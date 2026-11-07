Cronica unui spital zguduit de scandaluri. Șpăgi pentru angajări, concursuri aranjate și medicamente scoase din circuit

Spitalul Județean „Mavromati” din Botoșani, unul dintre cele mai mari din țară, a ajuns în centrul unor scandaluri repetate, de la moartea unei tinere însărcinate și șpăgi de mii de euro pentru angajări, până la concursuri trucate, suspiciuni de furt de medicamente și salarii fictive. În numai trei ani, unitatea medicală a fost vizată de mai multe anchete penale, care au scos la iveală un tablou alarmant al neregulilor.

Spitalul Județean de Urgență Botoșani Foto: botosaninews

Spitalul Județean „Mavromati” din Botoșani este una dintre cele mai mari unități sanitare cu paturi din România. Se află pe locul trei, național, ca număr de paturi. Mai precis, are 1.538 de paturi și o structură de spital-mamut, cu numeroase secții în municipiul Botoșani, dar și secții exterioare în județ. În ultimii 10 ani, Spitalul Județean din Botoșani a beneficiat de dotări și reabilitări de milioane de euro, transformându-se într-o unitate spitalicească modernă, mai ales pe partea de primiri urgențe, dar și pe o bună parte a secțiilor.

Recent a fost finalizată reabilitarea bucătăriei și spălătoriei. Cu toate acestea, în ultimii trei ani, Spitalul Județean „Mavromati” pare, la primă vedere, un pol al fărădelegilor. Și asta după ce a ajuns în mijlocul unor scandaluri naționale repetate, provocate mai ales de suspiciuni și anchete de fraudă, concursuri trucate, șpăgi la angajare și multe altele. Săptămâna aceasta, polițiștii au descins la „Mavromati”, scoțând la iveală noi grozăvii, inclusiv suspiciuni de furt de medicamente cu regim special, dar și salarii fictive.

„Nu am aer”

Seria de probleme la Spitalul Județean „Mavromati” a început acum trei ani. Mai precis, pe 7 august 2023, atunci când Alexandra Ivanov, o tânără de 25 de ani, mamă a doi copii și însărcinată cu al treilea, a ajuns la Maternitatea Botoșani, o secție a unității spitalicești, cu dureri mari. După o noapte de chin, pe 8 august 2023, Alexandra a murit din cauza insuficienței cardio-respiratorii acute și a unui edem pulmonar, provocate, la rândul lor, de o sarcină oprită în evoluție, complicată infecțios. Alexandra a cerut cu disperare ajutorul personalului medical, simțind cum se stinge. Personalul a fost acuzat că efectiv nu a băgat-o în seamă și nu a îndepărtat sarcina problematică, lăsând-o în agonie aproape 9 ore.

„Pacienta a fost evaluată o singură dată la internare, cu toate că a acuzat dureri pe tot parcursul internării. Mai mult, în intervalul orar 00:45–7:30 nu am identificat nicio consemnare în cadrul foii de observație, nu au fost atașați parametrii de temperatură și în planul de îngrijire al foii atașate... Doamna doctor nu a venit decât la ora 1:00 să vadă pacienta. Asistenta a condus pacienta de patru ori la baie, pacienta s-a plâns în jurul orei 5:00 și a insistat să fie chiuretată, iar la ora 5:11 s-a sunat medicul de gardă și s-a comunicat faptul că pacienta insistă să se intervină chirurgical. Medicul a recomandat continuarea supravegherii pacientului și că nu se impune intervenția. S-a comunicat doar telefonic”, preciza la acea dată directorul medical al spitalului, medicul Ștefan Bercea.

Moartea Alexandrei a declanșat un val de indignare și revoltă. Au fost proteste zile la rând, controale peste controale. Cazul „Alexandra” a devenit cunoscut la nivel național. Medicul de gardă din noaptea în care a murit Alexandra, Mariana Pitrop, a fost concediată de la Spitalul Județean „Mavromati”. Prin hotărâre judecătorească, s-a întors însă recent la muncă.

Spitalul a fost nevoit să o reîncadreze și să-i plătească toate salariile restante. Ea rămâne însă în continuare cercetată penal pentru ucidere din culpă în dosarul instrumentat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava. Anchetele din acea perioadă au scos la iveală și faptul că Maternitatea nici măcar nu avea protocoale de intervenție pentru sarcinile oprite din evoluție.

Spital răscolit de DNA: șpăgi la angajare, concursuri trucate, trafic de influență

La numai câteva luni de la scandalul cu moartea tinerei Alexandra Ivanov, Spitalul Județean „Mavromati” din Botoșani ajunge din nou în mijlocul unui scandal în toată regula. De această dată, spitalul a fost călcat de procurorii DNA, care au scos la iveală o caracatiță incredibilă de trafic de influență, concursuri trucate și șpăgi. Iar anchetatorii bănuiau că în această horă a ilegalităților se aflau angajați de la toate nivelurile, de la personal TESA la medici și directori.

