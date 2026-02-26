Influencerită arestată, după ce a încasat 7 milioane de dolari din lumânări „ale dorințelor” pentru dragoste și bani

O influenceriță celebră în China a fost arestată pentru fraudă, după ce ar fi încasat peste 50 de milioane de yuani (aproximativ 7 milioane de dolari) din vânzarea unor lumânări „pentru dorințe” și cursuri ezoterice promovate online.

În China, unii tineri plătesc sume uriașe pe lumânări „ale dorințelor” vândute de influenceri, în speranța că își vor reaprinde o relație, scrie South China Morning Post.

Un astfel de influencer, Li Zhuofan, a strâns peste 600.000 de urmăritori pe rețelele sociale din China continentală după ce a apărut în reality show-ul rusesc The Battle of Psychics, unde a folosit o lumânare pentru a „localiza” o persoană ascunsă în portbagajul unei mașini și a susținut că poate simți că, într-un alt vehicul, murise cândva cineva.

După ce s-a întors în China, Li a început să vândă online lumânări artizanale ale dorințelor. Acestea erau decorate cu cristale și flori uscate și parfumate cu uleiuri esențiale.

Milioane de dolari din lumânări „magice”

Ea promova diferite combinații ca având puteri distincte: de la stimularea carierei și a câștigurilor financiare până la readucerea fostului partener. Prețurile porneau de la 2.888 de yuani (aproximativ 420 de dolari), iar o versiune „triplu noroc” ajungea la 7.888 de yuani.

Li a angajat, de asemenea, o echipă care să producă și să publice videoclipuri menite să-i consolideze imaginea de clarvăzătoare și a vândut, pe lângă lumânări, cursuri online de ghicit.

Un client a plătit 5.888 de yuani, sperând că lumânarea îi va aduce mai mulți clienți în magazin. Când nu s-a schimbat nimic, persoana a sesizat poliția. Presa din China a relatat ulterior că Li a fost arestată pentru fraudă.

Procurorii susțin că aceasta ar fi încasat peste 50 de milioane de yuani (aproximativ 7 milioane de dolari) din vânzarea lumânărilor dorințelor și a cursurilor de natură ezoterică asociate. Potrivit legislației chineze, frauda care implică sume deosebit de mari poate fi pedepsită cu peste 10 ani de închisoare, la care se pot adăuga amenzi și confiscarea bunurilor.

Cu toate acestea, chiar și după ce cazul a ieșit la iveală, postările și linkurile de cumpărare pentru astfel de lumânări au continuat să circule pe rețelele sociale. O mare parte din ofertă este rebranduită pentru o generație mai tânără, aflată sub presiune puternică, vânzătorii mizând pe transmisiuni live, rețele sociale și tehnologie bazată pe inteligență artificială (AI), notează publicația.

Escrocheriile, alimentate de AI și vedete

În ianuarie, un AI care combină tradiționala astrologie chineză Bazi cu grafice de tip „lumânare” folosite pe piața bursieră a devenit viral online. Utilizatorii introduc datele de naștere și adaugă evenimente importante din viață, iar sistemul generează o diagramă personalizată care pretinde că le cartografiază traseul vieții.

Unele magazine online au început să vândă „pământ de bancă”, adică pământ despre care se susține că ar fi fost săpat în fața unor bănci importante, promovat ca metodă de atragere a bogăției. Prețul ar fi ajuns până la 888 de yuani (aproximativ 130 de dolari) pentru o porție.

Recomandările vedetelor au contribuit la împingerea trendului în zona mainstream. În 2024, cântăreața taiwaneză Annie Yi a vândut seturi de cristale pentru „vindecare” în timpul transmisiunilor live, generând vânzări de peste 2,7 milioane de yuani (aproximativ 390.000 de dolari).

Și templele profită de acest val, pe măsură ce tot mai mulți tineri devin vizitatori constanți. Templul Jiming din Nanjing, în estul Chinei, a lansat „ceai cu lapte binecuvântat”, iar Templul Yongfu din Hangzhou a introdus „cafea aducătoare de noroc”.

Zhang Yong, asistent social specializat în sănătatea mintală a adolescenților, a explicat că, în realitate, aceste produse vând o fărâmă de certitudine unor persoane ale căror emoții par scăpate de sub control. El a avertizat că astfel de produse spirituale pot estompa granița dintre divertisment și viața reală, împingând tinerii către o credință fatalistă că destinul este prestabilit.

În practică, a spus el, unii ar putea renunța să mai ia decizii active în situații importante, precum alegerea unui loc de muncă sau a unei investiții, lăsând algoritmii sau „verdictul” metafizic să decidă în locul lor.