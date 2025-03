Un videoclip devenit viral surprinde un tată și fiul său, în vârstă de doi ani, citind o poveste de culcare. Imaginile au făcut înconjurul internetului, după ce bărbatul și-a întrebat copilul cum se numește unul dintre animalele prezentate în carte.

Gabby Clixby, o mamă din Perth, Australia de Vest, urmărea imaginile de pe camera de supraveghere instalată în camera copilului când a auzit ceva amuzant. În înregistrarea video, soțul ei și fiul lor de doi ani citeau o carte de povești înainte de culcare, uitându-se la imagini cu animale, scrie focus.ua.

„Am auzit un râs puternic și lung, așa că mi-am dat seama că micuțul nostru spusese sau făcuse ceva amuzant. De aceea am urmărit filmarea de pe camera video a bebelușului și am râs la fel de tare ca și soțul meu când am auzit ce a zis copilul”, a declarat Clixby.

Videoclipul a devenit viral

În cele din urmă, mama a postat înregistrarea pe TikTok. În imagini, tatăl îi citește copilului o carte înainte de culcare. La un moment dat, îi arată o balenă și îl întreabă cum se numește. Fără să stea pe gânduri, băiețelul răspunde: „Mama”.

Încurajat de reacția tatălui, copilul începe și el să râdă.

„Ești periculos. Nu trebuie să audă mama asta”, spune bărbatul, amuzat.

VIDEO Gabby Clixby / TikTok

Gabby, care era însărcinată la momentul respectiv, recunoaște că în glumă există un sâmbure de adevăr. „Eram foarte mare în luna a noua de sarcină. Singurul motiv pentru care nu m-am supărat a fost că soțul meu îmi spunea în fiecare zi cât sunt de frumoasă”, explică femeia.

Critici din partea publicului

Unii internauți au considerat că tatăl a râs prea mult. „Râsul ăsta a durat cât o sarcină de 9 luni”, a comentat cineva.

Gabby și-a apărat soțul, explicând că acesta nu râdea de cum arăta ea, ci de replica inocentă a copilului. Potrivit ei, băiețelul este prea mic pentru a înțelege sensul cuvintelor sale.

„Am decis să postez videoclipul pentru că a fost un moment amuzant. Uneori, viața nu trebuie luată atât de în serios”, a adăugat ea.