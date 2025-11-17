search
Luni, 17 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Povestea incredibilă a unui muncitor irlandez îngropat de viu într-un sicriu timp de 61 de zile

0
0
Publicat:

Mick Meaney a ținut prima pagină a ziarelor când a bătut un record mondial în 1968, dar s-a întors în Irlanda fără niciun ban.

Mick Meaney a obținut un record mondial neomologat FOTO: X
Mick Meaney a obținut un record mondial neomologat FOTO: X

Era anul 1968 și muncitorul irlandez nu avea nici măcar o liră, dar credea că, dacă va sta sub pământ într-un sicriu mai mult decât oricine altcineva, lumea își va aminti numele său.

La 21 februarie același an, binevoitori și echipe de televiziune i-au urmărit sicriul în procesiune pe străzile din Kilburn, inima comunității de emigranți irlandezi din Londra. Ei au urmărit cum Meaney a fost coborât într-o groapă din curtea unui constructor, potrivit The Guardian. 

Sicriul era îngropat în pământ, cu excepția unei țevi pentru aer prin care puteau fi coborâte alimente și lichide. Obiectivul lui Meaney, de a bate recordul mondial și de a-și revendica faima și averea, era de 61 de zile.

Mick Meaney a obținut un record mondial neomologat FOTO: X
Mick Meaney a obținut un record mondial neomologat FOTO: X

„Tatăl meu a fost un om mândru de Tipperary”, spune fiica sa Mary Meaney într-un documentar. "Era un alt irlandez, care acum sunt numiți irlandezii uitați, care lucrau acolo cu târnăcopul și lopata și trimiteau banii înapoi la familiile lor, în vremuri marcate de sărăcie".

Meaney, puternic și cu o constituție robustă, a vrut să devină campion la box, dar o accidentare i-a pus capăt visului și a ajuns să sape tuneluri în Londra. Când un accident l-a prins pentru scurt timp sub dărâmături, a rămas calm, iar o altă ambiție l-a cuprins: să dețină recordul pentru cel mai lung timp petrecut îngropat de viu.

Nebunia a început în California în anii 1920 - în SUA au apărut și alte concursuri de anduranță neobișnuite, cum ar fi cel mai lung timp petrecut în vârful unei prăjini, hula hooping sau dans - iar în anii 1960 recordul neoficial a fost atribuit unui texan pe nume Bill White. Autointitulat „cadavrul viu”, White și-a făcut o carieră din a fi îngropat pentru a promova diverse afaceri și a îndurat o perioadă de 55 de zile sub pământ.

Pentru a stabili un nou record, Meaney, în vârstă de 33 de ani, a făcut echipă cu Michael „Butty” Sugrue, un artist de circ devenit și impresar în comunitatea irlandeză din Londra. Sugrue a organizat un priveghi la un pub, în timpul căruia Meaney a fost pus în sicriu. Un camion a transportat sicriul la o curte deținută de un antreprenor, Mick Keane, care a alocat o parte din teren pentru bizara cascadorie. O trapă care se deschidea într-o cavitate de sub sicriu, care era puțin mai mare decât un sicriu obișnuit, servea drept toaletă.

Am dormit foarte bine noaptea trecută”, i-a spus Meaney unui prezentator de știri TV în a doua zi, vorbind de la un telefon montat în sicriu. El și-a stabilit o rutină: se trezea la 7 dimineața, făcea exerciții compatibile cu izolarea, își hidrata corpul cu unguent, mânca, citea cărți și ziare și vorbea cu oamenii la telefon.

 Celebrități precum boxerul Henry Cooper au conversat cu bărbatul înmormântat, dar interesul a scăzut pe măsură ce săptămânile treceau - războiul din Vietnam și asasinarea lui Martin Luther King au dominat atenția. Totuși, Sugrue a adunat dansatori, muzicieni și jurnaliști pentru ceea ce a fost numit „învierea” lui Meaney, după 61 de zile, pe 22 aprilie.

Sicriul a fost dezgropat și transportat pe un camion, pe lângă mulțimile care îl aclamau, înapoi la pub. Când a fost scos capacul, Meaney, cu ochelari de soare pentru a-și proteja ochii, a zâmbit. „Mi-ar plăcea să mai stau încă o sută de zile”, a declarat el presei. „Sunt încântat să fiu campionul lumii”.

Mick Meaney a obținut un record mondial neomologat FOTO: X
Mick Meaney a obținut un record mondial neomologat FOTO: X

Norocul nu a venit niciodată - s-a afirmat că Sugrue și-a înșelat vedeta. Un turneu mondial și un contract de sponsorizare cu Gillette nu s-au materializat niciodată. „În toate domeniile vieții există oameni care te folosesc”, a spus Mary Meaney, care avea trei ani când tatăl ei s-a întors în Irlanda. „S-a întors fără nici măcar prețul unei sticle de lapte în buzunar.”

Faima s-a dovedit efemeră. Niciun reprezentant al Guinness Book of Records nu a înregistrat fapta lui Meaney, iar un artist funerar rival pe nume Tim Hayes, care a petrecut mai puțin timp sub pământ într-un sicriu de dimensiuni normale, i-a contestat acreditările de campion. Mai târziu, în 1968, o fostă călugăriță pe nume Emma Smith s-a îngropat timp de 101 zile sub un bâlci din Skegness.

