SUA trimit cel mai mare și mai modern portavion din lume, USS Gerald R. Ford, în largul Venezuelei. Cum a reacționat Maduro

Pentagonul a anunţat marţi sosirea unuia dintre portavioanele sale în zona de comandament pentru America de Sud, marcând o întărire considerabilă a prezenţei militare a SUA pentru operaţiunile împotriva traficului de droguri în Caraibe şi în Pacific, notează The Guardian.

Portavionul american USS Gerald R. Ford, considerat cel mai mare și mai modern din lume, a intrat în zona de responsabilitate a Comandamentului Sudic al SUA (US Southern Command), care acoperă America Latină și Caraibele. Sosirea sa marchează cea mai amplă desfășurare militară americană în regiune din 1989, de la invazia din Panama, potrivit anunțului făcut de Marina SUA.

Desfășurarea navei și a grupului său de luptă — care include zeci de aeronave și distrugătoare — a fost anunțată cu aproape trei săptămâni în urmă și vine într-un context de escaladare a tensiunilor dintre Statele Unite și Venezuela.

La Caracas, regimul președintelui Nicolás Maduro a reacționat imediat, anunțând o „mobilizare masivă” a forțelor terestre, aeriene, navale și fluviale, precum și a milițiilor civile, pentru a contracara prezența flotei americane în largul Venezuelei.

Portavionul american se alătură altor nave de război, unui submarin nuclear și mai multor aeronave dislocate în Puerto Rico, formând cea mai mare prezență militară americană în zonă din ultimele decenii.

Fostul președinte Donald Trump a justificat desfășurarea masivă de trupe prin campania sa de „război împotriva drogurilor”, menită să combată traficul de stupefiante prin apele din Caraibe și Pacific. În cadrul acestei operațiuni, bombardamentele aeriene asupra unor ambarcațiuni suspecte au provocat, din septembrie, moartea a cel puțin 76 de persoane în apele sud-americane.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat că sosirea portavionului USS Gerald R. Ford, „cu peste 4.000 de marinari și zeci de aeronave tactice la bord”, va „consolida capacitatea SUA de a detecta, monitoriza și perturba activitățile ilegale” din regiune.

„Aceste forțe vor îmbunătăți și vor suplimenta capacitățile existente de combatere a traficului de droguri și de destructurare a organizațiilor criminale transnaționale”, a adăugat Parnell.

Analiștii consideră, însă, că intensificarea operațiunilor militare ar putea avea și un scop politic — presiunea asupra lui Maduro pentru a renunța la putere, după acuzațiile de fraudă la alegerile de anul trecut.

De cealaltă parte, liderul venezuelean acuză Washingtonul că „fabrică un nou război”, afirmând că această desfășurare „reprezintă cea mai mare amenințare cu care s-a confruntat continentul nostru în ultimii 100 de ani”.

Marți, înainte ca Marina SUA să confirme oficial sosirea portavionului, regimul de la Caracas a anunțat o nouă fază a operațiunilor sale militare împotriva „amenințărilor imperiale”, imaginile cu discursurile comandanților militari fiind difuzate pe televiziunea de stat.

La rândul lor, 58 din cele 60 de state participante la summitul CELAC (Comunitatea Statelor Latino-Americane și Caraibiene), desfășurat duminică în Columbia, au semnat o declarație comună prin care respingeau folosirea forței și îndemnau la respectarea dreptului internațional, fără a menționa direct SUA. Venezuela și Nicaragua au refuzat să semneze documentul, considerând că acesta nu condamnă suficient acțiunile americane.

Președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva, aflat în negocieri comerciale cu Washingtonul, a evitat la rândul său să critice direct Statele Unite: „Suntem o zonă a păcii. Nu avem nevoie de război aici. Problema din Venezuela este una politică și trebuie rezolvată pe cale politică”, a declarat Lula.