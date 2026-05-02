search
Sâmbătă, 2 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cine este românca pentru care un celebru țar al Rusiei a făcut o pasiune nebună. Era cu 28 de ani mai tânără, frumoasă și extrem de influentă

0
0
Publicat:

Maria, fiica cunoscutului voievod-cărturar al Moldovei, Dimitrie Cantemir, este unul dintre cele mai controversate personaje ale istoriei românilor, dar și a Rusiei. De o frumusețe și o inteligență aparte, se spune că tânăra Maria i-ar fi sucit mințile țarului Petru I cel Mare.

Maria Cantemir și Petru I cel Mare, o presupusă idilă FOTO historia
Maria Cantemir și Petru I cel Mare, o presupusă idilă FOTO historia

Româncele sunt faimoase în toată Europa pentru frumusețea lor. Iar acest renume, se pare, a fost de când lumea și pământul. Bunăoară, o frumoasă moldoveancă l-a fermecat pe unul dintre cei mai importanți țari ai Rusiei și, totodată, unul dintre cei mai puternici monarhi ai continentului la începutul secolului al XVIII-lea. Tânăra se numea Maria Cantemir, fiica faimosului domn-cărturar Dimitrie Cantemir, aflat până la sfârșitul vieții în exil la curtea Rusiei.

Iar țarul care s-ar fi îndrăgostit lulea de superba prințesă moldoveancă era nimeni altul decât țarul Petru I cel Mare, întemeietorul Imperiului Rus, transformând Țaratul Rusiei dintr-o țară izolată și înapoiată într-o mare putere europeană. Autorii ruși contemporani de la curtea Rusiei, dar și alte personaje din preajma Cantemireștilor, sugerează că Maria Cantemir a devenit amanta țarului, născându-i un copil din flori.

Maria, prima născută a Cantemireștilor 

Maria Cantemir a fost primul copil al lui Dimitrie Cantemir. Mama sa era Casandra Cantacuzino, fiica fostului domnitor muntean Șerban Cantacuzino. Dimitrie și Casandra s-au căsătorit în 1699, după o poveste de dragoste ca-n filme. Casandra avea doar 17 ani când Dimitrie, un prinț moldovean, fiul fostului domnitor Constantin Cantemir, se îndrăgostește nebunește de ea. Casandra, la rândul ei, se îndrăgostește fără scăpare de tânărul moldovean.

Deși Constantin Brâncoveanu a încercat să destrame relația dintre cei doi, din motive dinastice, Dimitrie și Casandra s-au căsătorit, după multe peripeții, la Iași. Au rămas împreună până la moartea domniței, în 1713, trăind una dintre cele mai frumoase povești de iubire din istoria românilor. Au avut împreună opt copii. Primul născut, așa cum am precizat ceva mai sus, a fost o fată, Maria. S-a născut în anul 1700, la Istanbul, în Imperiul Otoman.

Tatăl ei, Dimitrie Cantemir, era la acea vreme capuchehaie, adică agent sau reprezentant diplomatic în Imperiul Otoman. De altfel, copilăria sa, până la 10 ani, și-o va petrece la Istanbul. Ulterior, în 1710, când tatăl ei ajunge domnitor al Moldovei, se întoarce în țara sa adevărată. Nu avea să rămână în Moldova decât opt luni. După bătălia de la Stănilești din 1711, dintre ruși și turci, pierdută de Petru I cel Mare, dar și de tatăl ei, aliat al țarului, urmează exilul în Rusia, alături de familie. Nu se va mai întoarce niciodată pe meleagurile strămoșilor ei.

O femeie sofisticată, inteligentă, erudită

Maria a crescut, practic, în Rusia. Avea o inteligență sclipitoare și a moștenit pasiunea tatălui ei pentru știință și carte. Dimitrie Cantemir se bucura de o poziție deosebită la curtea Rusiei țariste, fiind consilierul personal al lui Petru cel Mare. Cantemir a primit numeroase moșii, iar la 1 august 1711 a fost învestit cu titlul de principe serenissim al Rusiei. În acest context, fiica sa, Maria, s-a bucurat de tot confortul unei tinere din înalta nobilime, având acces la o educație deosebită. Era, de altfel, o prezență sofisticată care impresiona atât prin frumusețe și inteligență, cât și prin atitudine. De-a lungul anilor petrecuți în Rusia, Maria Cantemir a devenit o persoană perfect adaptată vieții de la curte, știind să gestioneze cu abilitate problemele familiei.

