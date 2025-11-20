Cazare la preț „de Dubai” în orașul din Oltenia cu târg de Crăciun celebru. „Erau persoane care închiriau camere cu proprietarii în casă”

Prețurile pentru cazare au explodat în municipiul care de câțiva ani adună sute de mii de turiști veniți să vadă târgul de Crăciun. „Așa au făcut și cei din Cluj în perioada Untold”, constată turiștii, contrariați de sumele la care s-a ajuns.

Târgul de Crăciun din municipiul Craiova, deschis la mijlocul lunii noiembrie, aduce deja câștiguri fabuloase comercianților și nu numai. Prețurile pentru spațiile de cazare în hoteluri și pensiuni, dar și pentru apartamentele închiriate în regim hotelier, au explodat, pe grupurile de socializare adunându-se din ce în ce mai multe comentarii cu privire la fenomen. Proprietarii care nu au locuințe de închiriat, dar au simțit că e loc de „afacere”, își pun la dispoziție camerele libere, îmbiindu-i pe turiști să petreacă nopțile împreună în același apartament.

Târgul din Craiova umple și spațiile de cazare din localitățile învecinate, fiind destui turiști care mărturisesc că au închiriat camere în Balș sau Slatina și chiar la peste 120 de kilometri, la Târgu-Jiu.

„Am apartament cu trei camere și două băi, aș putea închiria două și să stăm și noi. Credeți că ar exista interes?”

„Am apartament cu trei camere și două băi, aș putea închiria două și să stăm și noi. Credeți că ar exista interes?”- așa sună o întrebare adresată pe un grup de socializare de către un proprietar din Craiova care vrea să-și pună la bătaie camerele pe care nu le utilizează, dacă tot se găsește greu un pat liber în perioada târgului. Internauții i-au oferit nenumărate răspunsuri, dându-i argumente pentru care oferta poate fi de neacceptat, sau, din contră, poate reprezenta o variantă decentă pentru turiștii interesați.

Pe un alt grup, într-un comentariu se vorbește de asemenea despre astfel de inițiative care pare că încep să aibă succes.

„Dar ce are așa special Târgul de Crăciun de la Craiova? Observ că multă lume vrea să meargă. Și pe alte grupuri erau persoane care își închiriau camere în locuințe cu proprietarii”, se arată în alt comentariu.

„Și eu doresc din 29 nov-1 dec, 2 camere, aproape de centru, tot așa cu prețuri de România, nu de Dubai, cum sunt pe booking”, caută un alt membru al grupului ajutor.

„Așa înțeleg românii noștri să facă bani fără efort. Așa au făcut și cei din Cluj cu Untold. Ține de oameni, la hotel evident că prețul e dictat de cerere. Vă recomand dacă sunteți din sud să vă luați o zi libera în timpul săptămânii și să mergeți de dimineața până seara să vizitați. Se întunecă devreme și puteți vedea tot ce e de văzut în două ore. Eu așa o să fac”, se dau și sfaturi.

„Dacă cereți banii ăștia, să dați și căldură, nu să setați caloriferele la 22 de grade până la ora 10 noaptea. Și să puneți prosoape curate care să miroasă a parfum, nu cârpe care miros a putregai. Samsarilor! Păi voi într-o noapte luați chiria pe o lună cu tot cu utilități. Să vă fie cel puțin rușine! De aia lucrați în 3 schimburi, vă dă Dumnezeu după sufletele voastre”, sunt și comentarii care descriu experiențe neplăcute.

Turiștii vor să știe de ce sunt prețuri „ca-n Maldive”, iar răspunsul vine repede: „La noi e mai frumos decât în Maldive”.

Prețurile care „fluctuează” i-au scos din sărite pe cei interesați de rezervare

Turiștii interesați să găsească o cameră liberă în special în weekend descriu că s-au confruntat cu situații de tot felul, de la un preț la vedere pe OLX și un altul, și de patru-cinci ori mai mare, în momentul în care contactau proprietarul, și până la situații în care nu au putut obține un preț pentru că proprietarii, din dorința de a maximiza câștigul, le-au spus că prețul „fluctuează” și le-au propus să stabilească prețul în ziua sosirii.

„Putem rezerva fix cu toată încrederea, suntem o familie serioasă, ideea este că pe măsură ce se apropie sărbătorile prețurile fluctuează”, nu se hotărăsc proprietarii. Turiștii interesați de cazare le dau replica și spun că n-ar dori să se trezească aproape de plecare cu prețul triplu, dar proprietarii revin: „Nu vom avea prețuri piperate, doar că prețurile se modifică, atâta tot”.

„Nici nu știu dacă să râd sau să plâng. Prețurile fluctuează la ceva deja rezervat. E ca și cum plătești cazare la greci în avans și ajungi acolo și mai ai o mica diferență de plată din „curs plus fluctuație", cam de 3 ori cât ai plătit deja. Noaptea minții. Am mai vrut eu odată să rezerv în vară la Craiova și am dat peste un isteț d'ăsta care închiria apartament și pe booking avea un preț pentru copil, după rezervare îmi cerea 200 lei în plus pentru copil de 5 ani care venea cu așternut și salteaua lui. Am anulat și atunci. Dacă cumva voi merge la Craiova prefer să fac drumul dus-întors decât așa”, și-a spus părerea un comentator după ce a citit discuția purtată de turist cu proprietarul apartamentului.

