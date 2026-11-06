Fostă Miss Thailanda, arestată într-un dosar privind deturnarea a 30 de milioane de dolari pentru sinistrați

Panadda „Boom” Wongphudee, fostă Miss Thailanda, a fost arestată vineri sub acuzații de spălare de bani și fraudă, după ce ar fi luat 30 de milioane de dolari din banii unei organizații caritabile, destinați victimelor inundațiilor.

Panadda „Boom” Wongphudee a fost arestată Foto: X

Panadda „Boom” Wongphudee, în vârstă de 50 de ani, a fost reținută vineri la domiciliul ei din Bangkok , după ce o instanță a emis mandate de arestare pe numele ei și al soțului ei, omul de afaceri și influencerul de fitness Atip Anantawan, scrie Mediafax.

Potrivit The Independent, anchetatorii examinează aproximativ 1 miliard de baht (30 de milioane de dolari) strânși de Fundația Organizației Do Good din Panadda, cunoscută și sub numele de Fundația Goodness, scrie Mediafax.

Polițiștii au blocat 17 conturi bancare în valoare de aproximativ 60 de milioane de baht legate de cuplu și investighează active precum case, terenuri, vehicule și bunuri de lux.

Panadda, care a câștigat concursul Miss Thailanda în anul 2000, a devenit o figură familiară în timpul inundațiilor frecvente și al altor situații de urgență din țară.

Aceasta a distribuit personal ajutoare și a făcut apel la donații publice. Organizația sa caritabilă ar fi atras contribuții din partea cetățenilor obișnuiți și a celebrităților.

Cu toate acestea, ancheta a ridicat semne de întrebare privind ajungerea banilor la beneficiari. Autoritățile examinează acuzațiile conform cărora donațiile au fost folosite pentru achiziții personale, inclusiv pentru o vilă cu piscină.

Conform autorităților, bunuri donate, cum ar fi apă îmbuteliată, săpun și haine, au fost găsite într-un depozit, în loc să fie distribuite victimelor inundațiilor.

Controversa a determinat, de asemenea, o examinare mai amplă a strângerii de fonduri caritabile din Thailanda. Prim-ministrul Anutin Charnvirakul a ordonat o revizuire la nivel național a fundațiilor înregistrate.

„Nicio persoană nu ar trebui să aibă voie să folosească aceste fundații pentru a exploata oameni în propriul beneficiu prin înșelăciune, fraudă sau acțiuni necinstite”, a declarat acesta, potrivit sursei citate.