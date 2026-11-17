Peste 5000 de copii au fost efectiv vânduți ilegal bogătașilor americani și vedetelor de la Hollywood, de președinta unei asociații umanitare, care a transformat suferința extremă în profit. Mulți dintre copii au fost efectiv furați sau luați prin șantaj de la mame prea tinere și sărace.

Copii la Asociația Georgiei Tann Foto: wikipedia

În anul 1950, adopția era un fenomen social și cultural major în Statele Unite, fiind puternic popularizată de familiile înstărite și de vedetele de la Hollywood. Această tendință a transformat percepția publică asupra adopției, trecând-o de la un subiect tabu la un gest admirat și asociat cu idealul familiei americane postbelice.

În același an, tot în Statele Unite, izbucnea un scandal care avea să șocheze și, totodată, să umple de furie un întreg continent. Mai precis, în septembrie 1950, guvernatorul statului Tennessee, Gordon Browning, a ordonat o anchetă oficială la una dintre cele mai populare și cu ștaif asociații dedicate adopțiilor oficiale, „Tennessee Children's Home Society”, coordonată de Georgia Tann, un fel de superstar al asistenței sociale și adopțiilor în SUA.

Și asta după o serie de plângeri, bănuieli și o puzderie de reclamații privind copii dispăruți. Rezultatul anchetei a scos la iveală una dintre cele mai tulburătoare și îngrozitoare mașinării de traficat copii din istoria lumii. Peste 5.000 de copii au fost efectiv vânduți de această asociație, sub masca adopțiilor. Majoritatea au fost furați efectiv din maternități sau obținuți profitându-se de situația dificilă a mamelor singure. În mare parte erau vânduți bogătașilor și starurilor de la Hollywood. Asociația a operat timp de aproape trei decenii, distrugând mii de familii și destine, cu protecția autorităților statului, dar și a persoanelor influente care ar fi făcut orice pentru a obține un copil frumos și sănătos.

„Anii nebuni” și o modă cinică în rândul bogătașilor și vedetelor de cinema

Primul Război Mondial a însemnat un mare „jackpot” pentru Statele Unite ale Americii. La finalul acestui conflict devastator, Europa era în ruine și cu mari probleme financiare. În schimb, aliații de peste Ocean, intrați cu forțe proaspete în război, în ultimul an de conflict, au reușit să obțină un avantaj fantastic. Statele Unite au ieșit din Primul Război Mondial ca cea mai puternică economie industrială a lumii. Americanii au devenit un furnizor esențial pentru aliații europeni. Americanii au vândut armament și muniție, oțel, cărbune și utilaje, alimente și materii prime, nave, locomotive și echipamente industriale.

În plus, statele europene s-au împrumutat masiv de la băncile americane pentru a-și finanța efortul de război. După încheierea conflictului, situația era aproape inversată față de cea de dinaintea războiului: Statele Unite deveniseră un mare creditor internațional, iar New York-ul câștiga teren în fața Londrei ca centru financiar mondial.

Așa s-au născut „The Roaring '20s” sau „Anii nebuni” ai Americii. Adică perioada dintre 1920 și 1929. Aceștia au reprezentat un deceniu marcat de o creștere economică intensă, efervescență culturală și transformări sociale profunde în Statele Unite, dar care au molipsit și Europa Occidentală. Unul dintre motoarele prosperității a fost producția industrială în masă. Henry Ford a perfecționat sistemul liniilor de asamblare, reducând timpul și costurile de fabricare a automobilelor. Mașinile, care fuseseră până atunci un lux pentru mulți americani, au devenit tot mai accesibile.

În paralel s-au dezvoltat industria electrică, producția de frigidere și aspiratoare, industria radio, industria chimică, industria cinematografică. Producția mai ieftină a însemnat prețuri mai mici și o piață de consum mult mai largă. Mulți americani s-au îmbogățit în ritm accelerat, dând naștere unei pături sociale de noi îmbogățiți care coexista pe lângă „regii” marilor imperii industriale și financiare care furaseră startul încă din prima epocă industrială. La toate acestea se adăuga și dezvoltarea unei noi arte: cinematografia. Hollywood-ul a devenit cetatea fermecată a filmului, în care se investeau sume uriașe. Pe lângă protipendada americană deja cunoscută, au apărut starurile de cinema, personaje iconice, adevărate legende vii. În această lume tot mai prosperă și elitistă a apărut o nouă modă: adopția copiilor.

