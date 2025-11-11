search
Marți, 11 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

SUA trimit cel mai mare și mai modern portavion din lume, USS Gerald R. Ford, în largul Venezuelei. Cum a reacționat Maduro

0
0
Publicat:

Pentagonul a anunţat marţi sosirea unuia dintre portavioanele sale în zona de comandament pentru America de Sud, marcând o întărire considerabilă a prezenţei militare a SUA pentru operaţiunile împotriva traficului de droguri în Caraibe şi în Pacific, notează The Guardian. 

Portavionul USS Gerald R. Ford este considerat cel mai mare și mai modern din lume. FOTO: EPA-EFE
Portavionul USS Gerald R. Ford este considerat cel mai mare și mai modern din lume. FOTO: EPA-EFE

Portavionul american USS Gerald R. Ford, considerat cel mai mare și mai modern din lume, a intrat în zona de responsabilitate a Comandamentului Sudic al SUA (US Southern Command), care acoperă America Latină și Caraibele. Sosirea sa marchează cea mai amplă desfășurare militară americană în regiune din 1989, de la invazia din Panama, potrivit anunțului făcut de Marina SUA.

Desfășurarea navei și a grupului său de luptă — care include zeci de aeronave și distrugătoare — a fost anunțată cu aproape trei săptămâni în urmă și vine într-un context de escaladare a tensiunilor dintre Statele Unite și Venezuela.

La Caracas, regimul președintelui Nicolás Maduro a reacționat imediat, anunțând o „mobilizare masivă” a forțelor terestre, aeriene, navale și fluviale, precum și a milițiilor civile, pentru a contracara prezența flotei americane în largul Venezuelei.

Portavionul american se alătură altor nave de război, unui submarin nuclear și mai multor aeronave dislocate în Puerto Rico, formând cea mai mare prezență militară americană în zonă din ultimele decenii.

Fostul președinte Donald Trump a justificat desfășurarea masivă de trupe prin campania sa de „război împotriva drogurilor”, menită să combată traficul de stupefiante prin apele din Caraibe și Pacific. În cadrul acestei operațiuni, bombardamentele aeriene asupra unor ambarcațiuni suspecte au provocat, din septembrie, moartea a cel puțin 76 de persoane în apele sud-americane.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat că sosirea portavionului USS Gerald R. Ford, „cu peste 4.000 de marinari și zeci de aeronave tactice la bord”, va „consolida capacitatea SUA de a detecta, monitoriza și perturba activitățile ilegale” din regiune.

„Aceste forțe vor îmbunătăți și vor suplimenta capacitățile existente de combatere a traficului de droguri și de destructurare a organizațiilor criminale transnaționale”, a adăugat Parnell.

Analiștii consideră, însă, că intensificarea operațiunilor militare ar putea avea și un scop politic — presiunea asupra lui Maduro pentru a renunța la putere, după acuzațiile de fraudă la alegerile de anul trecut.

De cealaltă parte, liderul venezuelean acuză Washingtonul că „fabrică un nou război”, afirmând că această desfășurare „reprezintă cea mai mare amenințare cu care s-a confruntat continentul nostru în ultimii 100 de ani”.

Marți, înainte ca Marina SUA să confirme oficial sosirea portavionului, regimul de la Caracas a anunțat o nouă fază a operațiunilor sale militare împotriva „amenințărilor imperiale”, imaginile cu discursurile comandanților militari fiind difuzate pe televiziunea de stat.

La rândul lor, 58 din cele 60 de state participante la summitul CELAC (Comunitatea Statelor Latino-Americane și Caraibiene), desfășurat duminică în Columbia, au semnat o declarație comună prin care respingeau folosirea forței și îndemnau la respectarea dreptului internațional, fără a menționa direct SUA. Venezuela și Nicaragua au refuzat să semneze documentul, considerând că acesta nu condamnă suficient acțiunile americane.

Președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva, aflat în negocieri comerciale cu Washingtonul, a evitat la rândul său să critice direct Statele Unite: „Suntem o zonă a păcii. Nu avem nevoie de război aici. Problema din Venezuela este una politică și trebuie rezolvată pe cale politică”, a declarat Lula.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Imagini parcă rupte din „Mad Max” pe frontul din Ucraina: cum intră armata lui Putin în Pokrovsk
digi24.ro
image
Pedeapsa primită de un român din Italia care a furat două perechi de șosete: „Îmi cer scuze, îmi era frig”
stirileprotv.ro
image
Ce pensie vei încasa dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Calcul după noua formulă
gandul.ro
image
Un pod uriaș, recent inaugurat, s-a prăbușit în China. Momentul, surprins VIDEO
mediafax.ro
image
Când va fi gata noul stadion din Timișoara. Primarul orașului anunță data la care va avea loc inaugurarea ”bijuteriei”
fanatik.ro
image
Românul plecat din Austria să-l răzbune pe Călin Georgescu. Drumul parcurs între „Doamne, să ne ierţi pentru ce va urma!” și „Acum realizez gravitatea”
libertatea.ro
image
Ce au în comun Dani Mocanu, Alina Bica, Ionel Arsene și Mario Iorgulescu? Cum ar putea scăpa manelistul de executarea pedepsei
digi24.ro
image
Fotbalistul de națională a fost prins în flagrant cu amanta » Iubita a publicat TOT: „Sunt distrusă! Știți ce e cel mai ironic?”
gsp.ro
image
Mădălina Ghenea a ”explodat”, după ce au apărut imaginile cu ea pe străzile din București
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”
antena3.ro
image
57.000 de lei net, pensia încasată de un magistrat. Bolojan insistă cu procentul de 70% la negocieri
observatornews.ro
image
Ce spun medicii de la Spitalul din Timișoara, după ce o adolescentă de 17 ani a murit. Ce probleme ar fi avut
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
Cât va fi pensia ta dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Exemplu de calcul după noua formulă
playtech.ro
image
Fugarul Sorin Oprescu vrea să pună poprire pe conturile Spitalului Universitar. Suma neașteptată pe care o cere fostul primar
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de teatru: Inter Miami a zis ”Da” pentru transferul lui Lionel Messi!
digisport.ro
image
Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE”
stiripesurse.ro
image
Cine este tânărul care a înjunghiat de 33 de ori un pensionar, în București! Autoritățile au descins la locuința lui
kanald.ro
image
Ce înseamnă grupa II de muncă? Ce se ia în considerare la pensie
playtech.ro
image
A murit Louis Schweitzer, omul care a transformat Dacia într-un brand global. Fostul director general al Renault avea 83 de ani
wowbiz.ro
image
Monica Bîrlădeanu, în culmea fericirii! Vestea URIAȘĂ! Mare împlinire pentru ea, la 46 de ani. Fanii au felicitat-o imediat! ''Să dau viață''
romaniatv.net
image
Reguli pentru trotinetele electrice. Modificările legii în Parlament privind asigurarea și purtarea căștii de protecție
mediaflux.ro
image
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
O fetiță de 10 ani, acuzată că a violat și a încercat să ucidă o copilă de 5 ani. Mama victimei: „Am găsit-o plină de sânge, cu părul smuls și urme de strangulare”
actualitate.net
image
Gigi Nețoiu, dezvăluiri neașteptate despre Nadia Comăneci. Ce legătură a fost, de fapt, între cei doi: „Doar eu știam că va pleca din țară înainte de Revoluție”
click.ro
image
Cum își împart Daciana Sarbu și Victor Ponta copiii de Sărbători: „Am ieșit dintr-o perioadă complicată”
click.ro
image
Ce pui în farfurie, ca să ai, și la peste 50 de ani, silueta Loredanei Groza, numită și Jennifer Lopez de România: „Zahărul îmbătrânește”. Cu ce înlocuim pâinea?
click.ro
FotoJet Kate (5) jpg
Poartă Kate Middleton perucă sau nu? Cum se face că are un păr atât de lung și bogat după ce a suferit de cancer?
okmagazine.ro
Martha Stewart foto Profimedia jpg
Martha Stewart, confesiuni intime la 84 de ani: „Am avut mulți iubiți despre care n-a știut nimeni...”
clickpentrufemei.ro
Mozaicul Memento Mori descoperit la Pompeii (© Museo Archeologico Nazionale di Napoli)
Memento Mori: Istoria unui mozaic din Pompeii care precede erupția Muntelui Vezuviu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
image
Gigi Nețoiu, dezvăluiri neașteptate despre Nadia Comăneci. Ce legătură a fost, de fapt, între cei doi: „Doar eu știam că va pleca din țară înainte de Revoluție”

OK! Magazine

image
Poartă Kate Middleton perucă sau nu? Cum se face că are un păr atât de lung și bogat după ce a suferit de cancer?

Click! Pentru femei

image
Martha Stewart, confesiuni intime la 84 de ani: „Am avut mulți iubiți despre care n-a știut nimeni...”

Click! Sănătate

image
Aşa afli dacă alcoolul ţi-a afectat ficatul!