„În câțiva ani veți plânge la fel cum face Mamaia după ce i-a jupuit pe turiști ani de zile”

Pentru două nopți de cazare, unui turist i s-au cerut 1.500 lei în apartament închiriat în regim hotelier. Altcineva spune că a găsit o ofertă pentru 650 de lei pe noapte, apartament cu două camere.

„Căutați pe Olx în regim hotelier, sunt anunțuri la prețuri decente”, vin în scurt timp și ponturile. „Da, și când suni, o cazare listată pe olx cu 200 lei/noapte e 1.200 sau 1.400 de lei în noiembrie”, răspund cei care au testat deja soluția indicată.

„România e cea mai scumpă destinație, pentru că ne furăm căciula unul altuia! Se speculează prostia și snobismul, lăcomia și nepăsarea umană! În câțiva ani, veți plânge la fel cum face Mamaia, după ce i-a jupuit pe turiști ani de zile”, vine la rând și o previziune.

„Eu am căutat pentru 25 noiembrie și nu doar că sunt prețuri mari dar nu prea mai sunt disponibile”, apare și o altă problemă.

După o încinsă dezbatere se concluzionează că hotelurile au prețuri mai bune decât proprietarii care nici nu plătesc vreo taxă pentru faptul că închiriază, pentru că totul se derulează „la negru”.

„400 lei - la noi sau 500 lei cu mic dejun inclus la @Hotel*****”, vin și oferte concrete de la hotelieri.

„Voiam în oraș, în centru, noi nu avem permis auto. Am mai stat în centru și dățile trecute, dar ce credeți? La hotelul la care am stat nu mai sunt locuri și în rest, niște prețuri la cazare, mamă-mamă. Bine...și la hotelul la care am stat era vreo 1.400 lei/noapte, deci oricum, nu ne băgam. Au luat-o în sus rău de tot cu prețurile și cu toate astea, este bătaie pe ele”, continuă să se adauge informațiile despre prețuri.

„Ieșim mai ieftin la Veneția”

„Sincer, după câteva calcule simple, pentru perioada 12-14 decembrie, ieșim mai ieftin la Veneția decât la Craiova. Deși ne dorim de ceva timp să ajungem la Târgul de Crăciun de la Craiova, ne vom mulțumi anul acesta cu cel din Veneția, deoarece nu ne mai permitem România”, scrie un alt turist.

„la cazare în alt oraș, de văzut târgul de Crăciun și paaaaa!”, i se sugerează acestuia. „După noile clasificări, Craiova este peste Veneția! Așadar, prețurile sunt aliniate la standarde înalte”, vine și un răspuns ironic.

„Căutați locații aproape de Craiova (Balș, Filiași... ), e normal să profite toată lumea în perioada asta. Și nu se întâmplă doar la Craiova acest lucru, ci în toate orașele unde se organizează târg de Crăciun. Probabil că se face comparația de prețuri cu alți ani în care târgul nu era așa cunoscut. Eu nu ii înțeleg pe cei care se plâng de prețuri dar își doresc să ajungă neapărat în Craiova, considerând că prețurile respective nu sunt pentru Craiova. Atunci poți alege ușor altă destinație unde merită să plătești prețurile cerute”, sare în sfârșit cineva în sprijinul craiovenilor.

„Da, într-adevăr, înțeleg să fie preț mai măricel, dar și să ceri 700 – 1.000 de lei pentru o noapte de cazare deja mi se pare un picuț exagerat”, continuă discuția.

„Aceleași prețuri găsești și în Viena la cazare. Și românii cer același preț ca în afară probabil cu gândul că ne vizitează străinii”, vine o altă explicație. „Păi să facă două prețuri: unul pentru străini, unul pentru români”, merge dezbaterea mai departe.

„Și eu sunt semi-craiovean, dar mi se pare exorbitant și jaf la drumul mare ce sume se cer pentru o noapte de cazare. ,Dar ce dracu e la camera aia pentru banii ăștia ?! Bagă pomana porcului, platoul cu de toate ca la Hanul Drumețului, aduc și lăutari ?! Hai mă că e exagerat. Păi la 1.200 de lei aia e o chirie pe o luna în Lăpuș , despre ce vorbim. Nu e prost cine cere, e prost cine dă. Ăștia ar merita să vină oamenii să se cazeze și când e plata, să dea după posibilități. <Ce e, vere, ai făcut contract cu mine, dai chitanță? Adio, ura și la gară ! Ăsta e prețul real>”, mai comentează membrii grupului.

Alți turiști spun că aleg să parcurgă câteva sute de kilometri și să se întoarcă acasă, dar nu sunt dispuși să de atâția bani. „Noi plecăm din București azi pe la 15.00 și ne întoarcem diseară când o fi. Așa am făcut și anul trecut de trei ori tot la Craiova și de două ori la București. Doar la Sibiu am închiriat camera la hotel. Și acum trei ani am rămas în Craiova la hotel”, își povestește un alt turist experiența.

„Puteți căuta și la Slatina, pe expres ajungeți în 40 de minute la Craiova”, se oferă în continuare variante. „Pentru ce să dați atâția bani ???? Este un târg promovat și nimic mai mult. Eu am fost și nu mi s-a părut nimic spectaculos. Înghesuială pe bani mulți”, se ajunge în cele din urmă și la descrierea obiectivului de vizitat.

Târgul de Crăciun de la Craiova a căpătat, în ultimii ani, renume, iar numărul turiștilor a crescut constant, lla fel cum s eîntâmplă și primăvara, cu ocazia Târgului de Paște.