Final tragic pentru „regele criptomonedelor”: Roman Novak și soția sa au fost găsiți dezmembrați în deșertul din Dubai, la o lună de la dispariție

Poliția din Emiratele Arabe Unite a descoperit trupurile dezmembrate ale antreprenorului rus Roman Novak și ale soției sale, Anna, în apropierea rezervației Dubai Desert Conservation Reserve. Cei doi dispăruseră de la începutul lunii octombrie, iar ancheta indică o posibilă răzbunare legată de investiții în criptomonede.

Roman și Anna Novak, un cuplu rus cunoscut în lumea criptomonedelor, au fost găsiți uciși și dezmembrați în deșertul din Dubai. Ancheta poliției sugerează că în spatele crimei se află o răzbunare a unor investitori păgubiți.

Cei doi au fost dați dispăruți la începutul lunii octombrie. Potrivit autorităților, șoferul lor personal i-a lăsat într-o zonă turistică din regiunea Hatta, aproape de granița cu Oman, în timpul unei excursii de weekend. Ei s-ar fi urcat apoi într-o altă mașină, despre care se crede că aparținea persoanelor care i-au răpit. Din acel moment, nu s-a mai știut nimic despre ei.

După o lună de căutări, poliția din Emiratele Arabe Unite a descoperit corpurile dezmembrate ale celor doi, îngropate în nisip, la mică distanță de Rezervația Naturală Dubai Desert Conservation Reserve. Descoperirea a șocat opinia publică locală și comunitatea internațională din domeniul criptomonedelor, scrie le figaro.

Roman Novak, în vârstă de 30 de ani, era fondatorul platformei Fintopio, o companie specializată în transferuri transfrontaliere de monedă digitală. Pe rețelele sociale, se prezenta ca un antreprenor de succes, afișând mașini de lux, avioane private și vacanțe exotice.

„Cuplul din Dubai, care se lăuda pe rețelele de socializare cu un stil de viață luxos, mașini rapide și avioane private, a fost extorcat pentru criptomonede”, notează Daily Mail, citând surse din poliție.

În realitate, spun anchetatorii, platforma lui Novak ar fi fost implicată în fraude de proporții. În momentul dispariției, antreprenorul era investigat în Rusia pentru o presupusă fraudă de peste 38 de milioane de lire sterline, bani obținuți de la investitori din China și Orientul Mijlociu.

„Avea talentul de a se prezenta ca cineva care operează la același nivel cu Pavel Durov și șeicii arabi. În realitate, Novak era doar un manipulator talentat care reușea să convingă oamenii să predea sute de milioane de dolari”, a scris publicația Komsomolskaya Pravda.

O răpire care s-a transformat în crimă

Potrivit surselor citate de presa britanică, Roman Novak și soția sa ar fi fost răpiți și șantajați pentru criptomonede. Suspecții ar fi încercat să-l constrângă pe antreprenor să le transfere sume importante, crezând că acesta deține încă fonduri în portofelele sale digitale.

Problema, spun anchetatorii, a fost că portofelul digital al lui Novak era gol. În disperare, el ar fi trimis mai multe mesaje în care spunea că are nevoie urgentă de 152.000 de lire sterline pentru a plăti o răscumpărare și a-și salva viața. Efortul a fost zadarnic.

Cei doi au fost uciși, iar trupurile lor au fost dezmembrate și ascunse în nisip.

Ancheta arată că o parte dintre suspecți investiseră personal în platforma Fintopio și pierduseră sume importante. Prin răpirea lui Novak, ar fi încercat să-și recupereze banii.

În trecut, tânărul rus avusese deja probleme cu legea: în 2020 fusese condamnat la șase ani de închisoare pentru fraudă la scară largă, iar presa rusă susține că ar mai fi executat o pedeapsă pentru delapidare.

Arestări în Rusia și anchetă comună cu Dubaiul

Până acum, șapte persoane au fost arestate în regiunile ruse Stavropol și Sankt Petersburg. Trei dintre ele sunt suspectate de crimă, iar alte patru de spălare de bani. Printre cei reținuți s-ar afla și un fost ofițer de poliție, potrivit presei ruse.

Autoritățile din Rusia și Emiratele Arabe Unite au deschis o anchetă comună pentru omor și răpire, menită să stabilească exact modul în care a fost planificată și executată crima.

Între timp, cei doi copii ai familiei Novak au fost încredințați părinților Annei, rămași în Rusia.