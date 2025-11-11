Godină o desființează pe Oana Gheorghiu după ce spune că a donat mii de euro asociației Dăruiește Viață: „Declarația a fost penibilă și populistă. Să mai lăsăm dubla măsură”

Polițistul și scriitorul Marian Godină a reacționat pe Facebook la declarațiile făcute recent de Oana Gheorghiu, cofondatoarea asociației „Dăruiește Viață”, afirmând că, deși a susținut constant proiectele acesteia, consideră că afirmațiile sale recente au fost „penibile și populiste”.

„În 2020, în urma unei strângeri de fonduri pe care am făcut-o pe pagina mea, am donat Asociației Dăruiește Viață suma de 46.778 de lei, adică vreo 10.000 de euro pe vremea aia. Soția mea are activată plata recurentă prin SMS către aceeași asociație de câțiva ani de zile, plătind doi euro lunar”, a scris Godină, precizând că a făcut aceste donații pentru că a crezut în proiectul celor două fondatoare.

El a explicat că nu o cunoaște personal pe niciuna dintre ele, dar că a susținut cauza și munca lor, motiv pentru care a dorit să își exprime deschis opinia.

„Sunt unul dintre cei care au crezut în proiectul celor două doamne și care a și contribuit. Asta pentru că vor fi unii care vor arunca cu zoaie după ce vor citi până la final”, se arată în postarea acestuia.

Referindu-se la declarația Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților, Godină a scris tranșant: „Declarația doamnei Gheorghiu a fost penibilă și populistă, a omis doar să spună că acei copii săraci cărora magistrații le iau banii mănâncă seara cartofi fierți, așa cum spunea marele guru dac.”

Într-un ton ironic, polițistul a continuat cu un exemplu menit să arate cât de ușor pot fi manipulate mesajele publice.

„Vreți să spun și eu ceva populist și penibil, să vedeți cât de ușor e? Ia fiți atenți aici: «Când am donat cei 10 mii de euro către asociație, am crezut că banii aceia vor fi pentru copilași bolnavi, dar se pare că din ei am achitat aproape trei salarii pentru doamna Gheorghiu»”, a scris polițistul.

Godină a subliniat însă că nu contestă dreptul fondatoarelor asociației de a avea salarii corespunzătoare activității lor.

„Desigur că mi se pare normal ca aceste doamne să aibă salarii mari pentru ceea ce făceau, dar iată că dacă vreau, pot da fel și fel de nuanțe declarațiilor.”

În încheiere, Marian Godină a făcut apel la onestitate și echilibru: „Haideți să mai lăsăm dubla măsură și să recunoaștem când oamenii pe care îi apreciem fac tâmpenii.”