Un tratament împotriva căderii părului poate ucide animalele de companie. „Pot muri în 24 de ore”

Un internaut a atras atenția asupra unei soluții folosite de unii bărbați împotriva căderii părului, care poate fi letală pentru animalele de companie.

Foto: Instagram @imbreaiosif

„Să-i dea Domnul multă sănătate băiatului ăsta care a făcut clipul și tuturor oamenilor care au dat repost, pentru că așa a ajuns informația și la mine.

Am aflat că chestia cu care mă dau eu, spray-ul pe care mi-l dau eu, picăturile pe care le folosesc ca să nu chelesc din cauza alopeciei, adică minoxidilul și finasterida, este o combinație pe care o aplic o dată pe zi, ca să nu chelesc. Se pare că soluția respectivă este letală pentru câini și pisici”, a transmis Iosif, într-un videoclip pe Instagram.

Acesta explică faptul că soluția poate fi letală pentru animale chiar și în cazul unui simplu contact cu substanța.

„Dacă intră în contact cu soluția, nici măcar nu trebuie să o lingă literalmente. Dacă ai soluție pe mâini sau se freacă de o pernă pe care a ajuns soluția, prin pielea animalului ajunge în sistemul cardiovascular, provocându-i un atac cardiovascular.

Animalul poate muri în 24 de ore. Și da, nu scrie absolut nicăieri, nu îți spune dermatologul și nici farmacistul la care mergi să îți facă rețeta.”

Acesta critică lipsa avertismentelor

Acesta critică faptul că oamenii nu sunt avertizați cu privire la riscurile pe care soluția le prezintă pentru animalele de companie.

„Deci, dacă îmi pierdeam pisicuța asta, dacă o pierdeam pe Mușica, ea tot stă pe scaunul meu când lucrez, când filmez și se joacă cu mine, mă mușcă de urechi, se urcă pe mine și așa mai departe. E tot timpul foarte aproape de zona în care îmi aplic soluția, în creștetul capului. Într-o zi chiar m-a lins pe păr, dar în partea cealaltă.

Și eu eram acolo: «Ai grijă, măi prostuțo, că mă lingi acolo unde m-am dat cu parfumul ăla», eu, în capul meu, crezând că nu are absolut nicio problemă pisica dacă ar linge din greșeală soluția respectivă, ca să aflu că putea să moară în ziua aia.”

Acesta critică lipsa avertismentelor privind riscul pentru animale și spune că ar fi renunțat la tratament, preferând să rămână fără păr.

„Evident că minoxidilul nu o să-l mai iau deloc. O să iau finasteridă doar, dar, băi, măcar pierd păr, mă rad în cap dacă îmi zicea dermatologul că substanța aia e letală pentru animale. Nici nu luam în considerare tratamentul, nici nu mă uitam de două ori în direcția aia. Să pice tot părul, măcar pe el îl văd.”

Ce este minoxidilul

Minoxidilul este un medicament utilizat în tratamentul hipertensiunii arteriale și al alopeciei (pierderea părului). Căile de administrare disponibile sunt orală (antihipertensiv) și topică (pentru alopecie).

Aplicat local, acesta stimulează creșterea părului și prelungește faza de creștere a foliculilor. Este disponibil sub formă de soluție sau spumă, de regulă în concentrații de 2% și 5%, iar rezultatele pot apărea după 3-6 luni de utilizare constantă. Efectele se mențin atât timp cât tratamentul este continuat, scrie Medlife.

Printre reacțiile adverse se numără iritațiile și uscăciunea scalpului, mâncărimile și creșterea nedorită a părului în alte zone. În forma orală, poate provoca tahicardie, retenție de lichide și edeme.

Minoxidilul este foarte toxic pentru pisici și poate provoca intoxicații grave sau decesul acestora chiar și în urma expunerii la cantități mici. Animalele pot intra în contact cu substanța de pe mâinile stăpânilor, de pe păr, perne sau alte suprafețe contaminate. De aceea, după aplicare, mâinile trebuie spălate temeinic, iar contactul animalelor cu produsul și suprafețele contaminate trebuie prevenit.

Utilizarea minoxidilului trebuie să respecte instrucțiunile produsului și recomandările medicului, iar în cazul unei posibile expuneri a unui animal este necesară solicitarea urgentă a asistenței veterinare.