„Maria nu trăiește, însă, doar în lumea tare a esențelor spiritului. Ea îi solicită fratelui său să îi trimită cărți, se ocupă de relațiile sociale ale familiei, e un factor de influență pentru fratele ei. Conștientă de eternul joc al obligațiilor sociale – obligă-mă ca să te oblig –, îl roagă pe Antioh să facă diferite favoruri, cum ar fi, de exemplu, să ia sub ocrotirea sa pe „fiii doctorului Tellis”. În același timp, Maria Cantemir este și un bun administrator. Dă socoteală ce a făcut cu banii primiți pe recolta vândută a moșiilor familiei, îi trimite fratelui blănuri cu care să își deschidă saloanele doamnelor de calitate de la Paris ori Londra. Inteligentă, sofisticată, dar dovedind și un remarcabil simț practic, Maria dă seama de socializarea diferită a puterii. Cei aflați pe treptele inferioare ale piramidei sociale reacționează diferit dacă stăpânul, bărbatul, e cel care tratează cu ei. Într-o notiță trimisă fratelui, Maria se plânge: „A trebuit să am de-a face cu bărbații”. Era vorba de o chestiune legată de contactul cu administratorul uneia dintre proprietățile Cantemireștilor. O tentează călugărirea, dar renunță la această opțiune la rugămintea fratelui. Vocea ei, răzbătând peste veacuri, în scrisorile care au supraviețuit, ne-o arată ca pe o adevărată doamnă a spiritului, care nu a rușinat în niciun fel nici familia ei, nici neamul ei”, precizează profesor universitar doctor Mihaela Mudure în „Maria Cantemir: identitate și re-prezentare”.

Femeia care l-a fermecat pe Petru I cel Mare

O tânără atât de fermecătoare și, totodată, atât de inteligentă și sofisticată nu avea cum să nu stârnească pasiuni. Se spune că însuși țarul Petru I cel Mare s-ar fi îndrăgostit nebunește de tânăra prințesă moldoveancă. Mai precis, ar fi cunoscut-o cu ocazia festivităților organizate în iarna anului 1721 pentru a marca încheierea Păcii de la Nystadt, cea care a pus capăt Marelui Război al Nordului (1700–1721) dintre Suedia și Rusia. Tratatul a marcat sfârșitul ascensiunii Suediei și transformarea Rusiei în mare putere europeană, după ce Petru cel Mare anexase Livonia, Estonia, Ingria și o parte din Karelia.

Cum a ajuns tatăl a doi domnitori ai Moldovei și Țării Românești cel mai influent creștin din Imperiul Otoman

Istoricul Leonid Nikolaevici Maikov susținea că țarul s-a îndrăgostit de prințesă în timpul acelor festivități și că, mai mult decât atât, sentimentele erau reciproce. Maria Cantemir avea 21 de ani, în timp ce țarul avea 49. Același Maikov, bazându-se pe informații extrase din epistole și lucrări memorialistice, susține că Maria Cantemir a început o relație secretă cu țarul. Curând, pasiunea dintre cei doi i-a făcut să devină neglijenți.

Relația extraconjugală a țarului a devenit de notorietate; ba chiar ar fi aflat și soția acestuia, împărăteasa Ecaterina. Se spune că Dimitrie Cantemir a descoperit întreaga poveste destul de repede, dar nu s-a opus nicio clipă, sperând ca țarul să o ia de nevastă pe fiica sa și, în felul acesta, să dobândească din nou tronul Moldovei. Mai mult, se spune că Maria ar fi avut și un copil cu țarul Petru I

Potrivit aceluiași Leonid Nikolaevici Maikov, prințesa Maria, însărcinată fiind, l-ar fi urmat pe Petru în Astrahan, în 1722, acolo unde călătorise și Dimitrie Cantemir pentru a-i servi țarului drept consilier pe probleme orientale și translator. Maria ar fi născut un băiat în Astrahan.