Bogații americani din anii 1920–1930 adoptau frecvent copii din cauza schimbărilor culturale privind familia, problemelor de fertilitate și noului statut social asociat cu filantropia. În acea perioadă, adopția a trecut de la a fi un aranjament informal de muncă la un gest modern, respectabil și chiar la modă în înalta societate. Practic, în anii '20, societatea americană a început să promoveze idealul familiei nucleare moderne, bazate pe afecțiune. Să adopți un copil nu mai era privit ca un act de milă ascuns, ci ca o dovadă de generozitate și rafinament din partea elitelor.

Moda adopțiilor a crescut ca importanță după ce în horă au intrat și marile vedete de la Hollywood. Actori precum Joan Crawford, Mary Pickford, Gracie Allen sau Al Jolson au adoptat copii și au vorbit deschis despre asta în presă. Acest lucru a transformat adopția într-o adevărată tendință în rândul oamenilor cu bani. Existau și motive de-a dreptul cinice. Doreau copii sănătoși și nici nu doreau riscurile asociate sarcinii. Chiar și atunci când puteau avea copii biologici, unele femei bogate alegeau adopția pentru a evita riscurile medicale ale nașterii din acea epocă sau pentru a nu-și întrerupe viața socială și cariera. Practic, americanii cu condiții de viață precare sau, în orice caz, puțin îndestulătoare, deveneau „reproducători” pentru ca familiile bogate și celebre să se bucure de urmași.

O industrie șocantă: copiii de vânzare

Într-o societate atât de prosperă, cu tot mai multe familii bogate și staruri de cinema, cererea de copii era uriașă. Așa că a apărut rapid și oferta. Mai ales că în SUA exista un spirit de afaceri renumit în toată lumea. În joc au intrat tot felul de asociații umanitare care patronau orfelinate sau asistenți sociali. Aceștia luau în grijă copii abandonați sau convingeau familiile foarte sărace, care nu-i mai puteau întreține, să le ofere o șansă la un viitor în familiile bogate. Era o afacere extrem de cinică.

Copiii erau verificați efectiv ca o marfă sau ca niște animale, dacă sunt suficient de sănătoși, echilibrați psihic și inteligenți pentru a mulțumi familiile bogate sau vedetele. În această perioadă au apărut agenții moderne de adopție, precum The Cradle în Illinois, fondată în 1923, care garantau confidențialitatea și făceau teste medicale și psihologice bebelușilor. Familiile bogate aveau astfel siguranța că adoptă un copil sănătos, fără ca părinții biologici să poată interveni ulterior. Odată cu venirea Marii Crize Economice din 1929, „oferta” de copii a crescut considerabil.

Copii cazați pentru a fi dați către adopție Foto: Benjamin Hooks Library Archives

Mii de familii sărace nu își mai puteau întreține copiii. Orfelinatele și agențiile de plasament s-au umplut, iar bogații aveau resursele financiare necesare pentru a prelua acești copii. „În primele decenii ale secolului al XX-lea, mulți specialiști în protecția copilului îi încadrau pe orfani și pe copiii proveniți din afara căsătoriei într-o categorie socială inferioară și considerau, prin urmare, că aceștia erau nepotriviți pentru adopție. Deși în această perioadă au apărut primele agenții private de adopție din Statele Unite, multe mame disperate și aflate în situații materiale precare își lăsau nou-născuții în grija personalului din azilurile pentru copii abandonați, în maternități sau în așa-numitele «ferme de bebeluși» (baby farms) – instituții neautorizate, adesea insalubre și lipsite de condiții elementare de îngrijire. În aceste locuri, numeroși copii erau fie vânduți în scopul obținerii de profit, fie mureau din cauza înfometării sau a neglijenței”, precizează și Jordan Friedman într-un material pentru „Smithsonian Magazine”.

