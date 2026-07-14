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O influenceriță, obligată să plătească bani grei unor branduri de lux. A cumpărat haine de pe un site chinezesc și le-a revândut cu etichete false

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O influenceriță britanică, cunoscută pentru activitatea ei în domeniul marketingului pe rețelele sociale și pentru promisiunea că poate ajuta brandurile să își transforme prezența online în profit, a fost obligată de Înalta Curte din Marea Britanie să plătească despăgubiri unor branduri de modă de lux, după ce a comercializat produse contrafăcute.

Georgia Aldridge
Georgia Aldridge este creatoare de conținut FOTO: X

Georgia Aldridge, creatoare de conținut și fondatoarea agenției Sloane House Marketing din Loughton, Essex, a fost acționată în instanță de Fendi Italia, Christian Dior Couture, Loewe, Celine și compania-mamă a acestora, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, fiind acuzată de încălcarea drepturilor asupra mărcilor comerciale, potrivit The Independent.  

Potrivit instanței, Aldridge desfășura în paralel o afacere de tip „dropshipping”, prin care vindea articole prezentate drept produse Fendi, Louis Vuitton și Christian Dior. O parte dintre acestea erau achiziționate de pe platforma chineză AliExpress, iar unele tranzacții erau realizate prin intermediul unui grup dedicat pe WhatsApp.

În ianuarie 2025, Înalta Curte a pronunțat o hotărâre în lipsă în favoarea caselor de modă, stabilind că atât Georgia Aldridge, cât și compania ei, Rolo Fashion Ltd, au încălcat drepturile asupra mărcilor comerciale prin comercializarea unor produse de lux contrafăcute.

Peste 700 de vânzări pierdute pentru brandurile de lux

În decizia privind despăgubirile în valoare de 250.000 de euro, pronunțată săptămâna trecută, judecătorul Richard Hacon a concluzionat că activitatea desfășurată de influenceriță a determinat pierderea a aproximativ 713 vânzări de produse autentice și a privat companiile de venituri din licențiere aferente altor peste 4.000 de tranzacții.

Judecătorul a estimat că pierderea rezultată din vânzările ratate se ridică la aproximativ 234.000 de euro, calculată pe baza unui profit mediu de circa 320 de euro pentru fiecare produs autentic care nu a mai fost cumpărat.

Instanța a acordat, de asemenea, încă 15.200 de euro reprezentând taxe de licențiere pe care brandurile le-ar fi încasat pentru cele 4.039 de produse contrafăcute de calitate inferioară comercializate de pârâți.

Instanța a respins acuzațiile privind prejudiciul de imagine

În schimb, judecătorul a respins solicitarea reclamanților privind acordarea unor despăgubiri pentru afectarea reputației mărcilor.

Potrivit motivării, probele prezentate nu au demonstrat că persoanele care au cumpărat produsele contrafăcute au crezut că acestea proveneau de la brandurile originale sau că ar fi asociat calitatea produselor cu titularii mărcilor.

Judecătorul a apreciat că este mai probabil ca acești cumpărători să fi fost conștienți că achiziționează produse contrafăcute, furnizate de comercianți fără legătură cu producătorii de lux.

În consecință, Înalta Curte a dispus ca Georgia Aldridge și compania sa să achite în total 250.000 de euro către reclamanți.

Dosarul a fost deschis de Fendi Italia Srl, Loewe S.A., Christian Dior Couture S.A., Celine S.A. și LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE.

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