Există, totuși, două ipoteze principale: una care indică faptul că fătul a fost mort la naștere și o a doua în care se speculează că bebelușul ar fi fost otrăvit câteva luni mai târziu de oamenii de încredere ai țarinei Ecaterina, mai ales că nașterea unui băiat ar fi reprezentat o amenințare pentru poziția ei. În orice caz, se spune că relația dintre Petru și Maria ar fi continuat și după acest episod. Într-adevăr, un semn de întrebare a ridicat faptul că Maria nu s-a căsătorit niciodată, deși a fost pețită de personaje importante din rândul nobilimii ruse. Cu toate acestea, țarul nu a pus niciodată problema căsătoriei cu Maria Cantemir sau a repudierii soției sale, Ecaterina. Unii bănuiesc că ar fi fost doar o relație foarte pasională, de cel mult trei ani, după care țarul ar fi renunțat.

Putin, pe urmele lui Petru cel Mare. Cum s-a ridicat Imperiul Țarist pe cadavrele țărilor din jur, care i-au cruțat pe ruși la Stănilești

Bârfe, zvonuri și o calomnie transmisă de-a lungul secolelor?

Unii cercetători din ultima perioadă sugerează că, de fapt, nu există dovezi concrete privind o relație dintre Maria Cantemir și țarul Petru I al Rusiei. Mai mult decât atât, nașterea unui copil din flori poate fi trecută la categoria bârfe, spun aceștia. Maria a refuzat să se căsătorească din principiu, ceea ce ar fi atras bârfe, presupuneri, răutăți, mai ales din partea pețitorilor refuzați.

