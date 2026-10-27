Dictionary.com a ales cuvântul anului 2026: după „67”, urmează „maxxing”. Cum a ajuns termenul să domine limbajul tinerilor

Termenul „maxxing”, folosit tot mai des pe internet pentru a descrie efortul de a duce un lucru la maximum, a fost desemnat cuvântul anului 2026 de Dictionary.com.

„Maxxing", cuvântul care a luat cu asalt internetul în 2026. Foto: Shutterstock

Cuvântul provine de la verbul englezesc „maximising” (a maximiza) și „poate fi folosit singur sau adăugat la finalul oricărui cuvânt, pentru a arăta că faci ceva la maximum sau că îl îmbunătățești cât de mult poți”, scrie BBC, citând explicaţia dată de Dictionary.com.

Alegerea termenului „maxxing” sugerează o schimbare de perspectivă în cultura populară, de la discreție și modestie, în 2024, la dorința de a obține maximum de la propria persoană și de la fiecare aspect al vieții.

În 2024, cuvântul anului pentru Dictionary.com. a fost „demure”, un atribut care descrie un comportament rezervat și modest, iar în 2025 a fost ales ales „67”, un termen devenit viral în rândul tinerilor, al cărui succes a fost alimentat în mare parte de cultura internetului.

Astfel, dacă termenii din anii anteriori reflectau tendințe și coduri de comunicare specifice mediului online, „maxxing” exprimă mai direct preocuparea tot mai mare pentru optimizare și performanță: de la alimentație și somn până la aspectul fizic și dezvoltarea personală.

„Maxxing este manifestarea lingvistică a unei culturi tot mai preocupate să obțină cât mai mult din orice”, a declarat Steve Johnson, directorul departamentului de lexicografie al Dictionary Media Group.

Potrivit Dictionary.com, în august 2026, termenul „maxxing” a fost folosit în presa digitală de aproape 19 ori mai frecvent decât media lunară din 2025. Printre celelalte cuvinte luate în calcul pentru titlul din acest an s-au numărat „affordability” (accesibilitate financiară), „data centre” (centru de date), „odyssey” și „unc”, o prescurtare informală a cuvântului englezesc „uncle” (unchi).

„Maxxing” domină limbajul tinerilor

Pe rețelele sociale, în special în rândul Generației Z și al tinerilor sub 30 de ani, „maxxing” a devenit o modalitate de a vorbi despre eforturile de îmbunătățire a diferitelor aspecte ale vieții.

Influencerii din domeniul fitnessului și al stilului de viață sănătos folosesc termeni precum „proteinmaxxing” și „fibermaxxing” pentru a descrie preocuparea de a optimiza aportul de proteine și fibre. Cei care încearcă să-și îmbunătățească somnul vorbesc despre „sleepmaxxing”.

Un alt exemplu este „looksmaxxing”, o tendință axată pe îmbunătățirea aspectului fizic în funcție de anumite standarde de atractivitate.

„Indiferent ce facem, vrem să ducem lucrurile și mai departe”, a mai spus directorul departamentului de lexicografie al Dictionary Media Group, subliniind, însă, că utilizările tot mai variate ale termenului arată că oamenii reacționează diferit la această tendință: unii o adoptă, alții o exagerează în glumă, iar alții folosesc termenul pentru a descrie renunțarea la presiunea de a obține mereu mai mult.

Ideea nu este însă nouă. Oamenii se joacă de zeci de ani cu termenul și cu sensurile sale, cu mult înainte ca influencerii să facă abuz de el. În piesa de deschidere a serialului american „The Fresh Prince of Bel-Air”, difuzat în anii 1990, Will Smith cântă: „Chillin' out, maxin', relaxin' all cool”.

„Din păcate, până când dicționarul ajunge să preia un termen, probabil că acesta a atins deja masa critică”, spune Lauren Cella, profesor și creator de conținut cunoscută pentru lecțiile sale de istorie dedicate Generației Z, devenite virale.

Lauren Cella spune că ea și elevii săi folosesc de ceva vreme „maxxing” ca sufix.

„De fapt, în felul lor, reinventează gramatica, ceea ce mi se pare extraordinar”, afirmă acesta.

În opinia sa, termenul le oferă tinerilor libertatea de a-și urmări obiectivele și de a-și asuma activități pe care alții le-ar putea considera „penibile”.

„Este un mod distractiv și inofensiv prin care copiii se exprimă și își împărtășesc diferitele obiective”, spune Cella.

La rândul său, Vanessa Croft, lingvist și profesor de engleză, consideră că internetul și mediile digitale accelerează evoluția limbii într-un ritm fără precedent, mai rapid decât au făcut-o radioul, filmul sau televiziunea. Termenii noi pot deveni populari într-un timp foarte scurt, dar pot ieși la fel de repede din uz.

„Până când milenialii și cei din Generația X sau Y încep să folosească termenii, Generația Z și Generația Alpha nu îi mai folosesc”, spune acesta, adăugând că ea și elevii săi de vârstă gimnazială și liceală continuă să folosească „maxxing”, însă acum o fac „aproape ironic”.