Rețea internațională de hoți de mașini de lux, din care fac parte și români, destructurată

Polițiștii din Italia, Spania și Belgia au destructurat o amplă rețea criminală din Europa de Est, acuzată de furtul și traficul de mașini de lux, transportate ulterior în Dubai pentru revânzare. Anunțul a fost făcut marți de autoritățile italiene și de Europol. Din grupare fac parte și români.

Membrii grupării vizau autoturisme scumpe, în special Range Rover, Lexus și Toyota, parcate în stațiuni exclusiviste precum Forte dei Marmi și Cortina d’Ampezzo, în Italia, sau Marbella, în Spania. Hoții montau dispozitive de urmărire pe vehiculele identificate, pentru a le putea fura ulterior, potrivit Reuters.

Mașinile erau duse apoi în Belgia, unde li se modificau seriile de șasiu și erau echipate cu plăcuțe de înmatriculare false sau clonate. De acolo, autoturismele erau expediate din portul Anvers către Dubai, unde erau revândute pe piața neagră.

În timpul operațiunii, polițiștii au confiscat patru mașini furate, echipamente pentru clonarea cheilor, dispozitive de bruiaj și alte instrumente folosite pentru neutralizarea sistemelor de alarmă și GPS.

Ancheta, coordonată de Eurojust și Europol, vizează furtul a peste 100 de mașini de lux, în valoare totală de peste 3 milioane de euro, comise de la începutul anului 2024.

Operațiunea de marți a vizat 24 de suspecți, majoritatea originari din Republica Moldova, dar și din Rusia, România și Ucraina. Șase dintre aceștia au fost reținuți, iar alți trei au fost plasați în arest la domiciliu, au anunțat carabinierii italieni.