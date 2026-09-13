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De ce vara trece mai repede decât celelalte anotimpuri

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Vara pare să treacă mai repede decât celelalte anotimpuri, mai ales atunci când se apropie sfârșitul lunii august și zilele de vacanță rămase pot fi numărate. Deși vara are aceeași durată în fiecare an, percepția asupra timpului se schimbă în funcție de experiențele pe care le avem, de rutina zilnică și de felul în care memoria păstrează ceea ce ni se întâmplă.

Tânără cu brațele deschise într-un luminiș din pădure la începutul toamnei
Mulți oameni au senzația că vara trece prea repede Foto: arhivă

Pentru mulți oameni, vara este asociată cu vacanțele, călătoriile, serile petrecute afară și mai mult timp liber. Este, de asemenea, o perioadă în care rutina obișnuită se poate schimba. Tocmai de aceea, apropierea toamnei poate fi resimțită ca o revenire la programul obișnuit, iar ultimele săptămâni ale verii pot părea că trec mai repede decât primele.

Senzația apare uneori înainte ca vara să se termine. În august, atenția se poate muta treptat de la zilele pe care le trăim către cele care au mai rămas. Vacanța care încă nu s-a încheiat începe să fie privită prin prisma finalului, iar gândul la toamnă devine tot mai prezent.

Zilele care seamănă între ele pot face timpul să pară mai scurt

Felul în care măsurăm timpul și felul în care îl percepem nu sunt același lucru. O perioadă poate avea o anumită durată în calendar, dar poate părea mai lungă sau mai scurtă atunci când este rememorată, potrivit Vox.

Unul dintre factorii care contează este numărul de experiențe distincte pe care le avem. Atunci când zilele sunt foarte asemănătoare, memoria păstrează mai puține repere care să le diferențieze. După o perioadă, mai multe zile pot ajunge să fie percepute ca un singur interval.

În timpul vacanței, o zi poate părea lungă, dar, privită în urmă, întreaga perioadă poate părea că a trecut foarte repede, mai ales atunci când zilele au avut un program asemănător.

În schimb, experiențele noi pot crea mai multe repere. O călătorie într-un loc necunoscut, o activitate făcută pentru prima dată sau o schimbare importantă în program pot face ca o perioadă să pară mai bogată atunci când este rememorată.

De ce vara pare atât de lungă în copilărie

Pentru copii, vara poate părea mult mai lungă decât pentru adulți. Unul dintre motive este numărul mare de experiențe noi care apar în copilărie.

O vacanță poate însemna o călătorie, un loc nou, oameni pe care copilul îi întâlnește pentru prima dată, jocuri și activități diferite de cele din timpul anului școlar. Fiecare dintre aceste experiențe poate deveni un reper în memorie.

Pe măsură ce oamenii înaintează în vârstă, o parte mai mare din zile poate fi ocupată de activități repetitive. Drumul spre serviciu, programul de lucru, cumpărăturile și alte activități obișnuite se repetă de la o zi la alta. În aceste condiții, perioadele pot părea mai scurte atunci când sunt privite retrospectiv.

Nu înseamnă că timpul trece efectiv mai repede odată cu vârsta. Este vorba despre modul în care experiențele sunt percepute și apoi păstrate în memorie.

De ce ultimele săptămâni ale verii par să dispară

La începutul verii, lunile care urmează par lungi. Sunt multe zile în care pot fi făcute planuri, iar sfârșitul sezonului pare îndepărtat. Pe măsură ce trece timpul, însă, numărul zilelor rămase scade, iar apropierea toamnei devine tot mai evidentă.

Dacă o mare parte dintre zile au fost asemănătoare, perioada poate părea și mai scurtă atunci când este privită în urmă. Mai multe săptămâni pot fi rezumate în câteva amintiri importante, iar zilele obișnuite dintre ele devin mai greu de diferențiat.

De aceea, la sfârșitul verii apare atât de des senzația că anotimpul a trecut dintr-odată. Nu este vorba despre o schimbare a duratei reale a timpului, ci despre felul în care oamenii îl trăiesc și îl rememorează.

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