BMW-ul lui Diego Armando Maradona, scos miercuri la licitație în Dubai

Supermașina starului fotbalului argentinian Diego Armando Maradon, decedat în noiembrie 2020 la 60 de ani, va scoasă la licitație în Dubai. Mașina a fost achiziționată nouă în 2015, în timpul șederii lui Maradona în Emiratele Arabe Unite.

BMW-ul i8 al lui Diego Armando Maradona va fi scos la licitație la Dubai de către SBX Cars joi, 13 noiembrie. Coupé-ul hibrid plug-in are 21.690 km la bord și a fost deținut de vedeta fotbalului argentinian pe durata rezidenței sale în Emiratele Arabe Unite, unde a fost ambasador al fotbalului.

Doar 20.000 de unități

i8 este o mașină sport inspirată de concept car-ul BMW „Vision EfficientDynamics” din 2009, care și-a făcut debutul mondial la Salonul Auto de la Frankfurt din 2013. Mașina a fost un adevărat laborator pe roți, una dintre primele încercări de a combina un motor hibrid cu o mașină sport de înaltă performanță. Din acest motiv, precum și din cauza prețului său ridicat, au fost produse doar 20.000 de unități, până în iunie 2020, când modelul a fost scos din producție.

Consumă cât o mașină de oraș

BMW i8 este propulsat de un motor turbo cu trei cilindri de 1,5 litri, combinat cu un motor electric, pentru o putere totală de 262 CP și un cuplu de 570 Nm. Accelerează de la 0 la 100 km/h în 4,4 secunde, cu o viteză maximă de 250 km/h, dar se mândrește cu un consum de combustibil certificat demn de o mașină de oraș, datorită sistemului hibrid plug-in. În ciuda acestui fapt, vehiculul cântărește mai puțin de 1.500 kg. Interiorul emană o interpretare futuristă a luxului: scaune din piele perforată, de culoare alb-ivoriu, reglabile electric, centuri de siguranță „i Blue”, un sistem audio Harman Kardon și un sistem multimedia iDrive cu ecran de 8,8 inci și iluminare ambientală LED.

Ultima revizie, făcută în aprilie 2025

Conform raportului de inspecție, mașina este într-o stare generală bună: plăcuțele de frână sunt la 80%, bateria este eficientă și necesită doar o întreținere minoră. Mașina sport are o caroserie de culoare alb-perlat cu accente albastre emblematice (tipice pentru BMW i), în timp ce jantele din aluminiu forjat de 20 de inci sunt echipate cu anvelope Bridgestone. Ultima revizie a fost efectuată în aprilie 2025, iar de atunci, mașina a parcurs aproximativ 200 km. Este demn de remarcat faptul că acest model are de fapt o putere puțin mai mică, deoarece BMW-ul i8 al lui Maradona a fost achiziționat înainte de actualizarea tehnică din 2018, care a introdus, printre altele, o ușoară creștere a performanței.