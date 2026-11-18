Dicționarul Cambridge a desemnat „human” („uman”) drept cuvântul anului 2026, definindu-l ca „având calitățile, defectele și sentimentele specifice oamenilor, spre deosebire de zei, animale sau mașini”.

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Potrivit The Guardian, reprezentanții Cambridge Dictionary au explicat că sensul și utilizarea cuvântului „human” au devenit mai importante în era chatboturilor.

Colin McIntosh, editor al dicționarului, a declarat că inteligența artificială „schimbă modul în care vorbim despre ceea ce înseamnă să fii om” și a determinat folosirea termenului pentru a diferenția munca oamenilor de cea realizată de sistemele informatice avansate.

„Temerile legate de ceea ce ar putea pierde oamenii atunci când își externalizează gândirea ne-au făcut să reconsiderăm măsura în care ne bazăm pe inteligența artificială: de la matematicieni de top până la profesorii copiilor mici”, a afirmat acesta.

Editorul a adăugat că apariția tot mai frecventă a unor expresii precum „human-made” („realizat de oameni”) arată că termenul este folosit pentru a distinge creațiile și calitățile umane de cele ale inteligenței artificiale.

Rachel Adams, profesoară și expertă în guvernanța AI și drepturile omului la Universitatea Cambridge, a subliniat că inteligența artificială readuce în discuție întrebări despre identitatea umană.

Printre ceilalți candidați la titlul de cuvânt al anului s-au numărat „agent” („agent”), „analogues” („activități analogice”, desfășurate în afara mediului digital) și „wholesome” („benefic”, „sănătos” sau „care îți face bine”).

În octombrie, Dictionary.com a desemnat termenul „maxxing”, folosit tot mai des pe internet pentru a descrie efortul de a duce ceva la maximum, drept cuvântul anului.

Alegerea termenului „maxxing” sugerează o schimbare de perspectivă în cultura populară, de la discreție și modestie, în 2024, la dorința de a obține maximum de la propria persoană și de la fiecare aspect al vieții.

În 2024, cuvântul anului pentru Dictionary.com. a fost „demure”, un atribut care descrie un comportament rezervat și modest, iar în 2025 a fost ales ales „67”, un termen devenit viral în rândul tinerilor, al cărui succes a fost alimentat în mare parte de cultura internetului.

Astfel, dacă termenii din anii anteriori reflectau tendințe și coduri de comunicare specifice mediului online, „maxxing” exprimă mai direct preocuparea tot mai mare pentru optimizare și performanță: de la alimentație și somn până la aspectul fizic și dezvoltarea personală.

„Maxxing este manifestarea lingvistică a unei culturi tot mai preocupate să obțină cât mai mult din orice”, a declarat Steve Johnson, directorul departamentului de lexicografie al Dictionary Media Group.