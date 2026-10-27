Un viitor tată a devenit viral după ce a aflat, la o petrecere organizată pentru dezvăluirea sexului bebelușului, că va avea un băiețel. Bucuria sa exuberantă a stârnit însă controverse după ce, în loc să-și îmbrățișeze partenera, a alergat spre mama sa.

În videoclip, un cuplu îmbrăcat în alb participă la o petrecere organizată pentru a afla sexul bebelușului. Cei doi se află lângă o piscină, în fața unui panou decorat cu baloane roz și albastre, fundițe mari și ursuleți de pluș.

Momentul a fost marcat de două artificii pirotehnice aprinse la baza decorului. Ulterior, are loc o explozie de fum albastru, care se ridică deasupra celor prezenți și anunță că bebelușul va fi băiat.

Reacția tatălui, în centrul atenției

Imediat după apariția fumului albastru, bărbatul ridică brațele în aer și începe să sară de bucurie. Acesta traversează în grabă zona din fața panoului decorativ, aplaudă și gesticulează entuziasmat, înainte de a merge să își îmbrățișeze mama, lăsându-și partenera singură.

Momentul a atras atenția internauților, iar imaginile au generat reacții diverse în mediul online. Mulți utilizatori au criticat felul în care bărbatul a ales să își manifeste bucuria.

„Ce idiot! Cea care merita felicitările și îmbrățișările e soția lui, nu mămica-sa”, a scris un utilizator.

Un alt comentariu a fost: „Ce urât din partea lui, în loc întâi să își ia soția în brațe, el a fugit la mama lui”.

Au existat și comentarii care au privit situația dintr-o perspectivă diferită. „Sincer, nu văd nimic rău în faptul că un bărbat își iubește mama, dimpotrivă! Dar în acel moment, lângă el este femeia cu care și-a construit o familie, femeia care îi poartă copilul și cu care își împarte viața”, a scris un alt internaut.

„Eu, în locul soției, m-aș fi simțit rănită. Nu pentru că și-a îmbrățișat mama, ci pentru că a lăsat-o pe ea acolo, într-un moment care trebuia să fie special pentru amândoi”, a adăugat ea.