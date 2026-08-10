Infirmieră bătută la UPU Slatina. Spital: „Pacienta a devenit agresivă și a lovit-o de două ori pe infirmiera care o însoțea”

O pacientă a agresat, în seara de duminică, 9 august 2026, o infirmieră din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina. Medicul de gardă îi recomandase pacientei efectuarea unor investigații, infirmiera care o însoțea pentru aceste investigații medicale fiind lovită.

Evenimentul a fost făcut public de reprezentanții spitalului din Slatina, aceștia precizând că pacienta, în vârstă de 63 de ani, a încercat mai întâi să părăsească spitalul, ulterior agresând-o pe infirmieră. Soțul pacientei a fost de asemenea agresiv,a cesta fiind scos din spital cu cătușe.

„O infirmieră, în vârstă de 43 de ani, din cadrul Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Slatina, a fost lovită, duminică seara, de o pacientă pe care o însoțea pentru efectuarea investigațiilor medicale recomandate de medicul UPU.

Pacienta, în vârstă de 63 de ani, s-a prezentat duminică, 9 august 2026, în jurul orei 17:30, la Unitatea de Primiri Urgențe, însoțită de soț.

Aceasta a fost preluată imediat în aria Urgențe Majore și evaluată de medicul de gardă.

În urma consultului, medicul a recomandat efectuarea mai multor investigații medicale, iar pacienta a fost însoțită de o infirmieră pentru realizarea acestora”, au precizat reprezentanții spitalului.

În drum către cabinetele în care ar fi trebut efectutae investigațiile suplimentare, paccienta a încercat să părăsească spitalul, lovind-o de două ori pe infirmiera cae o însoțea.

„Soțul pacientei a manifestat, la rândul său, un comportament agresiv verbal și fizic, fiind încătușat de echipajul de poliție sosit la fața locului.

În urma agresiunii, infirmiera a suferit un traumatism cranio-facial și a necesitat asistență medicală de urgență și investigații medicale de specialitate”, au mai transmis reprezentanții SJU Slatina.

Spitalul a anunțat că va sesiza organele de cercetare penală cu rpivire la acest incident, pacienta riscând, pentru infracțiuni de „lovirea sau alte violențe săvârșite asupra personalului medical, auxiliar sanitar și personalului nemedical, aflat în exercițiul funcțiunii”, închisoarea de la 1 la 5 ani, „conform art. 652 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, modificat la data de 5 august 2026”, mai precizează SJU.

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