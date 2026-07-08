Ce înseamnă simbolul fluturelui de pe mașina de spălat. Mulți utilizatori îl folosesc greșit

Mașinile de spălat moderne includ numeroase programe adaptate diferitelor tipuri de țesături, însă unele dintre simbolurile de pe panoul de comandă rămân puțin cunoscute. Printre acestea se numără și simbolul fluturelui, pe care mulți utilizatori îl ignoră sau îl folosesc fără să știe la ce servește.

Acesta indică programul destinat hainelor foarte delicate, precum cele din mătase naturală, dantelă, lenjerie intimă fină sau perdele subțiri.

Cum funcționează programul „fluture”

Acest program este conceput pentru a proteja materialele fragile. În timpul ciclului de spălare, tamburul se rotește lent, reducând frecarea dintre haine și riscul deteriorării fibrelor textile, scrie Click.ro.

Totodată, temperatura apei nu depășește, de regulă, 30 de grade Celsius, iar centrifugarea este eliminată sau redusă la minimum pentru a limita șifonarea și deformarea articolelor.

Greșeala pe care o fac mulți utilizatori

Potrivit specialiștilor, cea mai frecventă greșeală este supraîncărcarea mașinii de spălat. Programul pentru haine delicate este destinat unei cantități reduse de rufe, de aproximativ 1–1,5 kilograme. Dacă în cuvă sunt introduse prea multe articole, acestea pot rămâne insuficient clătite și îmbibate cu apă.

Pentru o protecție suplimentară, hainele foarte delicate pot fi introduse într-o plasă specială de spălare.

De asemenea, acest program nu este recomandat pentru haine foarte murdare. Fiind un ciclu mai scurt și mai blând, petele dificile pot rămâne pe țesături. În astfel de cazuri, specialiștii recomandă tratarea petelor cu un produs adecvat înainte de spălare și alegerea unei soluții compatibile cu tipul materialului.

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