„Se pare, primul care a supus unui examen critic pretinsa relație a prințesei Maria Cantemir cu țarul Petru I a fost Ștefan Ciobanu în cunoscuta lucrare „Dimitrie Cantemir în Rusia”. În compartimentul dedicat Mariei Cantemir în lucrarea „Dinastia Cantemireștilor”, publicată la Chișinău în 2008, subsemnații (acad. Andrei și Valentina Eșanu – n.r.), analizând informațiile pe care s-a sprijinit Maikov, înclină să creadă că cele spuse despre Maria nu corespund realității. Puțin mai târziu, tot la Chișinău, apare lucrarea „Moștenirea epistolară a lui Dimitrie Cantemir” de Victor Țvircun, care, de asemenea, respinge existența unui roman al lui Petru I cu Maria, arătând că relațiile dintre țar și Ecaterina, soția sa, erau deosebit de puternice și nu lăsau loc pentru alte pasiuni de acest gen. În lucrarea sa dedicată Cantemireștilor, apărută la Paris în primăvara lui 2009, istoricul Ștefan Lemny, punând alături notele lăsate de același Ivan Ilinskii, cele consemnate de Campredon în depeșele sale, dar și analizând opiniile unor istorici, arată, după opinia noastră destul de întemeiat, că așa-numita idilă dintre Petru cel Mare și Maria Cantemir mai curând nu a avut loc. Și, precum susțin biografii țarului, chiar dacă aceasta ar fi avut loc, la fel ca și în alte asemenea cazuri, Petru I nu i-a dat nicio importanță”, precizează academicienii Andrei și Valentina Eșanu în „Prințesa Maria Cantemir între ficțiune artistică și realitate istorică”, în Academos. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de știință. Se va forma un nou ocean
digi24.ro
image
ANIMAȚIE. Militarul de la ISU Brașov mort în Bucegi a fost târât de avalanșă peste stânci
stirileprotv.ro
image
Diana Buzoianu “a angajat” o pisică la minister. Subalternii au primit chiar și un mail despre cum să se poarte cu noua “colegă”, Leia. Gândul publică mailul
gandul.ro
image
Dragoș Pîslaru răspunde acuzațiilor privind cererea de plată nr. 3 din PNRR: Este pur și simplu nesimțire
mediafax.ro
image
Jucătoarele de la CSM București care au o relație nu se mai ascund. Ipostaza în care au apărut tinerele
fanatik.ro
image
Dorinel Umbrărescu a adus 5.000 de oameni pe A7, lucrează non-stop și s-a angajat să livreze ceea ce experții consideră imposibil. „Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins” I VIDEO
libertatea.ro
image
Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească ce se îndrepta spre frații săi. „Aproape că nu mă mai tem de nimic”
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
VIDEO ”Nu s-a mai văzut!”. Gestul ucrainencei Marta Kostyuk a făcut înconjurul planetei, iar rusoaica Andreeva a plâns în hohote
digisport.ro
image
Avertisment: Plecări masive din instituțiile de apărare și ordine publică, după aprobarea de către Guvern a proiectului privind limitarea cumulului pensie-salariu
stiripesurse.ro
image
Un chioşc „uitat” de 20 de ani în centrul Bucureştiului a fost ridicat de autorităţi. Imagini cu ce au găsit muncitorii sub el
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Românii cumpără mai atent și mai ieftin: "Vânez peste tot". Magazinele de tip discount, tot mai căutate
observatornews.ro
image
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
cancan.ro
image
A primit o pensie cu 1.500 lei mai mică decât un fost coleg pensionat în urmă cu 5 ani. Care sunt motivele?
newsweek.ro
image
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
prosport.ro
image
Dinții pierduți pot crește din nou. Tratamentul testat pe oameni care poate schimba stomatologia
playtech.ro
image
Singurul tenismen român care l-a învins pe uriașul Nadal: ”Nu cred că și-a imaginat nimeni”
fanatik.ro
image
Inflație de 20% până la finalul anului, dacă moțiunea trece: „Mi-e teamă că un euro poate ajunge la 6 lei destul de repede”. Sfatul unui economist pentru PSD
ziare.com
image
Tragedie: niciun supraviețuitor, după prăbușirea unui avion. O echipă întreagă a murit
digisport.ro
image
SURSE Ilie Bolojan încearcă ”metoda Boc”, dar ”zidul galben” începe să aibă fisuri serioase
stiripesurse.ro
image
Momentele de marketing politic ale lui George Simion ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Şocul momentului, Ilie Bolojan a făcut anunţul la Suceava
romaniatv.net
image
Ajutor financiar pentru pensionari, începând cu luna mai. 3 milioane de români primesc prima tranșă
mediaflux.ro
image
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
gsp.ro
image
Nașul lui Sorin Grindeanu, consultant discret într-o companie de stat. Legături de familie și controverse în jurul Hidroelectrica
actualitate.net
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Ce pomi plantăm în fața casei pentru umbră bogată. 6 specii cu creștere rapidă
click.ro
image
Test de personalitate: alege un scaun și descoperă-ți instinctele sociale ascunse
click.ro
image
Cine e bărbatul care și-a pierdut viața în avalanșa de pe Valea Coștilei: „Și-a dedicat întreaga carieră salvării de vieţi”
click.ro
Edward al VII lea al Regatului Unit (1841 1910), a domnit (1901 1910), portret pictat în ulei pe pânză de Tennyson Cole, 1907 profimedia 0839996264 jpg
Nu mai făcea față amantelor fără programare! Regele britanic -„playboy-ul” Europei! Născut în zodia Scorpionului, n-a contrazis astrele
okmagazine.ro
digital art style yoga illustration jpg
Luna Plină din 1 mai 2026 dă totul peste cap! Zodiile, în fața unor schimbări inevitabile
clickpentrufemei.ro
Cea mai mare frescă medievală din Transilvania (© Facebook / Consiliul Județean Sibiu)
Cea mai mare frescă medievală din Transilvania, restaurată cu studenți din șapte țări / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Afacerea inedită cu care a dat lovitura o familie din Bihor: „Am observat o nișă în România”
image
Ce pomi plantăm în fața casei pentru umbră bogată. 6 specii cu creștere rapidă

OK! Magazine

image
Kate Middleton și Meghan Markle, duelul eleganței, formei fizice și-al ridurilor. Cine sfidează mai grațios trecerea timpului?

Click! Pentru femei

image
Ce l-a rugat Rita Wilson pe soțul ei, Tom Hanks, să facă în caz că ea murea de cancer

Click! Sănătate

image
Ceea ce vezi prima dată în acest test de personalitate îți arată ce este cel mai important pentru tine în viață