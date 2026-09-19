Provocarea zilei pe „Adevărul”. Testează-ţi cunoştinţele cu 27 de întrebări despre „Copii mari şi mici”

„Adevărul” aduce online una dintre rubricile cunoscute din ediţia tipărită. „Jocurile zilei” pot fi accesate gratuit, direct din browser, fără ca utilizatorii să instaleze vreun program pe telefon, tabletă sau computer.

Foto: Adevărul

„Jocurile zilei” reuneşte mai multe tipuri de provocări, astfel încât cititorii pot alege în funcţie de preferinţe. Secţiunea include Sudoku în variante uşoară, medie şi dificilă, integrame tematice, quiz-uri de cultură generală şi rebusuri concepute special pentru ediţia online.

Jocurile sunt disponibile pe telefon, tabletă şi laptop, ceea ce permite accesarea lor direct din browser, fără paşi suplimentari şi fără costuri. Utilizatorii nu trebuie să descarce jocurile pe dispozitiv, ci le pot deschide şi rezolva online.

Jocurile sunt disponibile AICI.

Printre variantele disponibile se numără şi quiz-urile de cultură generală. Quiz-ul de azi are ca temă „Copii mari şi mici” cuprinde 27 de întrebări la care cititorii îşi pot testa cunoştinţele.

Cei care preferă alte tipuri de exerciţii pot alege integrame, rebusuri sau Sudoku,, în funcţie de nivelul şi tipul de joc dorit.

Întreaga secţiune este disponibilă gratuit şi poate fi accesată direct din browser, fără instalări.