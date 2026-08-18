 Iritabilitatea copiilor în vacanță nu înseamnă neapărat lipsă de disciplină. Ce se află în spatele schimbărilor de comportament | adevarul.ro
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Iritabilitatea copiilor în vacanță nu înseamnă neapărat lipsă de disciplină. Ce se află în spatele schimbărilor de comportament

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Vara, când copiii nu mai merg la şcoală şi dispare programul fix și rutina zilnică, unii dintre ei pot deveni mai iritabili, mai certăreți sau mai greu de liniștit. Psihologii atrag atenția că schimbările de comportament din timpul vacanței nu înseamnă neapărat lipsă de disciplină, ci pot fi legate de suprastimulare, oboseală și dificultatea copiilor de a-și gestiona emoțiile.

O mamă îşi ceartă blând fetiţa, în timp ce aceasta ridică mâna stângă ca semn să o lase în pace
Unii copii devin mai iritabili vara. Foto arhivă

Pentru mulți părinți, vacanța de vară ar trebui să însemne mai puțin stres pentru întreaga familie. Nu mai există trezitul devreme pentru școală, temele sau graba de dimineață. Cu toate acestea, odată cu începutul vacanței pot apărea mai multe certuri, crize de furie, văicăreli și conflicte între frați.

Explicația poate fi legată de schimbarea bruscă a rutinei. În timpul anului școlar, copiii au un program previzibil, cu ore stabilite pentru trezire, școală, mese, activități și somn. 

Odată cu vacanța, multe dintre aceste repere dispar. Programul devine mai puțin previzibil, activitățile se schimbă, interacțiunile sociale sunt diferite, iar zilele pot avea un ritm complet nou.

Pentru unii copii, această schimbare poate duce la o stare de copleșire emoțională care se exprimă prin comportament.

Lipsa rutinei poate amplifica iritabilitatea

Copiii se descurcă adesea mai bine atunci când știu ce urmează. În timpul școlii, rutina oferă repere clare și un anumit nivel de predictibilitate.

În vacanță, programul poate deveni mai nestructurat, iar schimbările repetate pot fi mai greu de gestionat pentru unii copii. Aceștia pot deveni mai iritabili, pot refuza anumite activități sau pot avea reacții emoționale mai intense, scrie inthenowcounseling.org.

Situația poate fi mai vizibilă în cazul copiilor anxioși, foarte sensibili, al celor cu ADHD sau al copiilor care trec deja prin dificultăți emoționale ori schimbări în familie.

În astfel de situații, comportamentul care pare a fi sfidare poate fi asociat cu dificultatea de a face față unei perioade în care reperele obișnuite s-au schimbat.

Crizele pot apărea după zile care au mers bine

Unul dintre motivele pentru care părinților le poate fi dificil să înțeleagă schimbările de comportament este faptul că acestea pot apărea brusc.

Un copil poate avea o zi bună, iar câteva ore mai târziu să înceapă să țipe, să plângă sau să refuze să coopereze. Reacția poate părea disproporționată față de situația care a declanșat-o.

În spatele comportamentului pot exista emoții pe care copilul nu știe să le exprime în cuvinte. El poate să nu ştie cum să spună că se simte copleșit, că îi lipsește rutina sau că are nevoie de mai mult sprijin.

În locul unei explicații, emoția poate apărea sub forma unei crize, a unui conflict, a refuzului sau a retragerii.

Plictiseala și suprastimularea pot apărea în aceeași vacanță

Vara poate însemna atât prea puține activități, cât și prea multe. Unii copii ajung să se plângă constant că se plictisesc, iar plictiseala se poate transforma în iritabilitate sau conflicte între frați. În alte cazuri, programul este foarte încărcat cu excursii, tabere, activități și schimbări succesive de program.

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Prea multe activități, timp îndelungat petrecut în fața ecranelor sau modificările repetate ale programului pot contribui la suprastimulare.

Oboseala poate avea, la rândul ei, un rol important. Un copil care doarme mai puțin sau care nu are suficiente perioade de liniște poate deveni mai reactiv emoțional.

Ce pot face părinții când comportamentul se schimbă

În astfel de perioade, reacția părinților este adesea să introducă reguli mai stricte, să aplice mai multe consecințe sau să corecteze constant comportamentul.

Recomandările prezentate de psihologi pun însă accent pe menținerea unei structuri previzibile, chiar dacă aceasta este mai relaxată decât în timpul școlii.

Un program simplu, în care orele de somn, mesele și principalele activități au loc aproximativ la aceleași ore, îi poate ajuta pe copii să știe la ce să se aștepte.

Este importantă și existența unor perioade de odihnă. Copiii pot avea nevoie de pauze între activități, iar copiii mai mari pot beneficia de perioade de liniște în timpul zilei. Aceeași nevoie poate exista și în cazul părinților.

Conectarea cu copilul înaintea corectării comportamentului

O altă recomandare este ca părinții să încerce să stabilească mai întâi o conexiune emoțională cu copilul, înainte de a corecta comportamentul.

În timpul unei crize, părintele poate vorbi calm cu copilul, se poate pune la nivelul lui și poate încerca să identifice emoția din spatele reacției. După ce copilul se liniștește, poate fi discutat și comportamentul care trebuie schimbat.

Ajutarea copilului să își identifice emoțiile poate contribui, de asemenea, la exprimarea lor în cuvinte. Un copil care poate spune că este furios, obosit, dezamăgit sau copleșit are o alternativă la exprimarea acestor stări doar prin comportament.

Și părinții pot fi copleșiți în timpul vacanței

Schimbarea programului nu îi afectează doar pe copii. Pentru părinți, vacanța poate presupune organizarea activităților, îngrijirea copiilor, pregătirea meselor și gestionarea unui program diferit de cel din timpul anului.

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În plus, unii părinți încearcă să transforme vacanța într-o perioadă plină de activități și experiențe pentru copii. Atunci când comportamentul acestora se înrăutățește, poate apărea sentimentul că eforturile depuse nu sunt suficiente.

Dificultățile de comportament ale copilului nu înseamnă însă automat că părintele a eșuat sau că familia are o problemă gravă.

Când poate fi necesar sprijinul unui specialist

Un anumit nivel de stres și iritabilitate poate apărea în timpul vacanței, însă situația poate necesita o atenție suplimentară atunci când problemele afectează în mod constant viața de familie.

Dacă izbucnirile emoționale devin intense, conflictele apar zilnic, anxietatea sau furia se agravează ori comportamentul copilului provoacă un nivel ridicat de stres în familie, părinții pot discuta cu un psiholog sau psihoterapeut.

Sprijinul de specialitate poate avea ca obiectiv dezvoltarea unor modalități prin care copilul să își înțeleagă și să își gestioneze emoțiile, să își dezvolte mecanisme de adaptare și să comunice mai ușor ceea ce simte. În același timp, părinții pot primi instrumente pentru gestionarea situațiilor dificile de acasă.

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