Video Povestea preotului care a murit după ce s-a legat de 1.000 de baloane umplute cu heliu, pentru a bate un record mondial. Corpul i-a fost găsit după câteva luni

În încercarea de a strânge o sumă importantă de bani pentru o cauză nobilă, un preot din Brazilia s-a legat de 1.000 de baloane umplute cu heliu. Deși se promitea a fi un eveniment spectaculos, acesta s-a sfârșit tragic, după ce a plutit necontrolat în aer. Trupul său neînsuflețit a fost găsit întâmplător de doi lucrători de pe un remorcher, în timp ce erau la lucru pe mare.

În 2008, preotul Adelir Antonio de Carli, cunoscut pentru spiritul său îndrăzneț, spera să strângă o sumă importantă de bani pentru caritate legându-se de 1.000 de baloane. Acesta intenționa să strângă fonduri pentru a construi o capelă pentru șoferii de camion din parohia sa, aflată pe o autostradă, scrie Daily Record.

Echipat cu cască, costum termic de zbor din aluminiu, haine impermeabile și o parașută, și-a început aventura din Paranaguá, un oraș-port din Brazilia.

Fiind un parașutist instruit și experimentat, preotul și-a propus să doboare recordul mondial de 19 ore pentru cel mai lung timp petrecut în aer transportat de baloane, în timp ce, simultan, strângea bani pentru cauză.

În ianuarie 2008, acesta reușise o acrobație similară folosind 600 de baloane, care l-au purtat timp de patru ore până la 5.300 de metri altitudine.

De data aceasta, părintele De Carli, în vârstă de 41 de ani, și-a luat un dispozitiv GPS și o stație radio, pentru a-și putea raporta poziția controlului de trafic aerian. Totuși, după opt ore în aer, preotul a dispărut complet de pe radar.

Autoritățile au pornit în căutarea preotului cascador, însă acesta era de negăsit. Două zile după eveniment, un grup de baloane a fost zărit în mare, aproape de ultima lui poziție cunoscută.

Abia câteva luni mai târziu, în iulie, trupul lui a fost în sfârșit descoperit. După mai multe teste ADN, s-a confirmat că aparținea preotului dispărut.

Corpul a fost găsit întâmplător de doi lucrători de pe un remorcher, în timp ce erau la lucru pe mare.

Șeful poliției din Macaé, Daniel Bandeira, a declarat: „Eram aproape siguri că este preotul, datorită mai multor elemente, precum hainele și materialele folosite în zborul cu baloane. ADN-ul doar ne-a confirmat bănuielile.”

Relatările sugerează că avea probleme cu dispozitivul GPS, dar a reușit să transmită un mesaj în care spunea că se simte „foarte înfrigurat, dar bine”. Se crede că a deviat de la traseu, iar înainte să piardă complet contactul, a informat că „pierde altitudine”.

După ore întregi de zbor, s-a estimat că preotul atinsese o altitudine de aproximativ 6.000 de metri și urma să coboare până la aproximativ 2.500 de metri.

La momentul evenimentelor, înainte de descoperirea corpului, șeful pompierilor Johnny Coelhos a spus: „Având în vedere condiția lui fizică și echipamentul pe care îl avea, aș spune că există 80% șanse să fie în viață.”