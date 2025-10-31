Un preot a fost încătușat după un scandal în trafic, în Constanța. „A dat cu pumnii în mașină, țipa”

Un preot de la o mănăstire din județul Constanța a fost încătușat de polițiști după o șicanare cu un șofer, încheiată violent.





Totul s-a întâmplat la o oră de vârf, într-o zonă intens circulată din Constanța, potrivit Știrilor ProTV.

Preotul, în vârstă de 47 de ani, s-ar fi șicanat în trafic cu un alt șofer și ar fi devenit agresiv când celălalt conducător auto, în vârstă de 35 de ani, i-a cerut explicații despre cele întâmplate.

„S-a dat jos, a venit în fața mașinii, a dat cu pumnii în mașină, după cum se vede în capotă, în geamul lateral dreapta. L-am rugat: domnule, calmează-te, să ne înțelegem. El țipa că sunt drogat și așa mai departe”, a explicat celălalt șofer.

Afost încătușat și condus la sediul secției pentru audieri.”

Șoferul a cărui maşină a fost avariată a sunat la 112, cerând să fie trimis echipaj de poliție.

„Având în vedere că, la sosirea echipajului de poliție, bărbatul, în vârstă de 47 de ani, a avut un comportament recalcitrant, acesta a fost încătușat și condus la sediul secției pentru audieri.”

Anchetatorii au ridicat probe de pe mașina avariată.

La secție a ajuns și un reprezentant al Arhiepiscopiei Tomisului.

Pe numele preotului a fost deschis un dosar penal pentru distrugere. Acesta a primit şi o amendă pentru refuzarea legitimării și tulburarea liniștii și ordinii publice.

Un incident similar a avut loc în iunie. Atunci, fostul preot Daniel Balaș a fost bătut după o șicanare în trafic pe Bulevardul Mamaia din Constanța.

În iunie 2024, un alt scandal a izbucnit în dreptul localității constănțene Lazu, unde un bărbat a încercat să scoată din vehicul un alt participant la trafic.