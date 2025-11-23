search
Duminică, 23 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

O tânăra de 29 de ani câștigă peste 110.000 de euro pe an și lucrează doar 250 de zile: „Jobul este fantastic pentru cei cărora le place să călătorească”

0
0
Publicat:

Mulți oameni își petrec ani întregi în căutarea jobului perfect. Pentru Amalie Lundstad, o norvegiană de 29 de ani, această căutare s-a încheiat deja. Tânăra spune că și-a găsit meseria ideală, una care îi oferă un venit generos, suficient timp liber și șansa de a lucra într-un mediu plin de provocări — chiar dacă majoritatea oamenilor ar evita-o, notează denoffentlige.dk.

O tânără din Norvegia câștigă peste 110.000 de euro pe an. FOTO: Amalie Lundstad / Instagram
O tânără din Norvegia câștigă peste 110.000 de euro pe an. FOTO: Amalie Lundstad / Instagram

Amalie este inginer de proces pe o platformă petrolieră situată în largul orașului Bergen și lucrează acolo de aproape trei ani. Programul este solicitant: ture de câte două săptămâni, cu schimburi care încep la 6:45 dimineața sau seara. „Nicio zi nu seamănă cu alta”, a declarat ea pentru publicația suedeză Expressen.

Fiecare tură începe cu predarea responsabilităților de la echipa precedentă, urmată de planificarea activităților. În calitate de coordonator de zonă, tânăra este responsabilă pentru siguranța și corecta desfășurare a operațiunilor, într-un mediu unde orice greșeală poate avea consecințe majore. „Lucrăm întotdeauna în perechi, pentru a verifica fiecare pas”, spune ea.

Munca offshore este una plină de riscuri, iar siguranța se află mereu pe primul loc. „Pot exista situații periculoase, pentru că lucrăm cu cantități enorme de energie în conducte”, explică Amalie, subliniind importanța preciziei și a colaborării constante între colegi.

Cu toate acestea, viața pe platformă nu înseamnă doar muncă. Angajații au la dispoziție o sală de sport, un simulator de golf și chiar un simulator de vânătoare. „Ai destule lucruri de făcut atunci când nu ești la lucru”, povestește tânăra.

Deși este una dintre puținele femei de pe platformă, Amalie s-a adaptat rapid mediului dominat de bărbați. Eforturile îi sunt însă bine recompensate. Cu tot cu sporuri, câștigă anual între 900.000 și 1,3 milioane de coroane norvegiene — echivalentul a până la 830.000 de coroane daneze, adică aproximativ 110.000 de euro.

Veniturile îi permit să călătorească des, să-și urmeze pasiunile și să documenteze viața aparte de pe platformă pentru cei aproape 90.000 de urmăritori de pe Instagram.

Pentru Amalie, jobul offshore a devenit un stil de viață care combină aventura cu disciplina. Totuși, ea avertizează că nu este o meserie pentru oricine: „Jobul este fantastic pentru cei cărora le place să călătorească și își doresc o carieră interesantă”, spune ea. Dar succesul în acest domeniu vine și cu sacrificii importante — mai ales timpul petrecut departe de familie și prieteni.

Magazin

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
digi24.ro
image
Negocieri la Geneva privind războiul din Ucraina. Liderii europeni sunt îngrijorați de prevederile planului de pace
stirileprotv.ro
image
Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii, pentru aceleași meserii prestate
gandul.ro
image
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
mediafax.ro
image
Afacerea profitabilă în care a investit Dan Petrescu. ”Bursucul” l-a egalat pe Gică Hagi la capitolul avere
fanatik.ro
image
A început bătălia pentru carnea de porc. Reportaj în hala Obor: cât ne costă preparatele pentru sarmale și tobă?
libertatea.ro
image
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri
digi24.ro
image
Garry Kasparov, reacție incredibilă la planul de pace propus Ucrainei de Donald Trump: „Cum spunea un mare patriot...”
gsp.ro
image
”Sunteți ipocriți!” Nu s-a putut abține, după ce Trump i-a primit în Biroul Oval. Imaginile au produs ”o isterie colectivă”
digisport.ro
image
DOCUMENT | Bolojan dinamitează salariile din administrație: După 'tăierea sporurilor în cascadă', Guvernul adoptă plafonarea bonusurilor și rescrie grila de putere
stiripesurse.ro
image
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
antena3.ro
image
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
observatornews.ro
image
Cum arată acum Stelian Nistor, prezentatorul emisiunii Prețul Corect de la Pro TV, din 1998. Cum a ajuns șeful Masoneriei Mondiale
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
prosport.ro
image
Cât costă un brad artificial la Leroy Merlin, IKEA sau Hornbach în 2025: unde găsești cele mai bune oferte
playtech.ro
image
Simona Halep, cel mai sincer răspuns după retragerea din tenis: ”Și acum simt asta”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
A venit cu naționala Portugaliei la Bistrița și i-a lăsat pe toți ”mască”, după ce a început să vorbească în română
digisport.ro
image
VIDEO Guvernul schimbă regulile cumulului pensie-salariu: Gata cu 'pensionarii de 48 de ani' întorși în sistem pe salarii mari
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare seismică s-a produs în România! Zona în care România s-a cutremurat
kanald.ro
image
Polițiștii locali vor putea opri șoferi în trafic și vor putea da amenzi de circulație...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Gigi BECALI, operat de urgenţă de un neurochirurg preot. 4 călugări s-au rugat non-stop în timpul intervenţiei
romaniatv.net
image
Ziua norocoasă a fiecărei zodii în săptămâna 24-30 noiembrie 2025
mediaflux.ro
image
Garry Kasparov, reacție incredibilă la planul de pace propus Ucrainei de Donald Trump: „Cum spunea un mare patriot...”
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Crăciun în noiembrie la Târgul de Crăciun din Craiova. La ce oră zboară Moșul în fiecare seară și cum este atmosfera? Foto/Video
actualitate.net
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
click.ro
image
Prognoză alarmantă pentru Europa, bazată pe date vechi de 6.000 de ani. Un anotimp s-ar putea extinde cu încă 42 de zile
click.ro
image
Ce amendă imensă a plătit un bărbat pentru că a fumat pe propria terasă. Decizia surprinzătoare la care a ajuns instanța
click.ro
Amal Clooney și George Clooney profimedia 1044800887 jpg
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului
okmagazine.ro
Impletitura cu scortisoara si glazura Sursa foto shutterstock 1381752479 jpg
Împletitură cu scorţişoară şi glazură. Te face să uiţi de diete!
clickpentrufemei.ro
IMG 20250531 114600 jpg
Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regulile de aur ale unui post bine ținut. Părintele Nicolae Dima spune cum să se pregătească corect credincioșii pentru Crăciun
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină

OK! Magazine

image
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului

Click! Pentru femei

image
Cum alegi un partener? Între chimie și compatibilitate

Click! Sănătate

image
Câți cai vezi în această imagine?