Pe data de 13 decembrie 2023 au avut loc percheziții maraton la spital, iar 11 angajați și foști directori ai unității sanitare au fost reținuți. Alți patru au fost plasați sub control judiciar. Printre ei se aflau medici, funcționari și asistenți medicali, fiind acuzați de luare de mită, trucare de concursuri și trafic de influență. Cu excepția unuia singur, restul inculpaților au fost arestați joi, 14 decembrie 2023, de Tribunalul Suceava.

Pe scurt, în funcție de nivelul ierarhic, aceștia luau șpagă pentru a face angajări, transferuri sau promovări în sistemul sanitar botoșănean. Interceptările din cadrul dosarului au scos la iveală detalii halucinante. Practic, un post de asistentă costa 15.000 de euro șpagă. Iar „tarifele” erau indexate conform inflației sau evoluției pieței. De exemplu, același post de asistentă a „costat” 8.000 de euro în 2019, ajungând la 15.000 de euro până în 2023, după cum se preciza anterior. Pe secțiile unde se câștiga un salariu mai frumos, șpaga era și mai mare. Până și posturile de spălătoreasă erau taxate, candidatul trebuind să ofere chiar și 5.000 de euro pentru a intra să lucreze în spălătoria spitalului.

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Spitalul Județean mavromati Foto: Cosmin Zamfirache

Sistemul era bine pus la punct. Erau intermediari care puneau „vorba bună” și făceau legătura pentru șpagă. Una dintre condiții era și promovarea examenului scris – pentru a nu da de bănuit – cu nota 7, ca mai apoi, la celelalte probe, să se intervină în favoarea candidatului.

„Aici (n.r., la Spitalul Județean), fără 8.000 de euro, 10.000 nu intri! Bani la greu trebuie să dai, să intri în sistem, după care îți e mai ușor să faci alte manevre. [...] Este vorba despre fonduri grele, că e greu acolo, scoate un post, două, pentru ce le trebuie, pentru rostul lor. Spitalul acela e o bombă, nu-i mai satură Dumnezeu”, se arată într-o stenogramă.

Miza era postul de la stat, de unde poți fi dat afară greu sau, mai precis, deloc. Chiar și în cazul unei abateri disciplinare grave, șansele să câștigi procesul și să fii reîncadrat sunt mari. În plus, salariul este destul de bun la spital, un venit constant pentru care merită „investiția inițială”.

„Care dă mai mult, acela intră! Mai mult nu pot să-ți spun de atât, pentru că nu-i de spus. Care sare primul și se duce mai repede cu plicul, acela intră! Azi vorbeam cu unul, tot cu acela, de infirmiere: 10.000 de euro un post! De unde? N-am nicio șansă; fără bani, la noi nu se intră și peste tot e așa”, se arată într-o altă stenogramă.

Candidatul care reușea să-și facă intrarea la o „pilă”, adică la un intermediar, dădea șpaga, după care primea subiectele dinainte. În alte cazuri se dădea și se lua șpagă pentru transferuri, adică personalul medical se muta în posturi avantajoase dând bani celor care le puteau aranja transferurile.

Prăpăd cu furturi de medicamente și salarii fictive, după numai doi ani de liniște

A fost liniște la Mavromati numai doi ani – adică 2024 și 2025 –, perioadă în care lucrurile păreau să se așeze după șocul din anul 2023. Ei bine, cu numai două luni înainte de încheierea anului 2026, la Spitalul Județean „Mavromati” a mai avut loc o boroboață cu iz penal.

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Mai precis, pe 3 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Botoșani au descins la Spitalul Județean din Botoșani în cadrul unei operațiuni la nivel național numită „Jupiter”.

„Au fost efectuate șase percheziții într-un dosar care vizează posibile infracțiuni grave. Acestea vizează infracțiunile de abuz în serviciu, delapidare, fals intelectual și divulgarea unor informații din categoria celor nedestinate publicității”, a declarat Delia Nenișcu, purtătorul de cuvânt al IPJ Botoșani.

Pe scurt, se bănuiește că efectiv au fost furate medicamente cu regim special. Acestea au fost scoase din circuit pentru a crea deficit. În felul acesta era întocmit un nou necesar de aprovizionare, dar achizițiile erau făcute numai de la firmele agreate de angajați. Nu în ultimul rând, membrii ai personalului medical umflau salariile colegilor, inclusiv cu zile pe care aceștia nu le munciseră.

„Personal medical ar fi întocmit documentația pentru acordarea drepturilor salariale unor persoane care nu ar fi desfășurat în mod efectiv activitatea profesională pentru zilele de repaus săptămânal. Totodată, sunt suspiciuni cu privire la faptul că ar fi fost scoase din circuit medicamente în scopul facilitării unor achiziții noi de la firmele agreate”, adăuga Delia Nenișcu.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente de la Serviciul de Achiziții și de la Compartimentul Financiar-Contabil. Și acestea sunt doar o parte dintre problemele constatate. Managerul spitalului, Corneliu Prepeliță, a declarat că instituția a pus la dispoziția polițiștilor toate actele solicitate.