Sâmbătă, 6 Septembrie 2025
Adevărul
Emiratele Arabe investesc 1,4 trilioane de dolari în AI în SUA și construiesc cel mai mare campus de date din afara Americii

Publicat:

Șeicul Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, consilierul pentru securitate națională al Emiratelor Arabe Unite și președinte al gigantului tehnologic G42, coordonează strategia prin care EAU urmăresc să devină o superputere globală în domeniul inteligenței artificiale. 

EAU și SUA au bătut palma pe proiectul gigant / Sursa foto: EAU Embassy in US
EAU și SUA au bătut palma pe proiectul gigant / Sursa foto: EAU Embassy in US

Cum urmăresc Emiratele Arabe Unite să devină o superputere globală în domeniul inteligenței artificiale

Consilierul pentru securitate națională al Emiratelor Arabe Unite, șeicul Tahnoun bin Zayed al-Nahyan, este președintele motorului de inteligență artificială G42, o companie privată evaluată la miliarde de dolari. Firma, deținută în privat, și-a construit deja un portofoliu global de supercomputere AI prin parteneriate cu organizații precum Microsoft și Cerebras Systems, însă pentru a atinge ambiția EAU de a deveni o superputere în domeniul AI până în 2031 este nevoie de mai mult decât construirea de centre de date în străinătate, potrivit revistei time.com.

Investiții de 1,4 trilioane de dolari în America

În martie, după ce al-Nahyan s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump, Casa Albă a anunțat că EAU va face o investiție de 1,4 trilioane de dolari în infrastructura americană de AI și tehnologiile conexe în următorul deceniu, iar în mai administrația Trump a anunțat că președintele va ridica restricții comerciale esențiale pentru Orientul Mijlociu. Acest lucru a pregătit terenul pentru un campus de centre de date de 5 GW în Abu Dhabi, inaugurat împreună de al-Nahyan și Trump mai târziu în aceeași lună, care va deveni cel mai mare proiect de infrastructură AI din lume în afara SUA.

Măsurile luate de companiile care se simt amenințate de evoluția AI care „devorează” internetul

Matthew Prince a trebuit să fie convins că inteligența artificială „devorează” internetul. În urmă cu 18 luni, a început să primească apeluri de la directori din mass-media, care se plângeau că firmele de AI copiază articole pentru a-și antrena modelele fără a oferi compensații. Prima sa reacție, spune el, a fost să dea ochii peste cap. „Companiile media mereu se plâng de orice nouă tehnologie”, a declarat el pentru TIME.

Dar apoi Prince, CEO al companiei de securitate pe internet Cloudflare, a analizat cifrele. Compania sa deține 10 ani de date privind traficul web, un produs secundar al serviciului principal: protejarea site-urilor împotriva căderilor cauzate de valuri de trafic sau atacuri țintite. Ce a descoperit l-a șocat. Odată cu apariția „AI overviews” în rezultatele căutărilor Google, datele au arătat că site-urile de știri au început să aibă de 10 ori mai greu acces la trafic decât acum un deceniu, susține el. Indicatorul este și mai negativ pentru chatbot-uri precum ChatGPT și Claude, adaugă el.

Citește și: Donald Trump anunță o investiție uriașă în infrastructura pentru inteligența artificială. „Notați numele ăsta, Stargate, pentru că îl veți auzi des”

„Problema este că, pe măsură ce internetul trece de la o interfață bazată pe căutare la una bazată pe AI, din ce în ce mai puțini oameni vor consuma conținutul original” spune Prince, care deține împreună cu soția sa un ziar local în orașul natal Park City, Utah. „Și asta înseamnă că dispar stimulentele pentru crearea de conținut.”

Cloudflare a fost într-o poziție unică pentru a oferi o soluție. În iulie, compania a început să blocheze implicit „boții crawler” care scanează internetul pentru a colecta date de antrenament pentru companiile de AI. Este un pas semnificativ, deoarece rețeaua Cloudflare acoperă aproximativ 20% din întregul internet—punând efectiv o cincime din web în spatele unui zid pe care doar boții AI nu îl pot escalada. Mișcarea a fost salutată de zeci de companii media (inclusiv TIME), dar și de autori și artiști care au criticat argumentul marilor companii tech potrivit căruia antrenarea sistemelor AI pe baza muncii lor se încadrează la „fair use” în legislația drepturilor de autor, ceea ce înseamnă că nu este necesară o compensație.

Site-urile iți vor putea tranzacționa pe bani conținutul care antrenează motoarele de inteligență artificială

Paradoxal, spune Prince, majoritatea companiilor de AI de top—care sunt și clienți Cloudflare—au salutat intervenția companiei sale. „Este pentru că nu vor să fie fraieri”, afirmă el. „Nu se poate ca tu să plătești pentru licențierea conținutului, iar concurenții tăi să-l obțină gratuit.”

Blocarea aplicată de Cloudflare, crede Prince, ar putea fi primul pas către un nou model de afaceri pentru internet. Nu știe încă exact cum va arăta, dar intuiește că, datorită rolului său de „paznic la poartă”, Cloudflare ar putea deveni un „market-maker”. Asta ar putea însemna că, în viitor, Cloudflare va fi locul unde site-urile își pot stabili prețul pentru ca firmele de AI să le folosească datele la antrenament—și să perceapă taxe pentru aceste tranzacții. Acest model „pay-per-crawl” ar putea reprezenta o nouă sursă substanțială de venit pentru afacerea deja extrem de profitabilă a Cloudflare.

Aceasta marchează și o nouă eră, mult mai dură, pentru companie. Într-un blog publicat în august, Cloudflare a lansat un atac la adresa motorului de căutare AI Perplexity, pe care l-a acuzat că extrage conținut chiar și de pe site-uri care au cerut explicit să fie excluse de la crawlere. Perplexity a negat acuzația, calificând-o drept o „tactică de vânzări.”

Melania Trump a prezentat o inițiativă de introducere a Inteligenței Artificiale în școlile americane

Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, a prezentat marți o iniţiativă menită să introducă Inteligența Artificială (IA) în școlile americane, ce vor putea intra într-o competiţie de proiecte cu premii pentru a promova această acțiune. 

Într-un videoclip publicat de Casa Albă, Melania Trump a anunţat astfel iniţiativa denumită "Provocarea Prezidenţială a IA", care încurajează copiii şi personalul didactic să rezolve probleme din viaţa reală cu ajutorul soluţiilor oferite de Inteligenţa Artificială.   