Meaney s-a angajat la consiliul regional din Cork și a murit în 2003. „Putea trăi o viață obișnuită, ca un om din clasa muncitoare, dar tânjea după această viață extraordinară”, a declarat Mary Meaney.  

Magazin

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la război”. Scandalul legat de România a umplut paharul
digi24.ro
image
Gigi Becali, în vizorul ANAF. FCSB are cheltuieli nejustificate de peste 7 milioane lei. „Nu am de plătit nici măcar 16 lei”
stirileprotv.ro
image
„Cea mai fericită țară” de pe Pământ este singura din Europa în care nu cresc PREȚURILE locuințelor
gandul.ro
image
Încă o localitate evacuată din cauza navei cu GPL lovite de o dronă, pe Dunăre. Declarațiile de ultimă oră sunt îngrijorătoare
mediafax.ro
image
City Insurance a plătit ”consultanță strategică”, unui fost consilier al lui Donald Trump, care a lucrat pentru CIA. Cât a plătit compania falimentară
fanatik.ro
image
Cel mai mare „băiat deștept” din energie a sărăcit puțin în 2025. Curentul s-a scumpit cu 72% într-un an
libertatea.ro
image
Scandal cu poliție la petrecerea Dianei Șoșoacă. Europarlamentara a aprins artificii lângă Ambasada Ucrainei
digi24.ro
image
„Aici plătesc doar 30 de euro chirie!”. Cine e românul care a ajuns o legendă în Sarajevo, după ce dormea în vestiarul teatrului din Cluj
gsp.ro
image
Mircea Lucescu a apelat la UEFA și a primit răspunsul pe loc: ”L-au suspendat”
digisport.ro
image
DOCUMENT La Guvern se pregătește un adevărat cutremur în sistemul bugetar: Cumulul pensiei cu salariul și transferurile devin aproape imposibile
stiripesurse.ro
image
Diana Șoșoacă a tras cu artificii de ziua ei, lângă Ambasada Ucrainei. Jandarmii i-au spart petrecerea
antena3.ro
image
Cele mai bune metode pentru o factură de curent mică, de la trucuri simple până la tehnologii smart
observatornews.ro
image
Un alt copilaș de 4 ani a murit într-un cabinet stomatologic! Medicul ar fi refuzat de 3 ori să cheme ambulanța! Avem detalii revoltătoare după cinci ani de anchetă
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
prosport.ro
image
Cum va fi vremea de Crăciun 2025: prognoza actualizată. Toţi românii aşteaptă zăpada
playtech.ro
image
David Popovici, surprins într-o ipostază neașteptată. La ce eveniment a participat marele campion olimpic
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A spălat mașini și a adunat cartele de pe stradă pentru a-și hrăni familia: ”Nu aveam ce mânca”. Acum are 70.000.000 $ în cont
digisport.ro
image
Premierul Ilie Bolojan anunță Pachetul 3 de măsuri fiscal-bugetare
stiripesurse.ro
image
Ea este Violeta, tânăra cu chip de înger care a murit la doar 20 de ani într-un mod GROAZNIC! Mama fetei își strigă acum durerea pentru copilul mult iubit, pe care l-a pierdut când nu s-ar fi așteptat vreodată: „Erai fericită că ți-ai luat permisul. Mi-ai
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Mama fetiței de 2 ani care a murit la stomatolog, gest sfâșietor după ce nu a putut participa la înmormântare. Durere de nesuportat pentru cei doi părinți
wowbiz.ro
image
Anunţ neaşteptat: Guvernul vrea să introducă a 14-a pensie lunară, este scandal: Va creşte şi mai mult deficitul!
romaniatv.net
image
Care e, de fapt, planul de apărare al României. Se convoacă CSAT
mediaflux.ro
image
„Aici plătesc doar 30 de euro chirie!”. Cine e românul care a ajuns o legendă în Sarajevo, după ce dormea în vestiarul teatrului din Cluj
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Previziunea misticului Baba Vanga pentru 2026. Cât va ajunge să coste aurul în România?
actualitate.net
image
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”
click.ro
image
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum a apărut la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
click.ro
image
Imagini din casa lui Horia Moculescu. Cum arată locuința compozitorului din centrul Capitalei, plină de amintiri și elemente păstrate de zeci de ani
click.ro
Kate Middleton foto Profimedia jpg
O nouă apariție de weekend a Prințesei Kate. Viitoarea regină a avut un mesaj de suflet: ”Ne lepădăm de ce nu ne mai e de folos”
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Fyodor Dostoevsky, în fața unui pluton de execuție. Desen de B. Pokrovsky (© Wikimedia Commons)
Condamnarea la moarte a lui Fyodor Dostoevsky
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”

OK! Magazine

image
Elisabeta a României, prințesa cea capricioasă care, ajunsă Regina Greciei, era să distrugă monarhia

Click! Pentru femei

image
Pierce Brosnan s-a împăcat cu fiul său după 20 de ani de când rupsese orice legătură cu el

Click! Sănătate

image
În ce moment al zilei beneficiezi cel mai mult dacă mănânci banane?