Un plan diabolic elaborat de fata judecătorului

În acest context apare și Georgia Tann, cea care va deveni o adevărată celebritate în domeniul adopțiilor în Statele Unite. Georgia s-a născut în anul 1891, în Philadelphia, Mississippi, și era fiica lui Beulah Isabella, o profesoară, și a lui George Clark Tann, un judecător cu o personalitate foarte autoritară. Acesta visa ca fiica sa, Georgia, să devină o pianistă celebră, așa că, fără să-i pese dacă fetei îi plăcea muzica și dacă avea talent, a dat-o la cursuri de pian de la vârsta de 5 ani. Ea și-ar fi dorit să fie avocată sau judecătoare. Trăind într-o perioadă în care aceste meserii nu erau considerate potrivite pentru femei, Georgia s-a orientat către asistența socială. Mai ales că tatăl său aducea uneori acasă copii abandonați sau neglijați, din familiile sărace, pentru a-i plasa, din motive umanitare, la familii care le-ar fi putut da o șansă la o nouă viață. Georgia a urmat și un colegiu de muzică, dar și cursuri de asistență socială la Universitatea Columbia din New York. În cele din urmă a studiat și dreptul pe cont propriu și a promovat chiar și examenul de admitere.

Inconștiență în trafic: copii transportați în bena unei mașini, pe un drum intens circulat. Ce măsuri au fost luate împotriva șoferului

Tatăl nu a lăsat-o însă să profeseze. Practic, i-a hotărât destinul. Georgia s-a întors către asistența socială. În acest domeniu a început să aibă un comportament bizar și deviant. La începutul carierei sale, Georgia a fost însărcinată de o asociație din Mississippi să găsească noi cămine pentru copii abandonați. La scurt timp a trecut la răpirea acestora. Documentele arată că, în anul 1922, Georgia Tann a atras în mașina sa un băiețel de doi ani, care se juca în fața casei, în timp ce mama sa, o femeie însărcinată și rămasă recent văduvă, dormea. Ulterior, Georgia Tann, cu tot sprijinul tatălui său, a fost obligată efectiv să părăsească statul Mississippi, la presiunea populației. Probabil a încercat să fure și alți copii. Ulterior, prin intervenția tatălui său, a fost angajată în orașul Memphis la „Societatea pentru Copiii din Tennessee”.

Georgia Tann în 1947 Foto: wikipedia

În cele din urmă a ajuns președinta Asociației, înlăturându-i cu o precizie și tenacitate incredibilă pe toți cei care-i stăteau în cale. Ulterior, a transformat asociația efectiv într-un magazin de copii, o afacere extrem de profitabilă prin care vindea copii către familii bogate sau staruri de cinema. „Și-a dezvoltat atât afacerea, cât și instituția adopției, făcând ceva fără precedent: transformând copiii fără adăpost în ființe acceptabile, chiar irezistibile, pentru cuplurile care nu puteau avea copii”, scrie Bisantz Raymond în volumul „The Baby Thief”. Practic, Georgia Tann a pus mâna pe copii ca pe un bun personal și a început să facă afaceri. „Pur și simplu, a început imediat să-și însușească toți copiii pe care dorea să-i dea spre adopție și a început să-i trimită către familii”, se arată în aceeași lucrare.

Mii de copii traficați, bebeluși furați și familii distruse

La scurt timp, Georgia Tann a pus pe picioare o adevărată rețea de trafic și adopții ilegale. Tann sărea peste multe etape legale și profita de o legislație care încă nu era pregătită pentru un asemenea fenomen. Pe o parte a copiilor, americanca îi lua din familiile nevoiașe sau din rândul celor abandonați. Era însă un lot consistent de copii pe care Georgia Tann îi fura efectiv de prin maternități, cu ajutorul unor complici. Mai precis, pe unele mame aflate încă sub efectul anesteziei (în cazul cezarienei) sau efectiv epuizate și bulversate după naștere le păcălea să semneze niște documente prezentate drept simple formalități administrative după naștere. În realitate erau acte de adopție. Evident, alegea și mame tinere, unele cu puțină școală.

Sediul Asociației lui Tann Foto: Benjamin Hooks Library Archives

Așa s-a întâmplat cu Mary Reed. Aceasta avea 18 ani în 1943 și a născut o fetiță în acel an. După ce a aflat că bebelușul i-a fost luat după ce a semnat, de fapt, acte de adopție, imediat ce a părăsit spitalul, Mary s-a dus la „Societatea pentru Copiii din Tennessee” să o confrunte pe Georgia și să-și recupereze copilul. A fost evident lăsată în fața ușilor închise. Ulterior a dat în judecată societatea, dar fără rezultat. Și asta fiindcă Georgia Tann era mână-n mână cu autoritățile locale, judecători, polițiști, angajați de la asistență socială. Probabil toți erau pe statul de plată al Georgiei Tann. În plus, datorită influenței tatălui său, judecătorul Tann, Georgia a fost pusă în legătură cu politicieni și miliardari influenți care au protejat-o și au servit drept umbrelă pentru afacerile ei cu copii. Cea mai importantă „pilă” a Georgiei Tann era E.H. Crump, cunoscut în Tennessee drept „Boss Crump”, un multimilionar în domeniul asigurărilor.

