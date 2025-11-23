Video Cum arată cel mai înalt hotel din lume, deschis în Dubai: are 377 de metri și 82 de etaje

Dubai a inaugurat oficial cel mai înalt hotel din lume, Ciel Dubai Marina, o clădire impresionantă de 377 de metri și 82 de etaje, cu 1.004 camere și suite. Hotelul face parte din Vignette Collection by IHG și se alătură celor mai iconice structuri verticale din capitala Emiratelor Arabe Unite, notează EuroNews.

Ciel Dubai Marina reflectă ambiția orașului de a atrage turiști de lux. În 2024, Dubai a înregistrat 18,7 milioane de turiști internaționali, în creștere cu 9% față de 2023, iar investițiile străine în turism au depășit 2 miliarde de dolari. Heinrich Morio, directorul hotelului, a declarat: „Acest hotel extraordinar reflectă statutul Dubaiului ca destinație globală pentru turism și afaceri, oferind o experiență la fel de înălțătoare cât și de memorabilă.”

Proiectat de arhitecții NORR Group, hotelul are o formă asemănătoare unui ac, accentuând verticalitatea și priveliștile panoramice. Toate camerele beneficiază de ferestre de la podea până în tavan, cu vedere spre Palm Jumeirah, skyline-ul Dubaiului și Golful Arabiei. La etajul 76 se află o piscină în aer liber, una dintre cele mai înalte din lume, iar la vârful clădirii se află un punct de observație cu priveliști spectaculoase.

Arhitecții au subliniat că proiectul a fost gândit și pentru sustenabilitate și eficiență energetică. Hotelul include, de asemenea, grădini verticale dispuse pe înălțimea clădirii.

Restaurante, relaxare și experiențe la înălțime

Ciel Dubai Marina oferă opt restaurante și cafenele. West 13 servește preparate mediteraneene, inclusiv paste făcute în casă, gyros, tacos, mezze și produse de patiserie artizanală. East 14 propune un bufet asiatic cu ramen, pho, sushi, dim sum și curry. Risen Café și Artisanal Bakery oferă mic dejun, prânz și un meniu all-day cu produse de patiserie proaspăt coapte și cafea specială.

Atracția principală este Tattu, un concept modern de gastronomie asiatică, cu trei locații: Tattu Restaurant & Bar, Tattu Sky Pool și Tattu Sky Lounge. Experiența începe la etajul 74, combinând mitologie antică, rafinament modern și preparate asiatice contemporane. La etajul 76, Tattu Sky Pool, situată la 310 metri înălțime, oferă paturi daybed, gustări fusion japoneze și o atmosferă care se transformă de la relaxare ziua la DJ și cocktailuri la apus. Apogeul experienței este Sky Lounge & Terrace de la etajul 81, cu muzică, cocktailuri și priveliște de 360 de grade.

Hotelul dispune și de o sală de fitness modernă deschisă 24 de ore din 24, cu vedere la skyline, iar la nivelul solului, oaspeții pot accesa Soluna Beach Club de pe Palm Jumeirah. În februarie 2026, spa-ul de la etajul 61 va fi deschis pentru oaspeți.

Ciel Dubai Marina este un exemplu emblematic al turismului de lux din Dubai, combinând arhitectură record, facilități de top și experiențe unice la înălțime pentru turiști din întreaga lume.