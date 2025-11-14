search
Un bărbat a furat un autobuz și l-a condus pe traseul obișnuit. „Este comic, dar în același timp este grav”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un incident neobișnuit a avut loc în Ontario, Canada, unde un bărbat a furat un autobuz și a circulat pe traseul obișnuit, cu pasageri la bord și opriri regulate, până când poliția l-a oprit în siguranță.

Un canadian a furat un autobuz şi s-a plimbat prin oraş, cu 10 pasageri. FOTO: Wikipedia
Un canadian a furat un autobuz şi s-a plimbat prin oraş, cu 10 pasageri. FOTO: Wikipedia

Poliția din Ontario a arestat în urmă cu câteva zile un bărbat în vârstă de 36 de ani care a furat un autobuz al companiei Hamilton Street Railway și a început să îl conducă pe traseul obișnuit, având la bord aproximativ zece pasageri.

Individul nu doar că a respectat stațiile, dar, la un moment dat, a refuzat chiar accesul unui călător pe motiv că avea abonamentul expirat, potrivit nypost.

„Este comic, dar în același timp este grav. Suntem recunoscători că nimeni nu a fost rănit”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției din Hamilton, Trevor McKenna.

Incidentul s-a produs în cursul serii de marţi, 11 noiembrie, după ce adevăratul șofer a oprit vehiculul într-un terminal pentru o scurtă pauză. Profitând de moment, bărbatul s-a urcat în autobuz și a pornit la drum, efectuând mai multe opriri pentru a permite pasagerilor să urce sau să coboare, se arată într-un comunicat al poliției.

La început, oamenii din vehicul nu și-au dat seama că persoana de la volan nu era un șofer autorizat. Abia când acesta a greșit direcția, pasagerii s-au oferit să îl ajute cu indicații.

Între timp, la sesizarea companiei de transport privind dispariţia autobuzului, polițiştii ua început să-l urmărească, fiind „conștienți de riscul potențial pentru siguranța publică”. Oamenii legii au accesat GPS-ul vehiculului şi au plecat în urmărirea mijlocului de transport în comun fără să pornească sirenele.

„Nu am vrut să-l speriem. Nu am vrut să transformăm asta într-o tragedie”, a precizat portătorul de cuvânt al poliţiei.

După un parcurs de aproximativ 15 minute, polițiștii au reușit să oprească autobuzul fără incidente și l-au reținut pe suspect, fără ca cineva să fie rănit.

Bărbatul, în vârstă de 36 de ani și fără adresă stabilă, a fost acuzat de furt și posesie de bunuri, obstrucționarea poliției, conducere în condiții interzise şi urmează să apară în fața instanței pentru a răspunde acuzațiilor.

