în politică a unei persoane care „a demonstrat că are în minte doar binele comunității”: „Întotdeauna ne plângem de clasa politică, de politicieni, și de multe ori, pe bună dreptate. Așa că acum, cineva care a dovedit că se gândește la România a făcut pasul în politică. Mă bucur să ne fie colegă în guvern și sunt sigur că va livra pentru români”, a spus el.

În legătură cu declarațiile Oanei Gheorghiu privind pensiile speciale ale magistraților, Fritz a precizat că preferă politicienii „care vorbesc din suflet”, nu pe cei care repetă „punctaje” stabilite de consultanți. „Sunt sigur că Oana Gheorghiu a vorbit dintr-un loc de dezamăgire, furie, dar și de speranță, pe care foarte mulți români îl pot înțelege”, a afirmat președintele USR.

Liderul USR a calificat drept „nefericită” reacția CSM, considerând că aceasta nu ajută la calmarea tensiunilor: „Cred că este o escaladare inutilă a acestui conflict. Poate și o umflare de mușchi. A fost o acțiune nefericită, care nu ajută. Important este ca Oana Gheorghiu să nu se lase intimidată. Sunt sigur că nu este primul conflict în care se află. O majoritate covârșitoare a românilor este în spatele reformei pensiilor speciale”, a subliniat Fritz.

Declarațiile liderului USR vin după ce Oana Gheorghiu a afirmat, sâmbătă, într-o emisiune la Digi24, că „România nu îşi permite să mai plătească pensionari speciali”, susținând că magistrații „au fost prinși într-un Caritas care nu putea dura la nesfârșit”. Ea a adăugat că, în opinia sa, banii destinați pensiilor speciale pot fi luați „de la gura unui copil care se culcă flămând” sau „de la bugetul unui spital care nu are medicamente”.

Luni, Consiliul Superior al Magistraturii a reacționat dur, acuzând-o pe vicepremier că a încălcat independenţa justiţiei şi statutul magistraţilor „într-un mod iresponsabil și populist”.

