 O femeie a făcut un experiment timp de un an și a economisit 4.500 de euro: la ce a renunțat | adevarul.ro
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O femeie a făcut un experiment timp de un an și a economisit 4.500 de euro: la ce a renunțat

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O femeie din Zagreb a vrut să afle câți bani cheltuie, de fapt, pe cumpărăturile impulsive și a luat o decizie radicală. Timp de un an, Davorka, în vârstă de 39 de ani, nu și-a mai cumpărat haine, încălțăminte, cosmetice sau decorațiuni pentru casă. La finalul experimentului, a constatat că economisise aproximativ 4.500 de euro.

O femeie a încercat să nu mai cumpere lucruri inutile timp de un an Foto: pixabay
O femeie a încercat să nu mai cumpere lucruri inutile timp de un an Foto: pixabay

„Credeam că cheltuiesc cu chibzuință, pentru că nimic individual nu era deosebit de scump. Problema era că cumpăram constant câte ceva, un tricou de 15 euro, o lumânare, o cremă, o cană sau ceva mic pentru apartament. Totul mi se părea inofensiv”, a povestit Davorka, pentru Blic.

Femeia a decis să urmeze timp de un an ceea ce este cunoscut drept un „an fără cumpărături”. Nu și-a interzis toate cheltuielile, ci doar achizițiile pe care le considera inutile sau impulsive. A continuat să cumpere alimente, produse de igienă, medicamente și lucrurile care se consumau sau trebuiau înlocuite.

În schimb, a renunțat la haine și încălțăminte noi, cosmetice pe care nu le considera necesare, bijuterii, decorațiuni și comenzile online făcute din impuls.

Cadourile, întâlnirile cu prietenii și călătoriile au rămas permise, însă Davorka și-a stabilit în avans o sumă pentru aceste activități.

„Scopul nu era să nu mai trăiesc, ci să nu mai cumpăr automat. Dacă am nevoie cu adevărat de ceva, pot să-l cumpăr. Dar dorința și nevoia nu sunt același lucru”, a explicat ea.

Reducerile au fost cea mai mare tentație

Primele săptămâni au fost cele mai dificile. Davorka obișnuia să intre pe magazinele online seara, iar comenzile îi ofereau o senzație de entuziasm care dispărea rapid. Cel mai greu i-a fost să ignore reducerile și mesajele care sugerau că trebuie să cumpere imediat pentru a profita de ofertă.

„Aș prefera să cumpăr ceva la reducere, ceva ce nu am planificat și să mă conving că am economisit. În timpul acestei provocări, mi-am dat seama că nu am economisit 30 de euro, ci am cheltuit 40 pe ceva de care nu aveam nevoie”, a spus femeia.

Pentru a rezista tentației, a introdus o regulă simplă: atunci când își dorea un obiect, îl nota și aștepta 30 de zile înainte să decidă dacă îl cumpără. În cele mai multe cazuri, după o lună își dădea seama că dorința dispăruse.

A început să repare hainele pe care le avea deja, să folosească produsele cosmetice până la capăt și să împrumute obiecte de care avea nevoie doar pentru o singură ocazie.

A descoperit motivul pentru care cumpăra

Pe parcursul experimentului, Davorka a făcut o altă descoperire. Cumpărăturile nu erau întotdeauna legate de nevoia de a avea un anumit produs. Femeia a observat că era mai tentată să cumpere atunci când era obosită, nemulțumită sau plictisită.

Un colet primit acasă îi oferea o stare de bine, însă aceasta era de scurtă durată.

„Cea mai mare surpriză nu a fost suma din cont, ci realizarea cât de des am încercat să-mi îmbunătățesc starea de spirit prin cumpărături. Nu am cumpărat pentru că îmi lipsea ceva, ci pentru că voiam să mă simt mai bine”, a mărturisit ea.

Astfel, experimentul care trebuia să fie o metodă de economisire s-a transformat și într-o analiză a propriilor obiceiuri.

A economisit 4.500 de euro într-un an

După 12 luni, Davorka a făcut calculul. Aproximativ 4.500 de euro rămăseseră în cont datorită renunțării la cumpărăturile impulsive.

Suma a fost o surpriză pentru femeie, mai ales că nu renunțase la cheltuielile esențiale și nici nu își impusese restricții drastice în alte domenii.

Pentru ea, însă, banii nu au reprezentat cea mai importantă concluzie.

„Nu am cumpărat pentru că îmi lipsea ceva, ci pentru că voiam să mă simt mai bine”, a spus Davorka, explicând că a înțeles cât de ușor poate deveni cumpărăturile o metodă de a combate o stare proastă.

După încheierea anului fără cumpărături, Davorka nu a continuat interdicția. Cumpără din nou haine, cosmetice și obiecte pentru casă, însă mult mai rar și mai calculat.

„Anul fără cumpărături nu m-a învățat că lucrurile stau prost. M-a învățat că nu ar trebui să le aduni. Astăzi îmi pot permite ceva fără să am o conștiință grea, dar nu mai cumpăr doar pentru că am avut o zi grea”, a concluzionat Davorka.

Ghid de cumpărături

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