Crump a fost și primar al orașului Memphis, apoi administrator al comitatului Shelby, funcție pe care a deținut-o până la începutul anilor 1920. „A ajuns în cercul lui Boss Crump, iar asta i-a oferit mediul perfect în care să se dezvolte (...) Astfel, a intrat în legătură cu numeroase persoane importante. Aceste relații i-au oferit toate mijloacele necesare pentru a acționa, practic, în afara legii, iar ea a început această afacere prin care le oferea oamenilor copii «la comandă», pentru adopție”, preciza Lisa Wingate, coautoare a cărții „Before and After: The Incredible Real-Life Stories of Orphans Who Survived the Tennessee Children’s Home Society”.

Cazul fetiței plimbate cu o mașinuță de jucărie printre mașini. Bărbatul care o însoțea a fost amendat

Și într-adevăr, având o asemenea protecție, Tann se apuca să bată cartierele sărace și efectiv să ia copiii din casele mamelor tinere și necăsătorite, evident fără voia lor. În alte cazuri, părinții erau mințiți că bebelușul era mort. În realitate, cu complicitatea asistentelor, copilul era luat și dus la asociația lui Tann. Judecătorii emiteau hotărâri favorabile doar ei. Deși nu avea autorizație pentru adopții pe asociație, Georgia Tann nu avea nicio problemă în a căuta clienți pentru copiii răpiți din familie sau maternități. Potrivit autorului lucrării „Baby Thief”, Georgia prefera copiii albi, cu păr blond și ochi albaștri, fiind în general preferați de clienții bogați și starurile de la Hollywood.

Cât costa un copil la „magazinul de bebeluși” al Georgiei Tann

Autorii de la Smithsonian Magazine spun că Georgia Tann era o specialistă în marketing. Protejată de Crump și de o serie de politicieni și oameni ai legii corupți, Georgia opera fără autorizație, pe față. Făcea campanie de promovare a copiilor pe care dorea să-i vândă. „Publica anunțuri și fotografii cu copiii adoptați în ziarele locale, reușind să atragă atenția la nivel național în decembrie 1929, printr-o campanie de Crăciun în care proclama că «blonzii, de altfel, sunt majoritari»”, precizau cei de la Smithsonian Magazine. Conform autorului Bisantz Raymond, majoritatea copiilor erau trimiși, efectiv ca pe o marfă, la familii bogate din New York și California. Toți aveau nume schimbate. De exemplu, actrița Joan Crawford a adoptat două fetițe gemene de la Tann.

Joan Crawford cu cei patru copii adoptați Foto: Getty Images / Bettmann / Contributor

Faimosul cuplu de la Hollywood, June Allyson și Dick Powell, au fost de asemenea clienții Georgiei. Până și guvernatorul statului New York a adoptat un copil de la Tann. „Nimeni nu punea întrebări despre modul în care obținea copiii și începea să-i transporte peste granițele dintre state. Nimeni nu voia, de fapt, să știe”, preciza jurnalista Gabrielle Glaser, autoarea cărții „American Baby”. Un copil vândut de Tann varia ca preț, în funcție de vârstă și preferințele viitorilor părinți. În general, plecau de la 14.000 de dolari (sumă calculată la valoarea actuală a dolarului) și ajungeau și la 200.000 de dolari.

Plata se făcea prin cecuri bancare și totul era mascat sub forma unor donații. Culmea, Georgia Tann participa la conferințe legate de protecția copilului și lua cuvântul ca specialist și om cu experiență. În cele din urmă, numărul tot mai mare de reclamații și procese ale părinților biologici, dar și sesizările privind numărul tot mai mare de copii care mureau în perioadele de tranzit, sau zvonurile privind copii drogați ca să tacă, au dus la deschiderea unei anchete serioase. Investigațiile au scos la iveală ororile. Georgia Tann a murit de cancer la numai câteva luni după începerea investigației.